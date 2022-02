Buchen. (mh) Auch wenn sich so langsam ein Licht am Corona-Horizont zeigt, die diesjährige Buchener Faschenachtskampagne wird wieder nur im Schmalspurformat ablaufen. Die ursprünglich angedachte "Buchemer Saalfaschenacht" wird es nicht geben, zum Glück gibt es in einigen Wirtschaften für ein begrenztes Publikum Möglichkeit zum Feiern – natürlich immer entsprechend den gültigen Corona-Bestimmungen.

Der Frauenbund und die Kolpingfamilie haben ganz im Trend von Homeoffice digitale Faschenachtsprogramme vorbereitet – der Zugang ist jeweils über deren Homepages möglich. Was nicht nur Insider wissen: Auf Youtube unter dem Suchwort "Buchener Faschenacht" gibt es ebenfalls zahlreiche Beiträge.

Die Saalfaschenacht-Profis der FG "Narrhalla", des Frauenbunds und der Kolpingfamilie haben sich zusammen mit der Stadtverwaltung Gedanken gemacht, wie man ein Stück Buchener Faschenacht heim in die Wohnzimmer bringen kann. Herausgekommen ist die erste "Faschenachtstüte für deheem", diese gibt es sogar in zwei unterschiedlichen Ausführungen für Jung und Alt und selbstverständlich aus umweltfreundlichem Papier und wiederverwendbar.

Während die Erwachsenentüte zielgruppengerecht mit Schwartenmagengläsern, Grünkernsuppe, Bier, Piccolo, Getränkegutscheinen im "Löwen" bzw. "Reichsadler" und einem individuellen Schnapsglas zum Umhängen bestückt ist, gibt es für die Nachwuchsnarren eher Süßigkeiten und viel Kreatives. Neben einer Bastelvorlage und Buntstiften für einen "Huddelbätz" gibt es zusätzlich einen besonderen Malwettbewerb: In einer Vorlage sollen die Kinder ein kreisrundes Faschenachtsmotiv gestalten – das Gewinnermotiv wird im kommenden Jahr die Umzugsplakette der Kampagne 2023 schmücken. Brezelgutscheine – denn diese müssen ja frisch sein – sind in beiden Tüten enthalten.

Beide Faschenachtstüten sind für jeweils zwei Personen gedacht. Zum Preis von 11,11 Euro bzw. 3,33 Euro für die Kindertüte können die Tüten vom 14. bis 24. Februar beim Buchener Verkehrsamt erstanden werden. Hier lohnt es sich schnell zu sein, die Stückzahl ist auf jeweils 100 begrenzt. Man nehme, so die Organisatoren, gerne auch Spenden "durch Aufrunden" an. Der Erlös soll für die Saaldekoration von künftigen Veranstaltungen dieser drei Vereine in der Stadthalle verwendet werden.

Als Highlight nimmt jede Erwachsenentüte an einer Verlosung teil: Fünf attraktive Preise rund um die Buchener Faschenacht sind zu gewinnen. Die Losnummern werden am Faschenachtssamstag (26. Februar) in der RNZ und unter www.buchen.de mitgeteilt, die Gewinnübergabe erfolgt am Faschenachtsdienstag, 1. März, um 16 Uhr am Zunfthaus in der Vorstadtstraße in Buchen. Weitere Infos zur Verlosung finden sich in der Tüte.

Übrigens sollen ab dem Schmutzigen Donnerstag wie auch im Vorjahr an verschiedenen Stellen (Elektro-Wörner, Verkehrsamt, Stadthalle und in verschiedenen Geschäften in der Marktstraße) Faschenachtsfilme ablaufen.