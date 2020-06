Buchen. (mami) Am Dienstag war es endlich so weit. Die Fitnessstudios in der Region durften ihre Türen für die vielen Sportbegeisterten wieder öffnen. So auch das "WellVita" in Buchen. Um die Öffnung zu realisieren, haben die Geschäftsführer Marco Katzenmaier und seine Schwester Karin Katzenmaier einiges getan und in die Wege geleitet, damit es am Dienstag wieder losgehen konnte.

"Wir haben eine große Fläche, sowohl in Hardheim als auch in Buchen. Deshalb haben wir das Glück, dass die Abstandsregelungen für uns kein Problem darstellen", sagt Marco Katzenmaier.

Die Geschwister haben in der Zeit, in der sie schließen mussten, an einem umfangreichen Hygienekonzept gearbeitet. "Dazu gehört, dass wir an der Rezeption Spuckschutzwände aufgebaut haben. Außerdem stehen überall Tücher bereit, die mit Desinfektionsmittel getränkt wurden und alle unsere Mitarbeiter tragen einen Mundschutz", erklären sie.

"Zusätzlich zu den anderen Maßnahmen benutzen wir jetzt ein Produkt, das nach den Standards des Robert-Koch-Instituts getestet wurde. Dieses Produkt wird auf alle Oberflächen in unseren Studios gerieben." Man wolle den Kunden so viel Schutz wie möglich bieten, damit diese sich voll und ganz auf ihr Training konzentrieren können.

Die Geschwister Katzenmaier betreiben das Studio.

Ebenfalls neu im "WellVita" sei ein neues Programm auf den Geräten im Studio. "Wir arbeiten bei uns fast ausschließlich mit digitalen Geräten, bei denen das Training über ein Programm und das Display angepasst werden kann", sagt Karin Katzenmaier und ergänzt: "Da wir überwiegend Kunden aus einer älteren Altersklasse haben, war es für uns wichtig, gerade in der aktuellen Zeit etwas anzubieten, dass die Gesundheit unserer Kunden zusätzlich fördert. Deshalb haben wir ein Programm, das sogenannte ‚Immunity Boost‘ in unser Repertoire aufgenommen, welches das Immunsystem auf Vordermann bringt."

Damit ihre Kunden während des Lockdowns nicht ganz auf Sport und Bewegung verzichten mussten, haben sie allen ihren Kunden die Möglichkeit gegeben, an sogenannten "Zoom-Kursen" teilzunehmen. Dabei wird das Training online und über einen Videochat durchgeführt. "Uns war es wichtig, dass unsere Kunden weiterhin eine Möglichkeit haben, Sport zu treiben. Deshalb haben wir ein Online-Portal, das diese Kurse anbietet, für unsere Kunden freigeschalten und die Kosten übernommen. Sie können ja auch nichts dafür, dass wir wegen des Coronavirus schließen mussten", erzählt Marco Katzenmaier. Diese Kurse haben das Training im Fitnessstudio zwar nicht ersetzen können, aber man habe den Kunden eine Möglichkeit zur Bewegung geben können.

Deshalb waren alle Beteiligten froh darüber, dass es am Dienstag endlich wieder losgehen konnte. "Es ist wirklich gut angelaufen und die Kunden sind froh darüber, endlich wieder trainieren zu können", zieht Marco ein erstes Fazit und sagt weiter: "Natürlich ist es nicht gleich komplett voll, aber es herrscht schon ein relativ normaler Betrieb." Hinsichtlich ihrer Maßnahmen, die sie während der vergangenen Wochen getroffen haben, haben sie positives Feedback bekommen: "Die bisherigen Kunden waren mit den Hygienemaßnahmen sehr zufrieden. Unser neues Programm für das Immunsystem erregt sehr viel Aufmerksamkeit, wobei wir das den Kunden natürlich erst einmal in aller Ruhe erklären müssen." Auch über das Angebot der Zoom-Kurse habe man sehr gute Rückmeldungen bekommen. "Wir haben jetzt wieder ganz normal geöffnet und hoffen, dass es weiter so gut anläuft, wie am ersten Tag."