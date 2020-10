Buchen. (mb) Vor fünf Jahren kamen sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland. Einer von ihnen ist der Syrer Maher Karkoutly. Der 23-Jährige lebt in Buchen und hat in diesem Jahr die Meisterprüfung im Friseurhandwerk abgelegt.

Maher lebt in der Buchener Wilhelmstraße in einem alten, schmalen Haus. Da die Klingel nicht funktioniert, muss man klopfen oder eine Kurznachricht mit dem Mobiltelefon schicken, um eingelassen zu werden. Die schmale Treppe führt zu einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, die Maher vor seinem Einzug selbst hergerichtet hat. Er strich die Wände, schleifte den Holzboden ab. "Wenn es dir nichts ausmacht, darfst du die Schuhe ausziehen", sagt er. In Mahers Wohnzimmer steht ein beiges Kunstledersofa. Im Fernsehen läuft ein Musikvideo mit Bildern von einer wildromantischen Küste. Die Musik klingt orientalisch. "Ich mag traditionelle syrische Musik", sagt Maher. Er serviert Cappuccino.

Es ist 9 Uhr morgens. Maher wird kurz vor halb elf zur Arbeit in den neu eröffneten Friseursalon "Ma Je" gehen. Nach einer dreijährigen Ausbildung zum Friseur in Buchen legte er im Juni die Meisterprüfung in Heidelberg ab. Er will sich selbstständig machen und eines Tages möglicherweise mehrere Salons betreiben. Nach Buchen kehrte er zurück, weil das Leben hier billiger ist und er sich in der Kleinstadt sehr wohlfühlt.

Hintergrund Nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge reisten 2015 rund 890.000 Menschen in Deutschland ein. Vom Jahr 2015 bis Ende September 2020 hat die Stadt Buchen 312 Flüchtlinge aufgenommen. Derzeit leben hier 217. Nach Informationen von Lisa Keller von der Stadtverwaltung kommen derzeit wenige Flüchtlinge , da es schwierig ist, hier eine Wohnung zu finden. Bei den Neuankömmlingen handelt es sich vereinzelt um Familien und häufig um Einzelpersonen. Die Flüchtlinge stammen aus Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea, China, Pakistan, Gambia, Äthiopien, Sri Lanka, Mazedonien, Nigeria und Somalia (Reihenfolge nach Häufigkeit). mb

Maher wirkt entspannt auf seinem Sofa. In flüssigem Deutsch erzählt er von seinem Leben in Syrien, von seinen fünf Geschwistern und davon, dass in Damaskus Muslime, Christen und Juden friedlich zusammenlebten. Dann kam der Krieg. Sein Bruder führte einen Friseursalon in der syrischen Hauptstadt, in dem Maher als Jugendlicher aushalf.

Maher lernte Englisch und Französisch an der Schule und studierte Jura, allerdings nur ein Semester lang. "Mein Vater hatte Angst um mich", erzählt er. "Er befürchtete, dass ich zur Armee gehen müsste." Mahers ältester Bruder floh in den Libanon, wo er inzwischen als Friseur arbeitet. Maher beschloss, nach Deutschland zu gehen.

Seine Flucht begann am 13. Dezember 2015. Er nahm ein Flugzeug in die Türkei und blieb dort nicht einmal drei Tage lang. Mit dem Boot eines Schleppers gelangte er nach Griechenland. Von dort fuhr er mit dem Bus durch den Balkan. Über Zürich erreichte er am 23. Dezember 2015 Deutschland. Etwa drei Monate lang wohnte Maher in der Bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle in Heidelberg. Im März 2016 zog er um nach Buchen, zunächst in die zeitweilig aufgestellten Zelte auf dem Bingler-Parkplatz, dann in eine Wohngemeinschaft.

Der junge Syrer besuchte die Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) und lernte Deutsch in der Volkshochschule Buchen. Als Gastschüler nahm er am Unterricht der Friseurklassen des ersten und zweiten Ausbildungsjahres teil. "Ich bin als Friseur talentiert", stellt er fest. Schließlich absolvierte er erfolgreich eine Ausbildung im Salon "Vedrana" am Oberen Marktplatz. Im Juni bestand er die Meisterprüfung in Heidelberg.

An Deutschland gefällt ihm, dass auch Leute ohne Geld studieren können. Wenn sich Leute über den Staat beschweren, sagt er zu diesen: "Schaut doch auf das Positive, das der Staat für euch macht!" Manche Leute hegten zwar Vorurteile ihm gegenüber, weil er aus Syrien komme. Viele Einheimische hätten ihn allerdings sehr motiviert. Besonders schätzt er, dass er hier in Frieden leben kann.

Fragen nach Hobbys und Freunden beantwortet Maher ausweichend. "Ich will meine Zeit nicht unnötig verschwenden", sagt er. Zwei bis drei Freunde habe er, ebenfalls Geflüchtete. Er besuchte auch mal die Diskothek "Halligalli". Allerdings gefiel es ihm dort nicht so gut. Fußball ist nicht seine Sportart, eher Taekwondo. Die fernöstliche Kampfsportart übte er sechs Jahre lang in Syrien aus. Seit einem Jahr betreibt er einen eigenen Youtube-Kanal. Unter "Maher Clever" frisiert er sich selbst und andere vor der Kamera.

Die augenblickliche Situation in Syrien bezeichnet der 23-Jährige als wirtschaftlich schwierig. Man verdiene wenig Geld dort. Ob er eines Tages zurückkehren will nach Damaskus? "Mal schauen, wie sich mein Leben hier entwickelt", sagt er.

Nahezu täglich hält er über soziale Medien Kontakt zu seinen Eltern und seinen Geschwistern in Syrien. Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut. Er blickt nach unten, als die Sprache auf seine Familie kommt. Das Gespräch stockt. "Hast du Heimweh?" – "Ja."