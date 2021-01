Buchen. (tra) Wer durch die Fußgängerzone geht und die hübschen Fachwerkhäuser sowie das sandsteinerne Alte Rathaus mit seinen Torbögen auf sich wirken lässt, würde nicht auf den Gedanken kommen, dass die harmonisch erbaute Altstadt aus einer Katastrophe – dem "großen Brand" vor rund 300 Jahren – hervorgegangen ist. Ein Blick in die Historie der Innenstadt lohnt sich somit:

Am 1. September 1717 schlug am späten Abend der Blitz in den Kirchturm der Stadtkirche St. Oswald ein. Durch starken Wind angefacht, rasten in der Nacht zum 2. September die Flammen durch die Gebäude, die sich in der Marktstraße, der heutigen Obergasse, Linsengasse und der heutigen Haagstraße eng aneinander lehnten. Beim verheerenden Brand, der mehrere Tage und Nächte wütete, wurden 124 Gebäude zerstört. Das Feuer fraß sich durch Wohnhäuser sowie durch öffentliche Gebäude wie das Rathaus, die Kirche und die Schule. Auch der Stadtturm wurde zerstört. Die schwersten Gebäudeschäden gab es in der Marktstraße, wo viele Bürgerhäuser und Scheunen komplett abbrannten. Auch die Wirtschaften "Löwen", "Riesen" und "Ross" waren zu Schaden gekommen – die Altstadt, wie die Buchener sie vor September 1717 kannten, gab es nicht mehr.

Dieser Großbrand hat das Aussehen der mittelalterlichen Stadt stark verändert: Beim Wiederaufbau der Marktstraße legte man Wert auf eine "Regularität" der Häuser. Die Zeiten, in denen jeder nach "seiner Fantasie" bauen konnte, waren vorbei. Vom Stadtturm bis zum Marktplatz wurde auf klare Linien geachtet. Ein Bauplan wurde von der kurmainzischen Regierung verordnet.

Auch das Rathaus musste neu erbaut werden: Den Neubau, der 1722 in Angriff genommen wurde, ließ sich die Stadt etwas kosten, schließlich sollte das Gebäude an zentraler Stelle die Stadt repräsentieren. Wie das abgebrannte gotische Rathaus ausgesehen hatte, ist nicht genau bekannt.

Der im Barockstil errichtete Neubau besticht durch seine schwungvolle Giebelfassade aus Buntsandstein und die Torbogenhalle. Um das Rathaus herum wurden malerische Fachwerkhäuser errichtet. Wie entwickelte sich die Stadt vor dem großen Brand? Buchen bekam Mitte des 13. Jahrhunderts das Stadtrecht und wurde in dieser Zeit auch befestigt. Es wird angenommen, dass sich die Straßenzüge nicht grundlegend von der heutigen Straßenführung unterschieden. Das damalige Gebiet umfasste in etwa den Bereich der heutigen Altstadt.

Der Platz innerhalb der Mauern reichte für die Entwicklung der Stadt jedoch nicht aus, so dass westlich der Mauer bald Höfe errichtet wurden. Es könnte auch sein, dass bereits vor der Errichtung der Altstadtmauer die ersten Häuser der späteren Vorstadt gebaut wurden, die man nicht in die Umwehrung einbezogen hat. Nach und nach entwickelte sich die Vorstadt, die im Spätmittelalter um 1490 ebenfalls ummauert wurde. In diesem Rahmen entwickelte sich Buchen dann in der frühen Neuzeit weiter.

Die Marktstraße war das mittelalterlich-frühneuzeitliche Herz der Stadt. Hier konzentrierten sich Gaststätten, Handwerk, Handel und Gewerbe. Buchen florierte: Um 1500 kam es zu einem Entwicklungsschub, was damit zu tun hatte, dass die Stadt zur Sommerresidenz des Mainzer Erzbischofs wurde. Nach 1525 wurde Buchen "Talerstädtchen" genannt, da man die Straßen mit "Talern hätte pflastern" können.

Der Wohlstand wurde durch Handwerker wie Gerber und Tuchmacher sowie Strumpfweber, Hafner und Steinhauer erwirtschaftet.

Die Marktstraße war handwerklich-gewerblich geprägt, die obere Altstadt landwirtschaftlich. Gleichzeitig war die Marktstraße eine soziale Trennlinie: In der Obergasse wohnten die reichen Buchener, die Untergasse war wegen der Hochwassergefahr der ärmeren Bevölkerung vorbehalten. Südlich der Marktstraße befanden sich Handwerker und Ackerbürgerhäuser.

Die Vorstadt, die sich nach Westen hin an die Altstadtmauer anschloss, wurde zügig ausgebaut. Der Platz "Am Bild" mit der "Goldenen Kanne" – dem heutigen "Prinz Carl" – entstand. Der Grundstein der "Kanne" wurde 1563 gelegt. Die Ostseite des Platzes wurde um 1560 mit einer Reihenhausbebauung geschlossen, den Gebäuden der Hochstadtstraße 4, 6 und 8.

Im 16. Jahrhundert erlebte Buchen einen weiteren Aufschwung: Handwerk und Gewerbe blühten, die landwirtschaftlichen Erträge stiegen, die Bevölkerung wuchs.

Nach den Zeiten des Aufschwungs folgte jedoch eine dramatische Zäsur: der 30-Jährige Krieg. Buchen lag jenseits der Kriegsbrennpunkte, war aber dennoch betroffen: Die Bürger hatten Schweden einzuquartieren. Die Truppen verlangten Bargeld, Vieh, Getreide und eine Rundumversorgung durch die Hausbesitzer. Die Preise für Lebensmittel stiegen enorm, Buchen stand vor dem Ruin.

Dann kam die Pest hinzu: Im Jahr 1635 sind in Buchen 1300 Menschen an der Pest gestorben. Die hohe Zahl der Toten ist darauf zurückzuführen, dass in der durch Mauern geschützten Stadt viele Flüchtlinge Schutz suchten. Das Sterben hörte im Winter 1635 auf. Danach rappelte sich die Stadt langsam, aber sicher wieder auf. Eine weitere Zäsur waren die Franzosenkriege: Buchen wurde 1688 erobert, und die Franzosen rissen die 1490 errichtete Ummauerung der Vorstadt ab und das Gesicht der Stadt änderte sich erneut.

Im Großen und Ganzen blieben die Straßenzüge der Buchener Innenstadt jedoch über die Jahrhunderte gleich und wurden vor allem durch Brände modifiziert: In einer Reihe von kleineren Bränden war der große und katastrophale Stadtbrand im Jahr 1717 der Brand, der das Gesicht der Stadt am nachhaltigsten veränderte.