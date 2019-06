Projektmanager Gundolf Greule vom Württembergischen Radsportverband weilte in Buchen. Außerdem kündigte er eine Sternfahrt zur Bundesgartenschau an. Foto: J. Casel

Buchen. (joc) Hohen Besuch aus dem Vorstand des Württembergischen Radsportverbandes hatte der Verein Vivio Buchen in der letzten Woche. Projektmanager Gundolf Greule war nach Buchen gekommen, um Werbung für den Radsport als Breitensport für alle Generationen zu machen und die Bedeutung des organisierten und geführten Radfahrens in der Gruppe herauszustellen. Greule: "Radfahren zusammen mit Gleichgesinnten macht einfach mehr Spaß!" Für die Freizeitradler aus der Region hatte er zudem wertvolle Tipps parat, und er machte dabei mit 40 Vivio-Radlern noch ein kleines Sicherheitstraining.

Schon am Nachmittag hatte Greule ein längeres Gespräch mit der Vivio-Vorsitzenden Ingrid Fischer. Der von ihr geleitete Gesundheitssportverein bietet jede Woche Radtouren rund um Buchen an, die gut angenommen werden. Zudem wird Ingrid Fischer eine Sternfahrt des Württembergischen Radsportverbandes zur Bundesgartenschau mitorganisieren.

Am Abend lobte Gundolf Greule dann im Gespräch mit rund 40 Buchener Radlern zunächst die gute Basisarbeit vor Ort. Er habe sich selbst davon überzeugen können, dass hier reizvolle Touren angeboten werden. In Buchen und der Region werden unter Führung der Radtrainerinnen Ingrid Fischer und Doris Kohler sowie für die E-Bike-Gruppe unter Leitung von Elvira Galm und Wolfgang Bleyer Touren angeboten. Eine reizvolle Tour gibt es auch am Donnerstag, 25. Juli. Dazu rührte der Verbandssprecher ordentlich die Werbetrommel. Dann wird als ein Höhepunkt der diesjährigen Radtreffsaison eine gemütliche Sternfahrt zur Bundesgartenschau nach Heilbronn durchgeführt. Eine der vier verschiedenen Routen über jeweils 30 bis 50 Kilometer unter professioneller Führung startet um 9 Uhr in Buchen am Waldschwimmbad.

An die Freizeitradler appellierte Gundolf Greule, dass es das Wichtigste sei, die Bewegungsvielfalt zu erhalten. Dazu gab er Tipps zum richtigen Aufsteigen und wie man den Körperschwerpunkt auf dem Rad verlagern sollte. "Kleine motorische Dinge wirken hier schon Wunder", meinte er. Wichtig sei auch, die Konzentration immer hoch zu halten, denn es sei wissenschaftlich erwiesen, dass ein Sturz bei 60 km/h unweigerlich eine lebenslange Einschränkung der Lebensqualität mit sich bringe.

Eine positive Meinung hatte Greule zum wachsenden E-Bike-Markt: "Das war geradezu eine Revolution, vergleichbar mit dem Aufkommen der Mountainbikes in den 80er Jahren. Wir im Verband sehen das sehr positiv. Gerade in einer hügeligen Landschaft wie Odenwald und Bauland wird dank der E-Bikes der Aktionsradius des Einzelnen deutlich vergrößert, auch die Altersgrenze steigt. So können dank E-Bike jetzt auch Radler, auch wenn sie nicht mehr ganz so fit sind, am Rad-Spaß teilhaben." Und das kann man hierzulande sehr gut sehen, denn bei den wöchentlichen Radtouren rund um Buchen nimmt die Zahl der E-Bikes stetig zu.