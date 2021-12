Buchen. (pm) Die Stadt Buchen und die Aktivgemeinschaft möchten den Weihnachtseinkauf in Buchen so angenehm wie möglich machen und setzen dabei auf 2G-Armbändchen. Pandemiebedingt ist das Einkaufen aktuell nur mit der 2G-Regel möglich. Geimpfte oder Genesene müssen in den Läden einen Nachweis vorlegen, ehe sie entspannt stöbern können.

Um allen Kunden das Einkaufen angenehmer zu gestalten, wurde folgender Vorschlag umgesetzt: Die ursprünglich für den Weihnachtsmarkt vorgesehenen Armbändchen werden nun an ausgewählte Geschäfte verteilt, die nach erfolgter 2G-Prüfung die Bändchen kostenlos aushändigen. Die Kunden können anschließend ganz bequem durch die Buchener Geschäfte schlendern und den Weihnachtseinkauf tätigen. Durch Vorzeigen des Bändchens steht dem Weihnachtsbummel zum vierten Adventswochenende nichts im Wege. Die Bändchen sind mehrere Tage gültig und dürfen nicht weitergegeben werden.

"Um dem Weihnachtseinkauf in Buchen einen besonderen Reiz zu verleihen, haben wir uns eine kleine Sammelaktion überlegt", teilte Teresa Dittrich vom Stadtmarketing der RNZ mit. Die Kunden erhalten in den Geschäften einen kleinen Stempelpass, mit dem sie den Weihnachtseinkauf dokumentieren können. Die Kunden mit drei Stempeln dürfen sich in der Tourist-Information eine BCH-Weihnachtskugel oder eine BCH-Weihnachtstasse als Geschenk aussuchen.

"Mit der Aktion wollen wir den Einzelhandel vor Ort unterstützen", unterstreicht Fachdienstleiterin Sarah Wörz. Die Stempel können nur in den 2G-Geschäften gesammelt werden.

Info: Ausgabestellen für die Armbändchen: Eichhorn Mode, Schuhhaus Farrenkopf, Schuh- und Sporthaus Haag sowie Tourist-Information.