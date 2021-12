Buchen. (tra) Für die meisten gehört es in der Silvesternacht einfach dazu, mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr anzustoßen. Auch dieses Jahr wird Silvester wegen der Corona-Pandemie ruhig ausfallen, aber es ist dennoch möglich, in kleineren Runden Silvester zu feiern.

Das merkt auch Matthias Legler, wenn er in der "Weinwelt" von Herm in Buchen Kunden bedient: "Die Kunden sind nicht mehr so verunsichert wie letztes Jahr um diese Zeit. Der Sektverkauf ist bei uns wieder auf dem Niveau von 2019 und die Leute genießen wieder den einen oder anderen Tropfen", berichtet der Marktleiter. Zum Jahreswechsel 2020/21 sei die Kundenresonanz relativ verhalten gewesen.

Besonders gerne werden die Klassiker regionaler Winzer gekauft. "Die Leute mögen den Kerner-Sekt von den Becksteiner Winzern", erzählt Legler. Aber auch italienischer Prosecco kommt bei vielen gerne ins Sektglas. "Wir haben auf die Nachfrage nach Prosecco aus Italien entsprechend reagiert und unser Sortiment deshalb erweitert", berichtet Matthias Legler.

In der "Weinwelt" haben die Kunden die Wahl zwischen 36 Sorten Sekt, Secco, Prosecco und Champagner. Viele wissen bereits, was sie kaufen wollen, aber wenn das nicht der Fall sein sollte, hilft Weinberater Legler weiter. "Ich frage dann, wo die Reise hingehen soll – also ob trockener Sekt bevorzugt wird, oder ob es eher etwas Fruchtiges sein soll." Und was wird dann besonders gerne gewählt? "Die meisten mögen lieber trockenen Sekt", weiß Matthias Legler.

"Und für die Silvesterfeier kann der Sekt gerne auch hochwertiger sein." Das heißt aber nicht, dass die Kunden gleich zum Champagner greifen: "Wir haben eine kleine, aber feine Champagner-Abteilung, Sekt wird von den Kunden jedoch bevorzugt", erzählt der Marktleiter. Er hat zudem die Erfahrung gemacht, dass sich in letzter Zeit verstärkt auch Jüngere für hochwertigen Sekt und Wein interessierten: "Bei unseren Weinproben, die zuletzt 2019 stattfinden konnten, waren viele im Alter zwischen 25 und 35 dabei."

Was macht für Matthias Legler eigentlich einen guten Sekt aus? "Das Wichtigste ist einfach, dass er den Kunden schmeckt." Und wenn der Sekt regional produziert wurde, sei es umso besser. "Wenn ich selbst einkaufe, dann so regional wie möglich. Wir haben im Neckar-Odenwald-Kreis und im Main-Tauber-Kreis viele gute Produkte."

Der Marktleiter hat auch noch einen Tipp für alle, die in der Silvesternacht nicht nur "Sekt pur" genießen, sondern auch einen Mitternachtssnack dazu reichen möchten: "Eine richtig gute Käseplatte passt hervorragend."