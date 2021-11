Buchen. (rüb) Die mögliche Einführung der Lolli-PCR-Pooltests an den Buchener Schulen beschäftigt viele Eltern – nicht zuletzt abzulesen an mehreren Leserbriefen in der RNZ. Nun hat die Stadt die Elternvertreter der einzelnen Schulen bis nächsten Dienstag um Rückmeldung gebeten, ob sie für das neue Testverfahren sind. Anschließend werden die Schulleiter entscheiden, ob die Pooltests an ihrer Schule eingeführt werden sollen.

Startschuss könnte dann nach Informationen der RNZ am 10. Januar, am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, sein. Beigeordneter Benjamin Laber und Fachdienstleiterin Anne Rottermann haben das Konzept für die PCR-Pooltests vergangene Woche in einer Sitzung des Gesamtelternbeirats vorgestellt. Während ursprünglich eine Einführung für alle Schulen in Buchen geplant war, können die Schulen nun selbst entscheiden, ob sie für die Neuerung sind.

Zur Vorgeschichte: Bürgermeister Roland Burger hatte seine Verwaltung im Herbst darum gebeten, zu überprüfen, ob die Lolli-PCR-Pooltests an den Buchener Schulen eingeführt werden können, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten. Das Pooltest-Verfahren gilt nämlich als eine effiziente Methode, um Infektionen mit Sars-CoV-2 frühzeitig zu erkennen und dadurch Infektionsketten zu unterbrechen.

Die Tests liefern bereits Ergebnisse, bevor die Betroffenen als infektiös gelten. Damit lässt sich deutlich zuverlässiger feststellen, ob eine Infektion vorliegt. Zudem ist die Methode leichter durchführbar und schlicht angenehmer für die Schüler als die Nasenabstriche. Außerdem müssten die Schüler nur noch zweimal statt wie bisher dreimal in der Woche getestet werden.

Bei den Pooltests werden alle teilnehmenden Schüler einer Klasse oder Lerngruppe im Rahmen einer sogenannten "Sammelprobe" zweimal die Woche getestet. Dabei "lutscht" jeder Schüler zunächst für etwa 30 Sekunden an einem Wattestäbchen. Die Proben aller Schüler kommen in ein Sammelröhrchen, quasi den "Pool". Diese Poolproben werden noch am gleichen Tag im Labor ausgewertet. Wird in der Sammelprobe kein Virus nachgewiesen, können alle die Schule am nächsten Tag regulär besuchen. Ist eine Probe aus dem "Pool" positiv, müssen sich am nächsten Morgen alle Schüler dieser Gruppe nochmals mit einer zweiten Probe als Einzelprobe nachtesten. Für die Schüler der Kernstadt plant die Stadt die Einrichtung eines zentralen Ortes für Nachtestungen. In den Ortsteilen könnten diese Tests vor den Schulen stattfinden. Für diesen Schultag haben alle Schüler aus dem Pool Fernunterricht. Das Ergebnis dieser Tests liegt ebenfalls am gleichen Tag vor: Die in der Einzelprobe negativ getesteten Schüler können am nächsten Tag die Schule wieder regulär besuchen.

"Die Lolli-PCR-Tests bieten zwei große Vorteile: Sie sind sicherer als die seitherigen Schnelltests und sie sind angenehmer anzuwenden", hatte Bürgermeister Roland Burger Ende Oktober bei der Vorstellung des neuen Verfahrens betont. Die für 8. November vorgesehene Einführung der Pooltests wurde dann aber kurzfristig abgesagt: Das Staatliche Schulamt Mannheim meldete datenschutzrechtliche Bedenken an, obwohl solche Pooltests in anderen Schulamtsbezirken bereits im Einsatz sind.

Die Hürden im Bereich des Datenschutzes sind aber nicht unüberwindbar. Stattdessen regt sich, seit die Pläne der Stadt bekannt wurden, Widerstand bei einem Kreis kritischer Eltern von Grundschülern. Sie sprechen sich dafür aus, ihre Kinder weiter zuhause zu testen.

Es gibt aber auch einen großen Kreis an Befürwortern des neuen Verfahrens. Neben den von der Stadt angeführten Argumenten für die Pooltests nennen sie noch einen weiteren Grund: Transparenz. Da an den Buchener Grundschulen – bis auf Bödigheim – die Tests nicht unter Aufsicht in der Schule, sondern zuhause von den Eltern durchgeführt werden, gibt es keine Kontrolle. Testen alle Eltern ordnungsgemäß? Oder testen manche Eltern überhaupt? Es gibt Schulen, da haben diese Fragen dazu geführt, dass sich zwischen den beiden Lagern ein riesiger Graben auftut. Dabei ist klar: Es ist das gute Recht von Eltern, sich dafür auszusprechen, ihr Kind selbst testen zu wollen. Ihnen pauschal zu unterstellen, dass sie es mit der Testung nicht genau nehmen, ist sicher falsch. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Familien, bei denen es zweifellos besser wäre, die Kinder würden in der Schule getestet, da zuhause gar nicht, nicht regelmäßig oder nicht ordnungsgemäß getestet wird.

Diese Problematik betrifft nur Grundschulen und Förderschulen. An den weiterführenden Schulen wird bereits seit April in den Einrichtungen selbst getestet. Für Schulleiter Jochen Schwab vom Burghardt-Gymnasium steht bei allen Überlegungen eines im Mittelpunkt: "der Schutz der Schüler und der Lehrer vor einer Infektion". Die Pooltests hätten mehrere Vorteile: "Sie liefern weniger falsche Ergebnisse, sie schlagen früher an und wir gewinnen durch sie mehr Unterrichtszeit." Vor einer möglichen Einführung müssten aber zunächst die offenen Fragen geklärt werden: "Wir sind mit dem Elternbeirat und unserem Datenschutzbeauftragten im Gespräch."

"Die PCR-Pooltestung in der Schule kann wesentlich zu einer größeren Sicherheit in Bezug auf die weitere Verbreitung von Infektionen beitragen", sagt auch die geschäftsführende Schulleiterin der Buchener Schulen, Monika Schwarz (Abt-Bessel-Realschule). Die Tests reagierten bereits bei einer geringen Viruslast vor dem Auftreten von Symptomen und seien verlässlich. "In Sorge um die Gesundheit von Schülern und Lehrern halte ich die PCR-Pooltestung für einen großen Zugewinn hinsichtlich der Sicherheit in der Schulgemeinschaft – gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionszahlen im Land." Voraussetzung für die Durchführung sei selbstverständlich die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben.