Von Maria Gehrig

Walldürn-Gerolzahn. "Alle ins Kill". Gemäß dem Wahlspruch der Bogenschützen hat der Bogensportverein "Kummersklinge" bisher stets ins Schwarze getroffen. Mit der Eröffnung des 3D-Bogenparcours am Samstag im Beisein geladener Gäste kann nach harter Arbeit nun der erste Meilenstein in der Vereinsgeschichte markiert werden. Dagegen konnten selbst Regen und Sturm nichts ausrichten.

Der dreijährige Vorlauf - von der Vereinsgründung 2015 über das Genehmigungsverfahren bis zur Ausstattung des Geländes 2018 - sei ein "langer, steiniger Weg" gewesen, wie es Vereinsvorsitzender Martin Selonke in seiner Begrüßung am Sportgelände formulierte. "Der Parcours ist landschaftlich einzigartig gelegen", schwärmte Selonke von diesem Teil des Odenwalds, in den ein herrlicher Mittelgebirgsbach eingebettet ist, den es besonders zu schützen gelte.

Die Region sportlich aufzuwerten, sei einer der wesentlichen Aspekte für die Schaffung des Parcours gewesen, so der Vereinsvorsitzende. Der hiesige Verein sei der siebte im Umkreis von 50 Kilometern. Es sei ein "Eldorado für Outdoor-Sportler und Bogensport-Enthusiasten" entstanden.

Ohne die Unterstützung des Walldürner Bürgermeisters Markus Günther und des Ortsvorstehers Heinrich Hennig wäre dies kaum möglich gewesen. Besonderer Dank galt den zahlreichen Sponsoren für ihren Beitrag und den Mitgliedern, die in den vergangenen drei Jahren Enormes geleistet hätten.

Bogenschützen können Wildtiere ab sofort auf dem 3D-Parcours in der Kummersklinge in Gerolzahn ins Visier nehmen. Foto: Maria Gehrig

"Der noch kleine Verein hat mit viel Aufwand alle behördlichen Hürden genommen und kann heute mit Stolz einen vier Kilometer langen Parcours mit 28 Stationen anbieten, der Sport, Natur und Freizeit ideal verbindet", würdigte Bürgermeister Markus Günther das bisherige Engagement der Bogenschützen.

Das Stadtoberhaupt war sich sicher, dass der neue 3D-Parcours dem Tourismus in der Gegend Auftrieb verleihen werde, insbesondere dem Wohnmobil-Tourismus, den man besonders im Blick habe. Zusammen mit dem Hochseilgarten "Forest Jump" und dem Golfplatz in Neusaß habe man vieles zu bieten.

"Die Trendsportart auf der Walldürner Höhe ist neu im Neckar-Odenwald-Kreis", betonte Ortsvorsteher Heinrich Hennig. Für Interessierte aus den umliegenden Ortschaften sei der Rundkurs ein echtes Highlight. Hier seien Leute mit Mut und vielen Unterstützern ans Werk gegangen, so wie der stellvertretende Ortsvorsteher und stellvertretende Vereinsvorsitzende Kurt Meidel.

"Nur mit Begeisterung und Einsatzwillen sind solche Maßnahmen überhaupt möglich", sagte Hennig. Er ließ jedoch die landschaftlichen Gegebenheiten nicht unerwähnt, die den Übungsplatz und den eigentlichen Parcours in Hang- und Steillagen zu einer regelrechten Symbiose vereinten.

Die Eröffnung wurde von den Jagdhornbläsern "Waidmann’s Heil" aus Buchen musikalisch umrahmt. Bevor die ersten Bogenschützen ins Gelände ausschwärmten, gaben Bürgermeister Markus Günther, Ortsvorsteher Heinrich Hennig und Vereinsvorsitzender Martin Selonke den Parcours "mit Pfeil und Bogen" frei für die "Jagd" auf Hirsch, Wildschwein, Fuchs und Reh oder einen Drachen, das Wappentier Gerolzahns.

Info: www.bogenparcours-kummersklinge.de