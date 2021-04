Mit einer Kundgebung und einem anschließenden „Osterspaziergang“ durch die Innenstadt demonstrierten Kritiker der Corona-Maßnahmen am Donnerstag in Buchen. Foto: Martin Bernhard

Buchen. (mb) Nach Polizeiangaben rund 110 Personen haben am Donnerstagabend auf dem Musterplatz gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Anschließend zogen sie in einem "Osterspaziergang" durch die Buchener Innenstadt. Die Veranstaltung verlief friedlich.

Mit-Organisator Jörn Glotzbach wies in seiner Ansprache darauf hin, dass die Bundesregierung die pandemische Notlage bis Ende März 2022 verlängert habe, ohne eine Begründung dafür zu nennen (Allerdings ist diese Behauptung nachweislich falsch: Die epidemische Notlage wird durch den Bundestag aktuell immer um drei Monate verlängert, Anm. d. Red.).

Glotzbach zitierte aus einem Schreiben einer Israelitin, die sich darin über die Lage in ihrem Land äußert. Israel ist führend im Impfen gegen das Coronavirus. Demnach sei Israel "ein Versuchslabor historischen Ausmaßes".

"Ich will kein Versuchskaninchen sein", sagte Glotzbach. Dann verglich Glotzbach Impfquoten und Inzidenzwerte verschiedener Länder miteinander und stellte fest, dass die Inzidenz in Deutschland bei niedriger Impfquote am geringsten sei.

"Ich bin ein Mensch aus der Mitte, der sich Sorgen macht", sagte Demo-Organisator Harald Ackermann aus Buchen. Er finde es beklemmend, Menschen mit Masken zu sehen statt mit einem Lächeln. "Ich bin kein Corona-Leugner. Aber ich kann die neue Normalität nicht akzeptieren", sagte er. Nach dem aktuellen Inzidenzwert im Landkreis hätten sich in der vergangenen Woche fast 99,9 Prozent der Einwohner nicht mit Corona angesteckt. Die Gesamtzahl der an oder mit Corona Verstorbenen machte er mit einem Band von 8,30 Meter Länge anschaulich. Der Anteil der Verstorbenen an der Bevölkerung von 83 Millionen entspreche dort nur vier Millimeter. "Und deswegen all die Einschränkungen und seelische Grausamkeiten an unseren Kindern?", fragte er.

Michael Reichert rief dazu auf, mehr Leute zu bewegen, zu den Kundgebungen zu kommen. "Ich will nicht, dass es hier wird wie in Israel", sagte er.