Buchen. (rüb) "Was kostet die Energiewende denn die Bürger?" Diese Frage hat uns unser treuer Leser Rudi Knühl aus Hettingen Ende Januar als Reaktion auf einen Artikel über die Entwicklung des Windkraftausbaus in der Region in den letzten 20 Jahren zukommen lassen. Knühl lobte die Berichterstattung: "Ich freue mich immer wieder, wenn geschichtliche Rückblicke ins Bewusstsein gerückt werden." Eine Information fehle ihm jedoch: "Könnte man auch darüber berichten, welche Kosten damit auf die Haushalte in den letzten Jahren zugekommen sind?"

Allein die Tatsache, dass seither über sechs Wochen vergangen sind, zeigt, dass die Beantwortung dieser Frage nicht ganz so einfach ist. Die RNZ hat deshalb dort nachgefragt, wo man es wissen muss: bei den Stadtwerken in Buchen. Doch auch für die dortigen Fachleute war es nicht einfach, die richtigen Antworten zu finden: "Die Frage hat es wirklich in sich", räumt Geschäftsführer Matthias Gruber ein. Es ist nämlich nicht damit getan, einfach die jährliche Stromrechnung zur Hand zu nehmen und die Kosten für die EEG-Umlage rauszurechnen. Um wirklich verlässliche Zahlen zu bekommen, müssen mehr Faktoren berücksichtigt werden.

Matthias Gruber hat für die Beispielrechnung einen einfachen und konkret auf einen Haushaltskunden in Buchen bezogen Fall skizziert. Damit es nicht zu komplex wird, hat er sich auf eine Momentaufnahme beschränkt. Die künftig steigenden Kosten für den Netzausbau hat er ebensowenig berücksichtigt wie die sinkende EEG-Umlage, wenn die alten sehr hoch geförderten Anlagen nach 20 Jahren aus der Förderung fallen.

Die Summe aller energiewendebedingten Steuern und Abgaben beträgt derzeit 7,59 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh). "Die Stromsteuer zählt hier nicht dazu, da die Stromsteuer nicht die Energiewende, sondern die Lohnnebenkosten finanziert", so Gruber. In die Berechnung fließen nur die Netto-Beträge ein, da die Mehrwertsteuer zur Deckung anderer staatlicher Aufgaben erhoben wird und ebenfalls nicht die Energiewende finanziert. Bei einem Haushaltsverbrauch von 3000 kWh/Jahr sind das 228 Euro an Kosten für die Energiewende. Damit wird der Betrieb aller EEG-Anlagen wie Photovoltaik (PV), Windkraft oder Biomasse gefördert.

"So weit, so einfach, so klar", schreibt Matthias Gruber. Aber noch lange nicht ausreichend: Nun kommen wir zu den Kosten des Netzausbaus für die Energiewende. Die notwendigen Verstärkungen der Netze der Stadtwerke Buchen für die Einspeisung von EEG-Anlagen hat sich bisher in Grenzen gehalten und spielt vor dem Hintergrund der gesamten Kosten für das Verteilnetz keine nennenswerte Rolle. Das Netz ist in den meisten Bereichen stark genug ausgelegt, um auch die Netzeinspeisungen aus PV-Anlagen aufnehmen zu können.

Foto: Rüdiger Busch

Anders sieht es auf den Transportleitungen der Höchstspannungsebene für den Transport des Windkraftstroms von Nord- und Ostsee nach Süddeutschland aus. Die Stadtwerke bezahlen für das vorgelagerte Netz der Netze-BW rund 2,4 ct/kWh. Darin sind die Netzentgelte der Transnet BW enthalten, die die Höchstspannungsebene betreibt. Die Netzbetreiber weisen die Netzausbaukosten für die Energiewende nicht separat aus. Gruber schätzt den Kostenanteil der Energiewende in den vorgelagerten Netzentgelten auf 15 Prozent. Dies entspricht für den Musterhaushalt weitere 11 Euro/Jahr.

"Jetzt wird es noch komplizierter", warnt Gruber. Denn der umweltfreundlich erzeugte Strom, der zusätzlich zu dem aus den vorhandenen Kraftwerken auf den Markt kommt, sorgt im Gegenzug auch dafür, dass der Strompreis sinkt. Im Jahr 2020 hatten der Strom aus den EEG-Anlagen einen Anteil an der Stromerzeugung von 45 Prozent. In der Kraftwerkseinsatzplanung werden nach marktwirtschaftlicher Logik immer die in den variablen Kosten günstigsten Kraftwerke zuerst eingesetzt (Merit-Order-Effekt). Das ist zunächst mal die EEG-Erzeugung, dann die Atomkraftwerke. Hier betont Gruber: "Atomstrom ist mit der teuerste Strom überhaupt. Nur bei den variablen Kosten ist Atomstrom günstig, da der Brennstoff kaum eine Rolle spielt." Es folgen die Braunkohle, die Steinkohle, dann die Gaskraftwerke.

Wenn man nun annimmt, dass die 45 Prozent EEG-Stromerzeugung wegfallen würden, müssten man dies durch teurere Gaskraftwerke ersetzen, und der Marktpreis wäre entsprechend höher. Das bedeutet, die Stromverbraucher profitieren von günstigeren Großhandelsstrompreisen durch die EEG-Strommenge die auf den Markt drängt und durch die EEG-Umlage schon bezahlt wurde.

Nur: Wie viel macht das aus? Bezieht man sich auf eine Studie der Agora-Energiewende lässt sich ein Wert von 1,8 ct/kWh ausrechnen. Dies würde für unseren Musterhaushalt eine Entlastung von 54 Euro im Jahr bedeuten. Im Saldo kostet die Energiewende einen Haushalt mit 3000 kWh Stromverbrauch also 184 Euro im Jahr oder 15 Euro im Monat. "Das ist der Betrag, den uns das Netflix-Familien-Abo pro Monat kostet", rechnet Gruber vor und gibt zu bedenken: "Unserem Netflix-Abo steht aber kein volkswirtschaftlicher Nutzen gegenüber."

Anders sehe es bei der Energiewende unbestreitbar aus: Arbeitsplätze und lokale Wertschöpfung durch den Bau und Betrieb der EEG-Anlage im Gegensatz zum Import von Kohle und Erdgas zur Stromerzeugung; Minderung der volkswirtschaftlichen Kosten durch die Eindämmung des Klimawandels; Minderung der Gefahr durch Unruhe, Migrationsbewegungen in Folge des Klimawandels usw.

Gruber räumt aber auch ein: "Keine Frage: Die Kosten der Energiewende sind in Summe – vor allem wenn über Jahrzehnte kumulierte Kosten genannt werden – mitunter enorm hoch. In Relation zu unserer enormen Wirtschaftsleistung in Deutschland halte ich diese Kosten aber für vertretbar bzw. aus Verantwortung für das Weltklima für unbedingt geboten." Beim Blick auf die Musterrechnung bestätigt sich diese Relation. Außerdem würde auch der Verzicht auf die Energiewende unvorstellbar große Kosten für die Gesellschaften – und damit auch für jeden Einzelnen – erzeugen. Wie das "Manager Magazin" berichtet, könnten die Kosten, die der Klimawandel verursacht, in den kommenden Jahrzehnten in die Billionen gehen.

Der Fachmann weist aber noch auf einen weiteren Umstand hin: "Wenn wir uns von unserem Musterkunden lösen und mal das Stadtgebiet Buchen anschauen, sehen wir etwas sehr Interessantes: Durch die PV-Anlagen, die Windparks und nicht zuletzt das Biomasse-Kraftwerke auf dem Gelände der AWN haben wir in Buchen eine EEG-Erzeugungsquote von 130 Prozent." Dabei zähle aber nicht nur die Menge des erzeugten Stromes, sondern dieser werde im Mittel auch noch höher vergütet, als die EEG-Umlage auf den verbrauchten Strom. "Das bedeutet, dass die Energiewende für die ländlichen Regionen einen Vorteil bedeutet, weil über den EEG-Umlagemechanismus deutlich mehr Geld als EEG-Vergütung in unsere Region fließt als über die EEG-Umlage der Verbraucher abfließt."

Ein Beispiel: Buchener Eigenheimbesitzer können mit einer eigenen PV-Anlage von der Energiewende profitieren, während ein Mieter in einer städtischen Wohnung ohne eigenes Dach das nicht kann. "Die Windräder, die hier stehen, wurden zwar leider nicht hier hergestellt. Doch auch sie bieten ökonomische Chancen durch Beteiligungsmöglichkeiten – auch wenn das natürlich nicht ohne Folge für das Landschaftsbild bleiben kann." Keine Energiewende wäre angesichts des Klimawandels aber auch keine Alternative.