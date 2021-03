Buchen-Rinschheim. (rüb) "Einen eigenen Buchladen zu haben, war schon immer mein Traum", erzählt Martha Stauch. Nun erfüllt sich die 39-Jährige diesen Herzenswunsch: In ihrem Privathaus in Rinschheim eröffnet sie am kommenden Samstag ihre kleine Buchhandlung mit dem Namen "Bücherglück". Ein treffender Name, denn die zweifache Mutter lebt die Leidenschaft für das Lesen mit einer ansteckenden Begeisterung.

Martha Stauch stammt aus Polen und zog als Kind mit ihrer Familie in den Neckar-Odenwald-Kreis. Ihre Großmutter legte den Grundstein für ihre Liebe zum Buch: "Sie hat mir immer viel vorgelesen!" Das führte dazu, dass sie schon früh lesen lernte: "Ich habe im Kindergarten den anderen Kindern aus Büchern vorgelesen", berichtet sie.

Da war es naheliegend, dass sie nach der Schule eine Buchhändler-Ausbildung bei Kindlers in Mosbach absolvierte. Zwölf Jahre lang arbeitete sie insgesamt in ihrem Traumberuf, ehe sie vor elf Jahren ihre erste Tochter Johanna zur Welt brachte. "Anschließend konnte ich nicht mehr voll arbeiten, und für eine Teilzeitstelle ist Mosbach einfach zu weit entfernt", berichtet Martha Stauch.

Seitdem arbeitet sie im DM-Markt in Buchen, wo sie sich sehr wohl fühle und den Umgang mit den Kolleginnen schätze. Und dennoch hat ihr all die Jahre etwas gefehlt: die Bücher. "Diese Sehnsucht, etwas mit Büchern zu machen, ließ mich einfach nicht los", sagt die 39-Jährige. Im Lauf des vergangenen Jahres wurde dieser Wunsch dann immer konkreter, bis feststand: "Wir machen etwas Eigenes."

Zunächst habe sie mit dem Gedanken gespielt, in Osterburken eine Buchhandlung zu eröffnen. Davon sei sie dann aber schnell wieder abgekommen: "Dafür sind meine beiden Töchter noch zu klein." Neben der elfjährigen Johanna braucht vor allem auch die achtjährige Laura die Mama noch so stark, dass ein kompletter Schritt in die Selbstständigkeit für sie kaum zu verwirklichen wäre.

Also richteten sie und ihr Mann den Blick auf ihr Eigenheim, genauer gesagt auf einen bisher als Bastelzimmer genutzten Raum, der über einen separaten Eingang verfügt und damit ideal für einen kleinen Laden geeignet ist. In den letzten Wochen und Monaten richtete sie ihr kleines "Bücherglück" ein, und nach der offiziellen Eröffnung am Wochenende empfängt sie ab der kommenden Woche regulär Kunden – sofern es die Coronazahlen zulassen natürlich.

Apropos Corona: In diesen für den Einzelhandel so schwierigen Zeiten einen Laden zu eröffnen, ist mutig, oder? "Sicherlich. Aber es gibt derzeit so viel Negatives auf der Welt. Und Bücher können dabei helfen, denn sie geben einem so viel!" Außerdem sei für sie klar: "Wenn ich meinen Traum vom eigenen Buchladen nicht jetzt verwirkliche, dann nie mehr!"

Das Risiko ist überschaubar, da sie ihre Anstellung bei DM behält. Zudem ist die selbsternannte "Bücherliebhaberin mit Leib und Seele" rundum positiv eingestellt. Die Freude an den Büchern weiterzugeben, das ist ihre Erfüllung. Sie ist zuversichtlich, dass ihr Rat und ihr Wissen rund um Buchempfehlungen künftig nicht nur im eigenen Freundeskreis, sondern auch bei ihren Kunden gefragt sein werden. In ihrem kleinen Laden im 260-Seelen-Dorf Rinschheim bietet sie Bücher aus den verschiedensten Genres an, von der Belletristik bis zum Sachbuch, vom Krimi bis zum Gartenführer, vom Jugendbuch bis zum Ratgeber. Daneben hat sie Dekoartikel im Angebot, Biotee sowie Wein und Secco direkt vom Winzer aus der Pfalz. Ideen für besondere Aktionen wie eine literarisch angehauchte Weinverkostung hat sie ebenfalls schon – für die Zeit, in der solche und ähnliche Veranstaltungen wieder möglich sind.

"Ich möchte den Menschen mit meinem Laden ein kleines Stückchen Bücherglück weitergeben", fasst Martha Stauch am Ende des Gesprächs ihre Intention zusammen. Bei ihren Töchtern ist ihr das bereits eindrucksvoll gelungen: Die beiden lesen nicht nur gerne, sie helfen der Mama auch beim Einsortieren der Bücher und beim Dekorieren.

Info: "Bücherglück", Am Lausenberg 3a, Rinschheim, Telefon 06281/5653805, www.meinbuecherglueck.de, Öffnungszeiten ab 23. März: dienstags und donnerstags 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, freitags 14 bis 18 Uhr.