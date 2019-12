Buchen. (pol/mare) Bei Arbeiten an einem Schuppen ist ein 72-jähriger Mann am Dienstag in Eberstadt tödlich verunglückt. Das berichtet die Polizei.

Offenbar stürzte der Schuppen gegen 11.30 Uhr ein und begrub den Mann unter sich. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, wie es zu dem Unglück kommen konnte.