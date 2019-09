Buchen. (rüb) Die AWN möchte die auf "Sansenhecken" verwertete Grüngutmenge künftig mehr als verdoppeln, ohne dass es zu zusätzlich "stinkt". Was sich wie die Quadratur des Kreises anhört, sollen verbesserte Technik und veränderte Arbeitsabläufe erreichen. Darüber informierte Thomas Gambke, Bereichsleiter Abfallwirtschaftliche Systeme der AWN, am Montag den Buchener Gemeinderat.

Bislang werden im Biomassezentrum "Sansenhecken" auf dem Areal der früheren Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA) 6000 Tonnen Grüngut pro Jahr aufbereitet und verwertet. Das Grüngut stammt aus Gärten und Landschaftspflegemaßnahmen. Der Inhalt der Bioenergietonne geht dagegen andere Verwertungswege, machte Gambke deutlich. Im Landkreis fallen aber rund 30.000 Grüngut an. Die restlichen 24.000 Tonnen werden außerhalb des Kreises verwertet.

Um künftig Transportwege einzusparen und mehr Wertschöpfung im Landkreis zu erzielen, will die AWN den Durchsatz am Standort Buchen erhöhen. Dafür hat sie beim Regierungspräsidium Karlsruhe einen entsprechenden Antrag auf Änderungsgenehmigung gestellt. Die benötigten Kapazitäten seien am Standort vorhanden, sagte Gambke.

Damit die Kapazitätserweiterung gelingt, ohne die Nachbarn mit Geruch und Lärm zu belästigen, sollen ein neuer Schredder und ein neues Sieb zum Einsatz kommen. Die sollen auch dafür sorgen, Arbeitsschritte einzusparen, bei denen Geruchsemissionen entstehen. Damit könnten bei der Verwertung mehr Brennstoff und anteilsmäßig weniger kompostierbares Material entstehen.

Bislang werden 80 Prozent der 6000 Tonnen Grüngut kompostiert. Das sind rund 5000 Tonnen. Zudem fallen 1000 Tonnen Brennstoff an. Gambke zufolge sollen künftig aus 15.000 Tonnen Grüngut je 7500 Tonnen kompostierbares und brennbares Material entstehen. Letzteres wird an Biomassekraftwerke verkauft, der Rest zu Hackschnitzeln verarbeitet oder zu Frischkompost und Nährhumus veredelt.

Geruchsbelästigungen seien durch die geplante Kapazitätserweiterung nicht zu erwarten, wie ein Gutachten der AWN bestätigt habe. Demnach würden die Grenzwerte innerhalb des Betriebsgeländes eingehalten. Außerhalb lägen die zu erwartenden Immissionswerte unterhalb der Irrelevanzschwelle.

Diese Einschätzung bestätigte Bürgermeister Roland Burger, der sich beim Tag der offenen Tür selbst ein Bild von der Grüngutverwertung gemacht hatte: "Selbst direkt an der Anlage riecht man nichts."

Ob die Erhöhung der Durchsatzmenge auch personelle Auswirkungen haben wird, wollte Stadtrat Johannes Volk wissen. Derzeit seien drei Mitarbeiter mit der Grüngutverwertung beschäftigt. Es sei noch nicht absehbar, ob hier aufgestockt werden müsse, sagte Gambke.