Buchen. (tra) Eine schönere Schützenmarktwoche hätte sich die Buchener Schützengesellschaft in Corona-Zeiten gar nicht wünschen können: An allen Tagen strahlte die Sonne vom Himmel. Das freundliche Wetter, das nach dem eher trüben "Hochsommer" besonders viel Freude machte, zog auch viele Besucher auf den Schützenmarkt. Der Festplatz und der Museumshof waren voll, die kleinen Biergärten der Imbissstände sowie der Biergarten des "Löwen" waren gut besucht, und während die Erwachsenen das eine oder andere kühle Getränk genossen, standen die Kinder an der Achterbahn Schlange. Auch das Ringewerfen und der Autoscooter waren gefragt, und natürlich waren auch die Marktstände ein Anziehungspunkt

> Bürgermeister Roland Burger freut sich über die gelungene Schützenmarktwoche und sagt gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung: "Begünstigt vom wunderbaren Spätsommerwetter hat Buchen wirklich schöne Schützenmarkttage erleben dürfen. Der Markt 2021 war anders, aber auch in modifizierten Form – ohne Festzelte – ‚das bunte Event‘ und ‚der lebendige Treffpunkt‘ für Jung und Alt, den man in Buchen und in der Region liebt und schätzt. Mich haben viele positive Rückmeldungen von Marktkaufleuten und Besuchern, aber auch von Einzelhändlern der Innenstadt erreicht, weil der Schützenmarkt, gerade nach den harten Monaten im Lockdown, nicht zuletzt auch ein Zeichen für die ersehnte Normalität ist, auf die wir bei einer weiter steigenden Impfquote hoffen dürfen."

> Oberschützenmeister Achim Schubert (siehe Bericht unten) schließt sich den Worten von Bürgermeister Roland Burger voll und ganz an: "Wir sind als Schützengesellschaft mit dem Verlauf des Markts sehr zufrieden, und auch die Schausteller sind begeistert. Wir wollen uns zudem bei Bürgermeister Roland Burger für dessen Unterstützung zur Durchführung des Schützenmarkts 2021 bedanken. Ohne sein Entgegenkommen wäre der Schützenmarkt nicht möglich gewesen." Während der Schützenmarktwoche war jedoch nicht "nur" auf dem Marktgelände Betrieb: An den beiden verkaufsoffenen Sonntag wurden auch die Fachgeschäfte gut besucht.

> Marko Eichhorn blickt als Vorsitzender der Aktivgemeinschaft positiv auf die beiden Sonntage zurück: "Ich habe einige Rückmeldungen von Kollegen bekommen. Diese waren durchweg zufrieden, manche sogar sehr zufrieden. Die beiden offenen Sonntage wurde von den Kunden sehr gut angenommen, und die Fußgängerzone war an beiden Tagen immer sehr belebt. Trotz des schönen Wetters wurde von den Kunden die Herbstware schon gut angenommen, ebenso wurden aber auch noch viele Sommerschnäppchen verkauft. Ein guter Mix, wie mir die Mehrheit der Händler zufrieden berichtet. Es waren auch viele Besucher von außerhalb in Buchen, da der Schützenmarkt in unserer Region wohl der erste Markt in dieser Richtung seit gut eineinhalb Jahren war. Es war eine sehr gute Entscheidung, beide Sonntag für den Handel zu öffnen. Wir hoffen sehr, dass die neue Regierung uns Einzelhändlern mehr Spielraum für Sonntagsöffnungen gibt. Alles in allem waren es zwei gute Wochenenden für den Einzelhandel mit dem Gefühl, dass es langsam wieder Richtung Normalität geht, wonach sich alle deutlich spürbar sehr sehnen. Die Kunden waren alle sehr zufrieden und dankbar für diese Möglichkeit."