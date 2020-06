Buchen. (pm) Die Bauleistungen für den Erd- und Straßenbau zum dreistreifigen Ausbau der B27 zwischen der L523 und Buchen-Süd wurden nun in einem öffentlichen Vergabeverfahren ausgeschrieben und mittlerweile vergeben. Der Beginn der Straßenbauarbeiten ist für Juli vorgesehen.

Der vorgesehene Ausbau erfolgt im Wesentlichen im Bestand. Der dritte Fahrstreifen wird einseitig vom Bauanfang am Abzweig der L523 nach Langenelz in Fahrtrichtung Buchen bis zum Parkplatz "Runder Tisch", rechts der bestehenden Fahrbahn angebaut. Nur im Bereich des Parkplatzes "Rüdtsches Eck" wird die B27 weiterhin zweistreifig geführt und dafür in der Lage der Achse verschoben.

Bereits seit Februar laufen vorbereitende Arbeiten zur Freimachung des Baufelds entlang der Strecke. In enger Abstimmung mit den Behörden des Landratsamtes sowie der Forstdirektion Freiburg, wurden Bäume im Rahmen des zuvor festgelegten Naturschutzkonzeptes innerhalb der neuen Trasse entfernt. Ebenso wurden Maßnahmen im Rahmen des Artenschutzes, wie das Aufstellen von Schutzzäunen für Zauneidechsen und das Einrichten von Quartieren für verschiedene Fledermausarten und Vögel, umgesetzt.

Um während der Bauzeit den Ausweichverkehr auf das nachgeordnete Straßennetz so weit wie möglich zu reduzieren, wird auf eine längere Vollsperrung der B27 verzichtet.

Damit der Verkehr in beide Richtungen fließen kann, werden die Fahrstreifen für den Durchgangsverkehr verengt und für die Baufahrzeuge eine temporäre Baustraße parallel zur B27 angelegt.

Die Verkehrsteilnehmer können somit die gewohnte Verbindung über die B27 zwischen der L523 und Buchen-Süd bei reduzierter Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen nutzen.

Aktuell stimmt die vom Regierungspräsidium Karlsruhe beauftragte Firma mit den Leitungsträgern, die entlang der Strecke Versorgungs- und Telekommunikationsleitungen betreiben, den Bauablaufplan ab. Über den genauen Beginn der Bautätigkeiten im Juli wird die RNZ rechtzeitig informieren.

Info: Informationen zu aktuellen Straßenbaustellen gibt es im Internet unter www.baustellen-bw.de.