Buchen. (pm/tra) "Was is dann lousch, was renne d’Läit, was schreie d’ Kinn dann sou, Millionekränk is’ des en Lärm, de Schützemark is’ do ..." Die Schützenmarktverse unseres unvergessenen Heimatdichters Jacob Mayer, in denen er das bunte Marktgeschehen so lebendig schildert, erklingen dieses Jahr in Buchen nicht wie in den sonstigen Jahren. Der Schützenmarkt gehört zu Buchen wie die Faschenacht, doch dieses Jahr muss er aufgrund der Corona-Pandemie entfallen. Das traditionelle Volksfest der Region verbindet alljährlich Traditionen und buntes Markttreiben mit Vergnügen für alle Generationen – viele Einwohner und Gäste vermissen das bunte Treiben, das Anfang September einfach zu Buchen dazugehört.

Seit Ferienbeginn läuft die Aktion "Genieß dei Buche", die seitens des Stadtmarketings organisiert wird. Nun haben sich die Verantwortlichen in Absprache mit der Schützengesellschaft überlegt, in der eigentlichen Schützenmarktwoche die Aktion unter dem Motto "Genieß’ dei Buche in der Schützenmarktwoche" noch zu erweitern.

Hintergrund Folgende Waren werden angeboten: Jakel Honigprodukte, 1000 kleine Dinge, Donut, Gewürzstand, Mandelstand, Süßwaren, Handy, Uhren, Haushaltswaren, Wachstuch, V-Hobel, Kissen, Baby- und Kindermode, Gehäkeltes, Hofladen, Handarbeiten, Wäsche, Lederwaren, Strumpfwaren, Honig. Gastronomische Angebote: Imbiss Müller, Löwenschänke, Crepe. Unterhaltung: Schießbude, Kinderkarussell.

Die Aktion findet von Mittwoch, 9. September, bis Samstag, 12. September, jeweils von 10 bis 20 Uhr statt. "Schaustellerbetriebe, Marktkaufleute und langjährige Partner des Schützenmarktes, die sonst auf dem Schützenmarkt präsent sind, wurden angefragt und sie werden nach Buchen kommen und auf dem Wimpinaplatz, dem Oberen Marktplatz, in der Wilhelmstraße und im Museumshof die Aktionswoche bereichern", berichtet Oberschützenmeister Achim Schubert im Gespräch mit der RNZ. Da sich die Stände in der Innenstadt verteilen, ist es problemlos möglich, Abstand zu halten.

Durch die Aktionswoche werden sowohl die Schausteller und Marktkaufleute, die sonst auf dem Schützenmarkt vertreten sind, als auch der örtliche Handel und die Gastronomie in Buchen, die allesamt unter der Corona-Krise leiden, unterstützt. "Wir kennen die Schausteller seit Jahrzehnten. Hinter jedem Marktstand steht eine Familie, die auf dem Schützenmarkt jedes Jahr ihr Herbst- und Wintergeld verdient. Durch die Corona-Einschränkungen haben die Familien mit enormen Ausfällen zu kämpfen", unterstreicht Schubert.

Dass der Schützenmarkt nicht stattfinden kann, bedauert der Oberschützenmeister nach wie vor sehr. "Für Buchen ist das ein großes Manko. Der Schützenmarkt gehört zum Jahresverlauf einfach dazu." Umso mehr freut er sich, dass nun trotz des Ausfalls des Schützenmarkts etwas auf die Beine gestellt werden kann.

Bürgermeister Roland Burger unterstützt "Genieß’ dei Buche in der Schützenmarktwoche" intensiv. "Das Konzept bringt baustellen- und coronakonform ein klein wenig vom Flair des Schützenmarktes nach Buchen, zwar nicht als klassischer Markt, aber immerhin als buntes Highlight", stellt der Bürgermeister heraus. Natürlich könne die Aktion nicht den Schützenmarkt ersetzen, aber die Sehnsucht der Menschen nach buntem Treiben könne zumindest ein bisschen gestillt werden. Der einheimische Handel und die Buchener Gastronomie – so zum Beispiel der "Löwen" und die "Seeterrasse" – ergänzten das Konzept. Der Schützenmarkt mit großem Festzelt auf dem Musterplatz sei ein Original und solle keinesfalls ersetzt werden. Aber unter Einhaltung der gültigen gesetzlichen Regelungen müsse nicht auf alles verzichtet werden. Es werde versucht, ein abwechslungsreiches Angebot für Jung und Alt zu organisieren. Das dezentrale Konzept biete viele Möglichkeiten, ausweichen zu können, und trotzdem einen abwechslungsreichen Bummel durch die Buchener Innenstadt zu genießen – ganz nach dem Motto "Genieß dei Buche in der Schützenmarktwoche".

Die "Seeterrasse" bietet jeden Tag auch ohne Schützenmarkt und Weinzelt ein Tagesessen an, das nach Vorbestellung zwischen 11 und 14 Uhr abgeholt werden kann. Das Essen kann unter Tel. 06292/930-113 bestellt werden.

Der Weltladen bringt sich ebenfalls ein: Am Freitag, 11. September, startet die Aktion "Genieß’ dei Buche – fair". Zum Auftakt der "fairen Woche" wird hier der faire Handel mit Infoangeboten und Aktivitäten in den Fokus gerückt.

Auch wenn Oberschützenmeister Schubert froh ist, dass zumindest ein Programm im kleinen Rahmen stattfinden kann, nimmt er bereits 2021 ins Visier: "Dann kann der Schützenmarkt hoffentlich stattfinden. Der Schützenmarkt 2021 soll ein Knaller werden und die Tür zum Jubiläumsjahr der Schützen öffnen, das 2022 gefeiert wird."