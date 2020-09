Buchen-Eberstadt. (rüb) "Wir spüren: Die Kunden haben wieder Lust auf Mode, an den neuen Stoffen und den neuen Trends." Dass schwierige Monate hinter dem Einzelhandel liegen, ist Jochen Silberzahn und seiner Mitarbeiterin Margot Möhler nicht anzumerken: Sie setzen darauf, dass die im Frühjahr und im Sommer ausgefallenen Einkäufe im Herbst zumindest teilweise nachgeholt werden.

Vor zweieinhalb Jahren ist Silberzahn mit seinem Herrenmodengeschäft von Buchen nach Eberstadt – in größere Räume auf dem Areal des Möbelhauses Grammlich – umgezogen. Eine Entscheidung, die der Modefachmann, der seit fast 30 Jahren selbstständig ist, nie bereut hat: "Die Kunden sind den Weg mitgegangen: 2019 hatten wir ein Rekordjahr." Doch dann kam das Frühjahr 2020, und dann kam Corona. Von Mitte März bis 22. April musste er den Laden komplett schließen. Doch auch nach der Wiedereröffnung sei zunächst eine große Zurückhaltung bei den Kunden zu spüren gewesen: "Das hat sich erst ganz langsam wieder etwas normalisiert", berichtet Jochen Silberzahn.

Fast komplett eingebrochen ist das Hochzeitsgeschäft, das normalerweise ab März auf Hochtouren läuft. Doch ohne festlichen Anlass braucht Mann auch keine festliche Garderobe. Um etwa 70 Prozent ist der Absatz in diesem Segment eingebrochen. Gleiches trifft auf Businesskleidung zu: "Tagungen, Messen und Fortbildungen fielen aus – und wer im Homeoffice arbeitet, der braucht keinen neuen Anzug und kein neues Hemd!"

Aber auch Freizeitkleidung war deutlich weniger gefragt: Die Lust am Einkaufsbummel, am Anprobieren neuer Hosen, Hemden und Polo-Shirts war vielen abhandengekommen. Entsprechend "übersichtlich" waren die Einnahmen in dieser Zeit: "Sie reichten gerade aus, um die laufenden Kosten zu decken", sagt Silberzahn.

Doch inzwischen ist die Talsohle durchschritten: "Die Kunden kommen wieder!" Das liegt zum einen daran, dass vielerorts Trauungen, Firmungen, Erstkommunionfeiern und runde Geburtstage im Herbst nachgeholt werden. Aber auch die Lust am Einkaufen – mit Maske – sei wieder spürbar: "Es besteht ein großer Nachholbedarf!"

Besonders Sakkos seien aktuell stark gefragt. Sie stünden für einen neuen, legeren Stil: Statt zum Anzug würde die jüngere Generation eher zu einer Kombination aus Jeans, Hemd und Sakko greifen.

"Wir sind mit unserem Sortiment immer am Puls der Zeit", ist sich Margot Möhler sicher. Wer als Mann modisch gekleidet sein möchte, müsse nicht nach Würzburg oder Heidelberg fahren, sondern werde auch in Eberstadt fündig.

Viele Händler klagen über den zunehmenden Online-Handel: Gegen diese Entwicklung wirft Jochen Silberzahn Service und Beratung in die Waagschale, was nicht nur die treuen Stammkunden schätzen würden: "Wir spüren, dass die persönliche Beratung nach wie vor sehr gefragt ist, und dass die Kunden – auch die jüngeren – unsere Vorschläge und Hinweise dankbar annehmen." Der Rat des Fachmanns sei unverzichtbar.

Dementsprechend optimistisch fällt sein Blick in die Zukunft aus: "Der Kunde braucht das Einkaufserlebnis!"