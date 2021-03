Bödigheim. (tra) "Für uns steht ein großes Fragezeichen über dem Jahr 2021. Wir wissen nicht, wie es weitergehen wird", bringt es Tattoo-Artist Pascal Haberkorn auf den Punkt. Seit drei Jahren betreibt er in der Hauptstraße in Bödigheim sein Tattoo- und Piercingstudio "Crazy Body Art Tattoo". Das Studio lief so gut, dass er es vor Kurzem sogar vergrößern konnte. Und dann kam Corona.

"Der zweite Lockdown ist ein sehr harter Schlag für unsere Existenz", berichtet der Tätowierer. "Unsere Einnahmen liegen logischerweise bei null, und die Finanzhilfen, die wir beantragt haben, sind noch nicht angekommen."

Da die Corona-Zahlen in letzter Zeit stetig gesunken sind, wünscht sich Haberkorn, sein Studio nun wieder öffnen zu können. Was ihn besonders umtreibt ist, dass die Friseure ab 1. März wieder arbeiten dürfen, Tattoo-Studios jedoch geschlossen bleiben müssen. "Für mich ist das unverhältnismäßig und nicht nachvollziehbar", kritisiert der Tätowierer.

"Während bei Friseuren nach der Öffnung mehrere Kunden im Salon sitzen werden, könnten Tattoo-Studios schon überleben, wenn sie nur einen Kunden am Tag hätten", unterstreicht Haberkorn.

Haberkorn ist sich sicher, dass nun auch die Tattoo-Studios wieder arbeiten könnten, ohne dabei Kunden oder Tätowierer einem erhöhten Infektionsrisiko auszusetzen: "In der Tattoo-Branche waren die Hygienestandards schon vor Corona extrem hoch, und seit Corona wurden sie zusätzlich erhöht." Seit Beginn der Pandemie hat Haberkorn dafür gesorgt, dass sich nur noch der Kunde sowie der jeweilige Tattoo-Künstler in einem Raum aufhalten. "Somit befanden sich jeweils höchstens zwei Personen in mehreren getrennten Räumen", sagt Haberkorn. Zudem wurden die Termine so getaktet, dass Wartezeiten vermieden werden konnten.

Dass man sich beim Tätowieren nah kommt, ist klar. "Aber wir haben – ebenso wie die Kunden – Masken getragen", sagt Pascal Haberkorn und merkt an: "Friseure arbeiten zudem wesentlich näher am Gesicht des Kunden als ein Tattoo-Artist." Aus diesem Grund frustriert es ihn, dass Friseure auch im November arbeiten durften, während Tattoo-Studios bereits schließen mussten.

"Das ist eine Ungleichbehandlung, die ich nicht nachvollziehen kann", sagt Haberkorn. Ebenso wenig kann er nachvollziehen, warum im November einige Bundesländer das Tätowieren weiter erlaubten, während in anderen – wie zum Beispiel in Baden-Württemberg – die Studios schließen mussten. "Wir haben damals deswegen eine Sammelklage eingereicht, die jedoch sofort abgelehnt wurde."

Der Chef des Bödigheimer Studios wünscht sich, dass die Tätowierer mit den Friseuren gleichgestellt werden und ebenfalls wieder arbeiten können. "Es wäre für mich kein Problem, den Kunden hinter eine Plexiglasscheibe zu setzen. So könnte ich ein Motiv auf einen Arm oder ein Bein tätowieren und würde weder den Kunden noch mich gefährden."

Haberkorn unterstreicht: "Es ist klar, dass die Infektionszahlen sinken müssen, aber wir müssen als Gesellschaft gleichzeitig lernen, wie wir mit dem Virus umgehen können, ohne Existenzen zu gefährden. Alle Branchen und Dienstleister – von der Gastronomie bis zu den Fitnessstudios – haben das Recht, weiterhin zu existieren. Die Inhaber haben sich alles über Jahre mit viel Kraft aufgebaut!"

Aufgrund des langen Lockdowns, dessen Ende nicht absehbar ist, hat Haberkorn momentan absolut keine Planungssicherheit. "Eigentlich wollten wir das Studio 2021 erweitern, aber darüber steht nun ebenfalls ein großes Fragezeichen." Er macht sich Sorgen, ob die Kunden, die ihren Termin wegen des Lockdowns verschieben mussten, später noch einmal wiederkommen.

"Meine gesamte Existenz hängt an diesem Studio", betont Haberkorn. Er hat sich vor drei Jahren entschieden, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und beschäftigt eine Tätowiererin sowie Honorarkräfte. Das Wissen und Können dazu hat er sich in vielen Seminaren, Praktika und Lehrgängen angeeignet. "Ich habe alles, was geht, mitgenommen, habe mich immer weitergebildet und stecke mein Herzblut in dieses Studio", sagt Haberkorn, der im Winter wieder Vater geworden ist und eine junge Familie versorgt. Und somit hofft er, dass er bald wieder arbeiten darf. Und darauf ist er auch angewiesen.