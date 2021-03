Buchen. (rüb) "Die urologische Grundversorgung im Odenwald ist auch weiterhin gesichert", betont Dr. Peter Breitling. Wie die RNZ vor einer Woche berichtete, wird Breitlings Praxispartner Dr. Tilo Strittmatter Ende April in den Ruhestand gehen. Auch wenn die Zukunft der urologischen Belegabteilung dadurch offen ist, so ist der Fortbestand der im Ärztehaus am Krankenhaus untergebrachten Praxis gesichert: "Ich werde die Praxis zunächst als Einzelpraxis weiterführen", sagt Dr. Breitling.

Seit 2009 arbeitet der Urologe in der Gemeinschaftspraxis in Buchen. Zum 30. April verabschiedet sich sein Kollege Dr. Strittmatter in den Ruhestand: "Ich schätze ihn als stets loyalen Kollegen und großartigen Operateur", betont Breitling. Für die Patienten sei die urologische Grundversorgung dadurch aber nicht gefährdet: "Neben zwei etablierten, fachlich versierten urologischen Kollegen in Mosbach werde ich ab dem 1. Mai die ursprüngliche urologische Gemeinschaftspraxis in den bisherigen Praxisräumen zunächst als Einzelpraxis weiterführen." Das Wörtchen ,zunächst‘ beinhaltet die Option, dass ein weiterer Urologe dazustoßen könnte: "Die Praxis zu zweit zu betreiben, wäre in der Tat ideal", räumt Breitling ein, "denn es gibt genug Arbeit." Ob sich dieser Wunsch erfüllen lässt, sei aber noch völlig offen. Die langfristige Sicherung der Praxis ist aber sein Ziel: "Gespräche über einen zukunftssicheren Mietvertrag der Praxisräume haben bereits stattgefunden", verrät er.

Nahezu das gesamte diagnostische und therapeutische Spektrum der konservativen Urologie und Kinderurologie sowie die Abklärung und Therapie andrologischer Erkrankungen werden in der Praxis angeboten. "Im praxiseigenen Eingriffsraum können zudem ambulante Operationen durchgeführt werden", betont Breitling.

Einen Schwerpunkt der Praxis stelle die Behandlung urologischer Tumorerkrankungen dar. Hierzu gehöre auch die Durchführung von ambulanten Chemotherapien. "Die Patienten müssen hierfür auch weiterhin keine Reisen zu entfernten Fachkliniken auf sich nehmen, wie dies früher der Fall war. Diese wohnortnahe uroonkologische Versorgung, die ich bis vor kurzem noch im Krankenhaus Buchen anbieten konnte, plane ich künftig in der Einzelpraxis aufrechtzuerhalten", sagt der 50-jährige Mediziner.

Bis Mitte letzten Jahres arbeitete Breitling auch für die urologische Belegabteilung der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen. Es ist durchaus denkbar, dass er diese Arbeit wieder aufnimmt: "Bei rechtskonformer Umsetzung des Bundesmantelvertrages für Belegärzte und bei Vorhalten einer OP-Ausstattung auf Höhe der Zeit sind die Zukunftsaussichten für die Belegabteilung durchaus positiv."