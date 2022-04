Buchen. (tra) "Ich komme mit dem Druck hier nicht mehr klar, ich möchte nach Hause fliegen", vertraut Arian Golic aus Buchen, der es bei DSDS unter die besten 16 geschafft hat, beim dritten Auslands-Recall in Apulien seinen Mitbewerbern an. Seit seiner letzten Performance fühlt er sich bei "Deutschland sucht den Superstar" nicht mehr wohl. Der Auftritt, den er mit Barto Michalek und Domenico Tarantino performte, war von Juror Toby Gad in der Woche zuvor als "Bewerbung für drei Heimflugtickets" bezeichnet worden. Seitdem nagten in ihm die Selbstzweifel.

Im dritten Auslands-Recall hätte er mit Raphaela Spirydowicz das Duett "Can’t Take My Eyes off You" von Frankie Valli singen sollen, aber dazu kam es nicht mehr. Der Buchener entschied sich noch vor dem Auftritt, DSDS zu verlassen. Er wollte seinem Bauchgefühl folgen und sich somit selbst treu bleiben.

Juror Toby Gad versuchte, Arian noch umzustimmen: "Du hast so eine schöne Stimme. Wenn du singst, ist so viel Seele dabei und so viel Ehrlichkeit. Ich würde dich auch so gerne in den Live-Shows sehen, ich kann mir das richtig gut vorstellen." Arian Golic bewegte das Feedback sehr und er wird es "für sein Leben mitnehmen". Dennoch entschied er sich, DSDS zu verlassen.

Jurorin Ilse DeLange bezeichnete die Entscheidung "als sehr tapfer. Ich finde es sehr gut, wenn man eigene Grenzen schützt, und das machst du jetzt." Juror Florian Silbereisen bedankte sich bei dem Buchener, der allen "ganz tolle Momente geschenkt" habe.