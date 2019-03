Buchen. (tra) Da nur noch extrem wenige Flüchtlinge in den Neckar-Odenwald-Kreis kommen, wird die Gemeinschaftsunterkunft in der Eberstadter Straße nicht mehr benötigt. Momentan leben in der Unterkunft, in der 140 Asylbewerber untergebracht werden können, nur noch sieben Geflüchtete (Stand 26. März). Das Gebäude wird somit nicht mehr als Unterkunft benötigt und wird zum Bürogebäude. Dies beschloss der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen am Mittwoch im Rathaus Hardheim einstimmig.

Michael Schork stellte die Pläne vor: In der Eberstadter Straße gruppieren sich um einen Hof herum zwei zweigeschossige Gebäude. Das Hauptgebäude wird nun Verwaltungsgebäude des Landratsamts: Der Fachdienst Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung sowie die Außenstellen des Jugendamtes und des Fachdienstes Ordnung (Ausländerrecht, Asylwesen) ziehen ein. Rund 65 Bedienstete des Landratsamts werden dort ihren Arbeitsplatz einrichten.

Das kleinere Nebengebäude, in dem sich sieben Wohnungen befinden, soll Wohnhaus bleiben - die Wohnungen sollen zu ortsüblichen Konditionen vermietet werden. "Für die Wohnungen gibt es bereits Interessenten", so Schork.

Aber nicht nur die Verwaltung des Landratsamts profitiert: Auch die Helene-Weber-Schule und die Neckar-Odenwald-Kliniken bekommen mehr Platz.

"Das Veterinäramt ist momentan direkt auf dem Campus der HWS untergebracht. Da das Gebäude nun frei wird, sollen drei zusätzliche Klassenzimmer für die Helene-Weber-Schule entstehen", so Schork. Auch die Parkplätze gehen an die Schule. Das Projekt kann durch die Schulbauförderung bezuschusst werden.

Das Jugendamt und der Fachdienst Ordnungswesen befinden sich momentan im Gebäude 37a in der Dr.-Konrad-Adenauer-Straße. "Das frei werdende Gebäude befindet sich direkt neben den Neckar-Odenwald-Kliniken und soll zu einem Appartementhaus für Ärzte und Schwestern der Neckar-Odenwald-Kliniken umgebaut werden", erläuterte Michael Schork.

Das Hauptgebäude in der Eberstadter Straße eigne sich sehr gut für Büros: Die bisherigen Einzelzimmer können alle als Büroräume genutzt werden, die Duschen, die nicht mehr benötigt werden, sollen zu Kopier- und Putzräumen umgebaut werden. Aus den Küchen werden Besprechungsräume.

Der Zustand des Gebäudes ist gut: "Eine Umnutzung des Gebäudes wurde schon bei der ursprünglichen Planung der Gemeinschaftsunterkunft in Erwägung gezogen. Deswegen wurde das Gebäude auch massiv und hochwertig gebaut", unterstrich Landrat Dr. Achim Brötel, der die Umnutzung als "Win-win-win-Situation" bezeichnete, da gleich drei Parteien - Landratsamt, HWS und Kliniken - profitieren.

Der Sanierungsaufwand sei überschaubar: Der Schwerpunkt bei der Umgestaltung des Gebäudes wird die EDV-Verkabelung sein. Ansonsten müssten vor allem Malerarbeiten durchgeführt werden, die noch zu den Kosten der Flüchtlingsunterbringung zählten und deshalb mit dem Land Baden-Württemberg abgerechnet werden könnten. Für den Landkreis selbst fallen voraussichtlich 188.000 Euro für EDV- und Elektroinstallationen sowie 87.000 Euro für notwendige Umbauarbeiten an.

Es werden Gemeinschaftsräume, Besprechungsräume und ein Sozialraum für die Mitarbeiter des Landratsamts sowie Toiletten für Besucher eingerichtet. Im Kellerbereich wird es zudem einen gesonderten Eingang für die Mitarbeiter des Veterinärwesens, Duschen und Umkleideräume sowie ein Laborbereich und Kühlungsräume für Proben geben.

"Momentan gibt es auf dem Areal jedoch zu wenig Parkplätze", räumte Schork ein: "Die zehn vorhandenen Parkplätze reichen bei Weitem nicht aus. Durch den Kauf von zwei Nachbargrundstücken wird es insgesamt letztendlich jedoch 50 Parkplätze geben", berichtete Schork. Das Anlegen der Parkplätze werde voraussichtlich 125.000 bis 150.000 Euro kosten. Bei der Diskussion merkte Kreisrat Thomas Ludwig (Freie Wähler) an, dass 50 Parkplätze für 65 Mitarbeiter jedoch zu wenig sein könnten.

Dr. Dorothee Schlegel (SPD) und Heide Lochmann (SPD) regten an, die Wohnungen, die sich im Nebengebäude befinden, im Sinne des sozialen Wohnungsbaus zu nutzen. "Der Neckar-Odenwald-Kreis braucht bezahlbaren Wohnraum, und das Landratsamt könnte hier mit gutem Beispiel vorangehen", sagte Lochmann. Die Frage, wer die potenziellen Mieter der Wohnungen sind, wollte Landrat Brötel noch nicht konkret beantworten, da noch keine Mietverträge unterschrieben seien. "Es sind jedenfalls interessante Anfragen, die in unserem Sinne sind", so der Landrat.

Klaus Gramlich (CDU) wollte wissen, wie es um die Barrierefreiheit des Gebäudes bestellt sei. "Das Erdgeschoss mit Besuchertoilette ist barrierefrei. Der erste Stock ist momentan nur über Treppen erreichbar. Es gibt jedoch die Möglichkeit, später bei Bedarf einen Lift einzurichten", erläuterte Schork.

Nach dem Beschluss des Ausschusses müsste die Stadt Buchen nun noch die Baugenehmigung erteilen.

Wenn alles nach Plan läuft, könnte die Verwaltung Ende 2019 beziehungsweise Anfang 2020 umziehen. Anschließend kann die Maßnahme an der HWS begonnen werden.