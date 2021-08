Buchen. Hoher Besuch aus Berlin bzw. aus Passau kam am gestrigen Mittwoch ins Bauland: Andreas Scheuer, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, besuchte auf Einladung von MdB Nina Warken die Seckachtalbrücke, die ein Teil der Ortsumfahrung Adelsheim (B292) ist, den Osterburkener Bahnhof sowie die Niederlassung der Firma Rüdinger Spedition in der Römerstadt. Neben Nina Warken waren unter anderem der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih in Vertretung des sich in Urlaub befindlichen Landrats Dr. Achim Brötel, die Bürgermeister Jürgen Galm (Osterburken), Ralph Matousek (Rosenberg) und Thomas Ludwig (Seckach) sowie Heide Lochmann als Stellvertreterin des Adelsheimer Bürgermeisters Wolfram Bernhardt gekommen.

"Eine schöne Brücke habt ihr da", sagte Andreas Scheuer mit einem Augenzwinkern, nachdem ihn Lochmann auf der Seckachtalbrücke im Namen der Stadt Adelsheim begrüßt hatte. "Das Projekt begleitet uns schon Jahrzehnte", informierte Adelsheims Bürgermeister-Stellvertreterin, die kurz auf die Geschichte der Ortsumfahrung mit etwa dem Bürgerbegehren in den 1980er-Jahren einging. "Wir hoffen, dass durch die Ortsumfahrung das Nadelöhr zwischen Rathaus und Kirche in Adelsheim entlastet wird und dass wir den Verkehr aus der Stadt herausbekommen." Sie dankte dem Minister für sein Kommen und auch für die finanzielle Unterstützung.

Denn die Kosten des 3,6 Kilometer langen Großprojekts, die bei knapp 58 Millionen Euro liegen, werden vom Bund getragen. Nachdem 2017 der 295 Meter lange Eckenbergtunnel für den Verkehr freigegeben wurde und im Sommer letzten Jahres die Arbeiten an der 289 Meter langen Seckachtalbrücke abgeschlossen wurden, laufen zurzeit die Arbeiten am Damberg, wo über die "Kandelbergklinge" die Verbindung zwischen der Brücke und dem Anschluss Adelsheim West hergestellt wird.

Dieses "Megaprojekt" sei wichtig für die Entlastung der Innenstadt und für eine kürzere Anbindung an die Autobahn, sagte Nina Warken, nachdem sie ihrem Bundestagskollegen für sein Kommen gedankt hatte. "Dies ist eine wichtige Sache für die ganze Region. Denn wir sind hier nicht nur auf den ÖPNV oder schöne Radwege angewiesen, sondern auch auf ein gut funktionierendes Straßennetz", betonte Warken.

Hintergrund Andreas Scheuer wurde am 26. September 1974 in Passau geboren. Nach einem Studium für Lehramt an Realschulen an der Universität Passau schloss er 2001 ein Magisterstudium mit dem Hauptfach Politikwissenschaft sowie den Nebenfächern Soziologie und Wirtschaftswissenschaft ab. Scheuer trat 1994 der JU und der CSU bei. Seit 2001 ist er im CSU-Bezirksvorstand Niederbayern, dessen Vorsitzender [+] Lesen Sie mehr Andreas Scheuer wurde am 26. September 1974 in Passau geboren. Nach einem Studium für Lehramt an Realschulen an der Universität Passau schloss er 2001 ein Magisterstudium mit dem Hauptfach Politikwissenschaft sowie den Nebenfächern Soziologie und Wirtschaftswissenschaft ab. Scheuer trat 1994 der JU und der CSU bei. Seit 2001 ist er im CSU-Bezirksvorstand Niederbayern, dessen Vorsitzender er seit 2016 ist. Im Jahr 2013 wurde er zum CSU-Generalsekretär gewählt. Auf Bundesebene zog Scheuer 2002 in den Deutschen Bundestag ein. Zum Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur wurde er 2018 ernannt. Nach zwei geschiedenen Ehen ist Scheuer mit Julia Reuss, die bis Februar 2021 Büroleiterin von Staatsministerin Dorothee Bär war, liiert. ahn

[-] Weniger anzeigen

"Solche Investitionen wie hier sind Reinvestitionen des Bundes mit Steuermitteln zurück in die Region", sagte Scheuer, der sich von der imposanten Brücke – auch gerade vor dem Hintergrund der schwierigen geologischen Gegebenheiten – beeindruckt zeigte. "Das ist nicht alltäglich im ländlichen Raum."

Und gerade dieser könne – Stichwort "Home-Office" – von Corona profitieren. Die Pandemie habe außerdem gezeigt, wie wichtig Mobilität und Logistik seien. "Das ist gut angelegtes Geld", so der Verkehrsminister, der wünschte, dass das Großprojekt "unfallfrei sowie im Zeit- und Kostenrahmen bleibt". Ende dieses Jahres soll die Hauptstrecke der Ortsumfahrung fertiggestellt sein, das Ende der Gesamtbaustelle mit den Arbeiten am Anschluss Adelsheim West ist auf Mitte nächsten Jahres terminiert.

Nachdem sich Andreas Scheuer in das Goldene Buch der Stadt Adelsheim eingetragen hatte, ging es weiter nach Osterburken. Dort am Bahnhof wies Margaret Horb, von 2013 bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags und Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Osterburken, auf die Wichtigkeit hin, dass die Eingleisigkeit mit einem zweiten Gleis erweitert wird. Denn "wenn ein Zug steht, kommt ein anderer nicht mehr durch". Dies sei hier das "A und O", pflichtete ihr auch Heide Lochmann bei.

Weiteres Thema war das Bahnhofsgebäude. Bürgermeister Jürgen Galm skizzierte kurz das Problem, wobei er dem Minister eine ausführliche Erklärung in Form eines Briefs mit auf dem Weg gab. Darin kritisiert der Bürgermeister, dass für die Deutsche Bahn die Bedeutung und Funktion eines Bahnhofes wie am Knotenpunkt in Osterburken offenbar ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien beurteilt würden. Denn am Gebäude sei seit Jahrzehnten nichts gemacht worden, um seine Substanz zu erhalten.

Andreas Scheuer trägt sich in das Goldene Buch ein. Foto: Andreas Hanel

Damit nicht genug: "Ohne jegliche vorangehende Kommunikation wurden der DB-Store mit Fahrkartenverkauf und schließlich auch der Warteraum und die Toilettenanlagen geschlossen", schreibt Galm in seinem Brief. Und weiter: "Kein Wunder, dass sich für das heruntergewirtschaftete Gebäude kein Käufer fand und es schließlich in eine Auktion in Berlin eingestellt wurde. Alle Versuche der Stadt mit der Bahn eine vernünftige Lösung zu finden, waren vergeblich." So habe er sich auf den Weg nach Berlin gemacht und das Gebäude auf der besagten Auktion im Namen der Stadt ersteigert, erklärte Galm dem Minister.

Ganz aktuell werde ein neues Stellwerk für einen nahezu zweistelligen Millionenbetrag gebaut, gleichzeitig solle aber die veraltete Kommunikationseinrichtung und die sich ebenso nicht auf dem Stand der Technik befindliche Elektroversorgung im Bahnhofsgebäude verbleiben. An Andreas Scheuer gewandt, sagte das Stadtoberhaupt: "Unsere Bitte ist, dass jemand ein ministerielles Machtwort spricht, damit wir die alte Technik aus dem Gebäude herausbekommen, wobei eine gänzliche Entwidmung das Optimum wäre."

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm (4. v. l.) erläuterte Verkehrsminister Andreas Scheuer (3. v. r.) die Probleme, die die Stadt mit dem Bahnhof hat. Foto: Andreas Hanel

Der Verkehrsminister lobte das Handeln der Stadt Osterburken, das Gebäude zu ersteigern. "Das war die richtige Entscheidung." Außerdem betonte er, dass in den letzten Jahren "in das System Schiene so viel Geld wie nie zuvor" investiert worden sei, und hob die die Bedeutung der Modernisierung der Infrastruktur hervor.

Anschließend begab man sich zum Logistikunternehmen Rüdinger Spedition (wir werden noch berichten), wo sich der Verkehrsminister in das Goldene Buch der Stadt Osterburken eintrug, bevor es für ihn wieder zurück nach Passau ging.