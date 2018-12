Buchen. (afi) Zum Jahreswechsel gehört das Feuerwerk wie zu Buchen die Faschenacht, weshalb es sich die Buchener auch dieses Mal nicht nehmen lassen wollen, für eine private, kleine Pyro-Show zu sorgen. So kauften in den vergangenen Tagen viele Bürger sowohl in den Discountern als auch den Fachgeschäften fleißig die entsprechenden Feuerwerkskörper.

Im Obi wurden hauptsächlich Familiensortimente mit einer bunten Mischung für Groß und Klein als auch Jugendfeuerwerke für Kinder ab zwölf Jahren verkauft. "Insgesamt geht der Trend nach wie vor hin zu den Systemfeuerwerken. Es darf also gerne etwas kostspieliger und hochwertiger sein, aber dafür kaufen viele insgesamt weniger Produkte", so der Filialleiter Andreas Haaker.

Der Ansturm sei dieses Jahr etwas verhaltener gewesen als in den vergangenen Jahren, was wohl aber auch dem Umstand geschuldet sei, dass die Zahl der Anbieter steige, da mittlerweile nahezu jeder gängige Discounter oder andere größere Geschäfte nicht nur Raketen, sondern auch vermehrt Systemfeuerwerke anbieten würden.

Andreas Haaker freute sich, dass das Bewusstsein für die Sicherheit wächst: "Viele Kunden haben Sicherheitszubehör dazu gekauft. So wurden viele Löschdecken und Feuerlöscher erworben, was sehr sinnvoll ist." Neben der fachlichen Beratung könne man sich außerdem bei OBI darauf verlassen, dass ausschließlich von der BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) geprüfte Produkte vertrieben werden, was die Benutzerfreundlichkeit- bzw. Sicherheit zusätzlich erhöhe.

Unter den Neuheiten in diesem Jahr waren unter anderem die Konfetti-Kanonen namens Party-Popper, die es in verschiedenen Größen und Farben zu erwerben gab und bei vielen Kunden ihren Weg in den Einkaufswagen fanden. Das Wachsgießen löste bereits vor einigen Jahren das traditionelle Bleigießen aus Umweltgründen ab und gehört auch weiterhin zu den Klassikern. Unter dem von OBI mit dem Namen "Pyro-Show" beworbenen Sortiment fanden sich auch Wunderkerzen, Knallfrösche, Knallbomben, Party Knaller, einige Feuerwerkkombinationen mit Raketen sowie Systemfeuerwerke als auch China-Böller wieder.

Das weit gefächerte und dennoch erschwingliche Sortiment hielt somit für jeden etwas bereit. Folglich kann der Silvester-Abend mit seinem spektakulären Feuerwerk und den Knallern kommen, die sowohl glanzvoll als auch laut das neue Jahr begrüßen werden.