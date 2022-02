Buchen. (jb) Kommen Ortsunkundige an den Hollersee, kommen sie ins Grübeln: Sind das eigentlich zwei Seen? Der westlich des eigentlichen Sees gelegene Biberteich ist beeindruckend groß. Überall sieht man in dieser urwüchsigen Landschaft zwischen den beiden Gewässern scheinbar wahllos herumliegende Geästberge, überall aufgeweichte schlammige Erde, seichte Pfützen die bis zur Mitte hin mit dunkelbraunem Laub bedeckt sind und angenagte Baumstämme, die am unteren Ende mit Draht umwickelt sind. Doch nicht nur das: Auf der gegenüberliegenden Seite des Hollersees hat der Biber inzwischen auch schon Spuren hinterlassen: Auch hier erblickt man in den Hollersee ragende Baumstämme, Baumstümpfe, die spitz zulaufen, und Haufen von Holzspänen, die von den Aktivitäten des Nagers zeugen.

Rückblende: Bereits im Jahr 2017 siedelte sich ein Biber im Bereich des Hollersees an. Danach kam ein weiteres Tier in das Biberrevier und weil es in der Natur um das "nackte" Überleben geht, gründeten die zwei Biber eine Familie. So baut schon seit einiger Zeit eine Biberfamilie an ihrem Anwesen mit Schwerpunkt am Hollersee. Biberbeauftragter Joachim Bernhardt schätzt, dass mindestens fünf Tiere, davon zwei "Altbiber", im Revier leben.

Von einem kleinen Bau mit Damm kann mittlerweile nicht mehr die Rede sein, denn das Wirkungsfeld der Biber breitete sich seit 2017 immer weiter aus. Es reicht von Hollerbach bis an das Waldschwimmbad in Buchen, so Joachim Bernhardt – eine Strecke von 2,2 Kilometern. Der durch den Nager erschaffene Stausee, inklusive des Waldstreifens am Ufer, hat derzeit eine Fläche von ca. 50 Ar, war aber, so Joachim Bernhardt im Sommer 2021 um die Hälfte geschrumpft. Das durch die Biber unter Wasser gesetzte Grünland rund um den Hollerbach hat eine Fläche von ca. 25 Ar.

Forstdirektor a. D. Bernhardt schätzt, dass ca. zehn Dämme im gesamten Biberrevier gebaut wurden. Das Hochwasser um den Jahreswechsel habe einige Dämme beschädigt oder zerstört. Der Biber baut diese Dämme, um ausreichend Wassertiefe in meist wenig Wasser führenden Bächen, wie etwa im Hollerbach, zu erreichen. Von den Uferböschungen baut sich der Biber mehrere Röhren, die dann zu dem Wohnkessel mit einem unter Wasser liegenden Eingang führen und als Schlafplatz dienen.

Nicht zu übersehen: Auch an der Ostseite des Hollersees ist der Biber inzwischen aktiv. Foto: Rüdiger Busch

Dass sich der Biber rund um den Hollersee so ungestört ausbreiten kann, hat er auch der Stadt Buchen zu verdanken. Wie technischer Dezernent Hubert Kieser erläutert, habe die Stadt teilweise Grundstücke, die durch den Biber annektiert wurden, den Eigentümern abgekauft, um Konflikte zu verhindern oder zu lösen. So kann das größte Nagetier der Erde (abgesehen vom südamerikanischen Wasserschwein) größtenteils ungestört an seinem Eigenheim weiterbauen. Die durch die Stadt gekauften Flächen wurden, bevor der Biber expandierte, als Futterwiesen an Landwirte verpachtet und können – zumindest die nicht überfluteten Teile – auch weiterhin so genutzt werden.

Die durch den Biber geschaffene Wasserlandschaft ist nicht nur schön anzuschauen, sondern auch ökologisch wertvoll: So lagern sich in den Bibergewässern nährstoffreiche Sedimente ab, was dazu führt, dass sich Schilf und andere Röhrichtpflanzen schnell ausbreiten können. Zudem schaffen es die Tiere bei der Nahrungssuche in Ufernähe, den Boden aufzulockern und so Freiflächen zu schaffen, in denen schwächere Pflanzenarten wachsen können. Aber auch Eidechsen und Ringelnattern profitieren von den offenen "Sonnenplätzen". Die Bauten des Bibers bieten aber auch für andere Tierarten Schutz und ein Versteck im dichten Astgewirr. Joachim Bernhardt bestätigt zudem, dass durch den vom Biber angelegten Teich die Anzahl an Wasservögeln deutlich gestiegen ist. Auch Amphibien und Fische erhalten neuen Lebensraum.

Dieser Baum ist tabu: Der Bauhof hat ihn durch ein Drahtgeflecht geschützt. Foto: Rüdiger Busch

Ganz ungefährlich ist das Treiben des Bibers nicht: Damit der Hollersee auch weiterhin ein beliebtes Ausflugsziel bleiben kann, ist regelmäßig der städtische Bauhof gefordert. Die Mitarbeiter werfen immer mal wieder ein Auge auf die Bäume, damit die umliegenden Wege für Spaziergänger weiterhin gefahrlos genutzt werden können. So schützen sie Baumstämme in der Nähe der Wege mit einem Drahtgeflecht vor weiteren Bissen. Andere Bäume werden von ihnen vorsorglich gefällt.

Als reiner Vegetarier frisst das Nagetier im Winter die Rinde von Bäumen und Sträuchern und im Sommer Gräser, Kräuter, Wasserpflanzen, Blätter und Gehölztriebe. Daher ist auch das Biberrevier am Hollersee nicht das "schlechteste", so Joachim Bernhardt. "Es gibt ausreichend Wasser und geeignete Nahrung."

Man darf also gespannt sein, wie sich die Landschaft rund um den Hollersee noch verändern wird: Eine Biberfamilie kann ihr Revier auf bis zu sieben Kilometer Länge ausweiten. Während seine Spuren unübersehbar sind, so bekommt man den kleinen Nager selbst nur selten zu Gesicht. Der Grund: Er ist dämmerungs- und nachtaktiv. Den Tag verbringt der Biber lieber im selbst gebauten "Haus" am See.