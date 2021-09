Buchen. (rüb) Die Dimensionen sind beeindruckend: Wer dieser Tage durch den Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) fährt, kann die Konturen des Neubaus der Firma Heller nicht übersehen. Der 120 auf 30 Meter große Hallenneubau des Stahlbearbeitungsexperten steht sinnbildlich für die gute Entwicklung des 40 Hektar großen IGO, in dem es kaum noch frei verfügbare Flächen gibt. Ein Großteil der unbebauten Grundstücke ist bereits verkauft oder dient bereits vorhandenen Firmen als Optionsfläche.

Über den aktuellen Stand, bereits feststehende Ansiedlungen und zukünftige Pläne haben wir uns vor Ort mit Verbandsgeschäftsführer Benjamin Laber unterhalten. Von der Max-Born-Straße ganz im Südwesten führte die kurze Rundfahrt einmal quer durch den kompletten IGO – bis zur geplanten Erweiterungsfläche, nördlich der bestehenden Bebauung in Richtung Buchen.

Im südlichen Bereich der Max-Born-Straße – gegenüber dem neuen Zustellstützpunkt der Post – sind gleich fünf Neuansiedlungen geplant (links oben). In der Carl-Benz-Straße entsteht gerade der Neubau der Firma Gassert (rechts oben). Blick in die Zukunft: Nördlich des IGO, in Richtung Buchen, liegt die neun Hektar große Erweiterungsfläche des Gewerbeparks. Foto: Rüdiger Busch

> Max-Born-Straße (südlicher Bereich): Auf der Straßenseite Richtung B27 ist bislang nur ein Grundstück bebaut und zwar durch die Firma Herzmann Elektrotechnik Doch auch auf den übrigen Flächen wird sich schon bald etwas tun, wie Benjamin Laber erfreut feststellt: Ein Grundstück hat sich der Buchener Pflegedienst "Hand in Hand" gesichert. Dort ist der Bau eines Lager- und Verwaltungsgebäudes geplant. Ein weiteres Grundstück soll von der Click & Collect Service GmbH (Walldürn) bebaut werden. Das Unternehmen hat sich auf Übergabeautomaten und Abholstationen spezialisiert. Ebenfalls in diesem Bereich wird die Firma Krüger Elektro (bislang Hainstadt) bauen. Eine weitere Neuansiedlung in der Max-Born-Straße ist durch ein Unternehmen aus dem Bereich Fahrzeugprüfung vorgesehen. Zudem plant Reifen Scheuermann mittelfristig den Bau einer Ausstellungshalle für Anhänger.

> Max-Born-Straße (nördlicher Bereich): Zwischen dem neuen Zustellstützpunkt der Post und der Firma HEM Expert plant die MD roofenergie aus Buchen einen Neubau. Der Spezialist für Solaranlagen ist bislang in der Röntgenstraße beheimatet. Ein Teil der Freifläche ist zudem für eine künftige Erweiterung der Firma Reichert Haircompany reserviert.

> Carl-Benz-Straße (südlicher Bereich): Die große Freifläche in Richtung Bundesstraße ist größtenteils für eine Erweiterung des Werkstoffprüfmaschinenherstellers Montech vorgesehen. Hier gibt es bereits Pläne für den Bau einer neuen Produktionshalle. Weiter Richtung Osten entsteht gerade ein Mobilitätsstützpunkt des Autohauses Gassert (Trienz), das für den ADAC einen Abschleppdienst betreibt. Der florierende Tuning­experte Maxklusiv Carworks ist gerade schon dabei, zu erweitern. Zudem plant er auf der gegenüberliegenden Straßenseite in zwei, drei Jahren einen 6000 Quadratmeter großen Neubau. In diesem Bereich des IGO wird sich auch die Firma Pregel Hydraulik und Maschinentechnik ansiedeln. Bislang ist das Unternehmen in der Walldürner Straße ansässig. Ebenfalls in diesem Teil des IGO möchte sich mittelfristig außerdem die Firma MLB von Markus Lemp ansiedeln, der sich auf Baggerarbeiten und Baumfällungen spezialisiert hat. Am östlichen Ende der Carl-Benz-Straße hat die Firma Merklinger Werkzeug- und Maschinenbau ihren Sitz. Auf der Freifläche hinter der bestehenden Halle ist Platz für die geplante Erweiterung des Unternehmens. Auch das Areal auf der gleichen Straßenseite in nördlicher Richtung ist bereits verplant: Die Bayerngarage Buchen möchte dort im kommenden Jahr ein großes Autohaus errichten.

> Carl-Benz-Straße (nördlicher Bereich): Nach der angekündigten Schließung des Möbelhauses Living 49 wird in dem Gebäude zum 1. Oktober die Firma Absina, die bisher in Osterburken beheimatet ist, ihren neuen Standort beziehen. Das junge Unternehmen beschäftigt aktuell zehn Mitarbeiter und hat seine Kernkompetenz im Internethandel, wo es sich für bekannte Marken und Hersteller um den Onlinevertrieb kümmert. Richtung Osten entsteht gerade die neue Halle von Stahlservice Heller: "Unser aktuelles Vorzeigeprojekt im IGO", betont Benjamin Laber.

> Erweiterungsfläche: Nördlich des bestehenden Gebiets soll – frühestens ab 2023 – eine rund neun Hektar große Fläche erschlossen werden. Hier sollen später einmal vornehmlich Gewerbe- und Dienstleistungsunternehmen angesiedelt werden, so Verbandsgeschäftsführer Benjamin Laber.