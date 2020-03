Buchen. (pm/tra) Die Häuser in der Obergasse 16 und 18 sind Geschichte: Vor einigen Tagen rollte der Abrissbagger an. Den Abriss der maroden Häuser hatte die Untere Baurechtsbehörde des Landratsamts angeordnet, da die Anwesen samt Scheune, die im städtischen Besitz sind und für die über viele Jahre erfolglos Käufer bzw. Investoren gesucht wurden, in einem so schlechten baulichen Zustand waren, dass ein Abbruch, so die Behörde, unvermeidbar gewesen sei.

Die Häuser, bei denen Bauteile aus dem 18. Jahrhundert gefunden wurden, standen unter Denkmalschutz. Aber auch das Landesamt für Denkmalpflege teilt die Auffassung des Landratsamtes, nach der die Anwesen als Ganzes abgebrochen werden müssen.

Nach dem Abriss wird in der Buchener Altstadt ein attraktives und zentrumsnah gelegenes Grundstück frei. Was mit der freien Fläche geschehen wird, ist momentan noch offen.