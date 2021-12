Die Schnelltests haben an den meisten Buchener Schulen schon bald ausgedient: Statt dessen werden die Lolli-PCR-Pooltests eingeführt. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (rüb) Die besseren Argumente haben sich durchgesetzt: An acht Buchener Schulen wird im Januar das PCR-Pooltest-Verfahren eingeführt, mit dem eine mögliche Corona-Infektion genauer und frühzeitiger erkannt werden kann als mit den bisherigen Schnelltests. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter den Elternvertretern und der anschließenden Rückmeldung der Schulleiter, die letztlich darüber entschieden haben, ob die Pooltests an ihrer Schule eingeführt werden sollen.

Wie Bürgermeister Roland Burger am Donnerstag auf Nachfrage der RNZ bestätigte, werden die Lolli-PCR-Pooltests künftig an folgenden Schulen in städtischer Trägerschaft durchgeführt: Jakob-Mayer-Grundschule, Wimpina-Grundschule, Baulandschule Hettingen, Grundschule Hainstadt, Nachbarschaftsgrundschule Götzingen, Abt-Bessel-Realschule, Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule und Burghardt-Gymnasium. Nicht umstellen werden das Bildungshaus Bödigheim und die Meister-Eckehart-Schule.

Die Bödigheimer Grundschule war bislang die einzige Buchener Grundschule, an der in der Schule und nicht zuhause getestet wurde. Dort war der Wunsch, dieses bewährte Verfahren beizubehalten. An der Meister-Eckehart-Schule gibt es die Besonderheit, dass die Klassen zu klein für das Pooltest-Verfahren sind.

Ursprünglich wollte die Stadt das neue Verfahren nach den Herbstferien einführen. Dies wurde jedoch gestoppt, nachdem das Schulamt Mannheim datenschutzrechtliche Bedenken geäußert hatte. Bei diesem Thema wurde aber inzwischen nachgearbeitet. Parallel dazu hatten sich kritische Eltern zu Wort gemeldet und sich gegen das Testverfahren ausgesprochen. Es meldeten sich aber auch andere Eltern zu Wort, die sich vehement für das neue Verfahren aussprachen, das nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch mehr Transparenz biete, da die Tests dann auch für die Grundschüler in der Schule durchgeführt werden. Schließlich kann bislang niemand kontrollieren, ob die Tests zuhause korrekt oder ob sie überhaupt durchgeführt werden.

Aufgrund der Diskussion ließ die Stadt ein Meinungsbild bei den Elternvertretern einholen, und das spricht eine deutliche Sprache: "Mit großer Mehrheit haben sie sich für die Pooltests ausgesprochen", sagte der Bürgermeister. Er erhoffe sich dadurch mehr Sicherheit für die Schüler und eine Vereinfachung des Testverfahrens. Da der Testanbieter aufgrund der aktuell so starken Nachfrage kaum noch Kapazitäten hat, verschiebt sich die geplante Einführung vom 10. auf den 31. Januar.