Buchen. (pol) Zu einem Unfall kam es in der Nacht zum Samstag gegen 2.20 Uhr in der Straße Am Ring. Der 21-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr in Richtung Bödigheimer Straße. In einer scharfen Linkskurve geriet er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum, der dadurch gefällt wurde.

Im weiteren Verlauf fuhr er eine Richtungstafel samt Gestänge um und kam an einem Baum zum Stehen, dessen Stamm ebenfalls stark beschädigt wurde.

Im Verlauf der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der aus Buchen stammende junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Daraufhin wurde im Krankenhaus Buchen eine Blutprobe entnommen.

Der Mann konnte noch in der gleichen Nacht das Krankenhaus wieder verlassen. Seine Verletzungen waren nicht schwerwiegend.