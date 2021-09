Buchen. (tra) An der B27 müssen die Autofahrer im Bereich der Brücke in der Nähe der Ausfahrt Buchen Süd momentan etwas Geduld haben, da die Fahrbahn wegen Sanierungsmaßnahmen halbseitig gesperrt ist. Wie Markus Schievenhövel vom Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilte, muss ein Wasserschaden behoben werden. Wenn auf der Baustelle alles nach Plan läuft, soll die Sperrung am 17. September wieder aufgehoben werden. Aktuell gehen die Verantwortlichen davon aus, dass keine Vollsperrung notwendig sein wird.

Markus Schievenhövel (Mitte) begutachtet die Schadstelle. Foto: Radan

Der Verkehr wird durch eine Ampelanlage reguliert. Auch die L519, die Richtung Bödigheim unter der Brücke hindurchführt, ist wegen der Maßnahme teilweise gesperrt. Der Verkehr auf der L519 wird durch eine Ampelanlage geregelt. Der Wasserschaden wurde bei einer Überprüfung der Brücke festgestellt. "Auf der Unterseite der Brücke ist Wasser ausgetreten, und die Schadstelle musste saniert werden", so Schievenhövel. Die Bewehrung sei verrostet und müsse ausgetauscht werden. Danach werde der Bereich abgedichtet und mit neuem Asphalt verschlossen. Es wird zudem eine Tropftülle eingebaut, so dass man zukünftig schnell erkennen könne, ob es ein Wasserproblem gibt. In die Behebung des Wasserschadens werden rund 60.000 Euro investiert.

Mittelfristig soll die Brücke jedoch auf den neusten Stand gebracht werden: "Die Brücke soll in drei bis fünf Jahren komplett saniert werden", erläutert Markus Schievenhövel.