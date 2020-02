Buchen. (tra) Der Gänschmarsch, bei dem die Buchener Narren die "Sünden" ihrer Mitmenschen und der Obrigkeit glossieren, ist zweifellos ein Höhepunkt der Faschenacht. Neben den bunten "Huddelbätzen" und anderen Traditionsfiguren gehörten die Straßen am Sonntag vor allem den Maskierten, die kreativ Themen aufgriffen, die viele Buchener umtreiben.

Die Finanzmisere an den Kliniken durfte dabei natürlich nicht fehlen: "Die fahrn die Kosten an die Wand, die Dumme senn die Patiente uff’m Land", zeigten eine Gruppe mit spitzem Finger auf die Verantwortlichen in der Politik. "Die echte Mosbacher muscht jetzt suche, die werde all gebor’n in Buche", glossierten sie die geplante Schließung der Geburtsstation in Mosbach. Auch ein "Kreis(s)aal to go" rollte umher.

Herzlich gelacht wurde beim Gänschmarsch über die Ausgrabung der Faschenacht, die am "Schmudo" live im SWR gesendet wurde. Dabei blieb die eine oder andere Panne nicht aus. Die Maskierten schlugen vor, lieber ganz auf den TV-Ruhm zu verzichten und "Faschenacht mit Herz statt Kommerz" zu feiern.

Ernst wurde es, als eine Gruppe den Einzug der AfD in den Stadtrat anprangerte: "Kee Faschenacht für Faschiste", forderte sie. "Wenn ihr euch fragt, warum, wieso, de Jakob Mayer wär net froh."

Dann wurde das um sich greifende Ladensterben in der Innenstadt aufgegriffen. Aber man hatte auch gleich einen Mieter parat: "De Blinky findet’s toll. Der mäicht die ganz’ Marktstrooße voll." Die Altstadt war auch das Thema einer weiteren Gruppe: Sobald ein Objekt in den Fokus des Denkmalamts gelange, werde es bald zum Abriss freigegeben, kritisierten die Maskierten. Nach dem gelungenen Gänschmarsch wurde dann noch lange in den Wirtschaften gefeiert.