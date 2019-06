Bronnbach. (bg) Das Kloster Bronnbach ist dem Main-Tauber-Kreis, dem die im Jahre 1151 gegründete ehemalige Zisterzienser-Abtei seit Mitte der 1980er Jahren gehört, lieb und teuer. Nachdem die öffentliche Hand bereits in den vergangenen Jahren Millionen investiert hat, um das Denkmal-Ensemble zu sanieren und neue Nutzungen zu ermöglichen, steht jetzt ein weiteres Millionenprojekt an: Ein einstiges Wirtschaftsgebäude und die benachbarte Fruchtscheune sollen zu einem Gästehaus und einem zentralen Eingangsgebäude umgebaut werden.

Der Main-Tauber-Kreis hat das im unteren Taubertal gelegene Kloster Bronnbach im Jahre 1986 vom Fürstenhaus Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, das die Anlage nach der Säkularisation im Jahr 1802 als Schloss, Verwaltungssitz, Wirtschaftsstandort, Residenz und Brauerei genutzt hatte, für 1,9 Millionen DM erworben, um den Verfall der wertvollen Bausubstanz zu verhindern, und seither in mehreren Abschnitten aufwendig saniert.

Inzwischen hat sich die mittelalterliche Klosteranlage Bronnbach, ein Denkmal von nationalem Rang, zu einem weithin bekannten Veranstaltungsort entwickelt; in reizvollem Ambiente finden hier Konzerte, Ausstellungen und Weinproben ebenso statt wie Tagungen, Workshops und Seminare. Verschiedene Institutionen und Einrichtungen, darunter die "Vinothek Taubertal", der Archivverbund Main-Tauber und eine Forschungsstätte des Fraunhofer-Instituts, sind in historischen Gebäuden des Klosters untergebracht, in dem seit 2000 auch eine Ordensniederlassung der Kongregation der Missionare von der Heiligen Familie zu Hause ist, nachdem der Konventbau seit 1996 verwaist war.

Schon bisher gab es im Kloster Bronnbach Übernachtungsmöglichkeiten in einem Gästehaus. Um Bronnbach aber als Tagungsort attraktiver machen und künftig Übernachtungskapazitäten auch für größere Tagungen oder Reisegruppen vorhalten zu können, will der Tauberbischofsheimer Landrat Frank "unserem Diadem Kloster Bronnbach eine weitere Perle hinzufügen", indem das Bettenangebot vergrößert wird.

Dem Vorschlag der Kreisverwaltung, die an der durch Bronnbach führenden Landstraße gelegene leerstehende "Alte Schreinerei" zu einem Gästehaus "Bursariat II" mit 28 Zimmern und 36 Betten und die angrenzende Fruchtscheune zum zentralen Empfangsgebäude mit öffentlichen Toiletten umzubauen, hat der Kreistag nun in seiner jüngsten Sitzung bei zwei Gegenstimmen zugestimmt. Zuvor sorgte das Großprojekt allerdings für einigen Diskussionsstoff. So gab es auch seitens der Befürworter mahnende Stimmen, das jährliche Defizit des Gesamtbetriebs Kloster Bronnbach - derzeit 1,5 Millionen Euro - deutlich zu senken. Ein Ratsmitglied monierte die aus seiner Sicht für den Generalpächter "sehr günstigen Vertragskonditionen".

In die Sanierungs- und Ausbaumaßnahme "Bursariat II und Fruchtscheune" muss der Kreis nach bisherigen Schätzungen wenigstens rund 6,8 Millionen Euro investieren. Der Umbau soll 2022 abgeschlossen sein.

Der jetzt beschlossene Ausbau war bereits bei den Verhandlungen über den Nutzungsvertrages mit dem jetzigen Pächter angestrebt worden. Der Pächter, dem seitens der Kreisräte gute Arbeit bescheinigt wird, betreibt seit 2017 das Bursariat I, früher der Sitz der Klosterverwaltung, als Hotel und die ebenfalls mit großem Aufwand sanierte Orangerie, errichtet 1774, als Restaurant.