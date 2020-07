Buchen. (rüb) 4,8 Millionen Euro gibt die Stadt Buchen für die Betreuung der rund 800 Kindergartenkinder aus. Wie in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Stadthalle deutlich wurde, führt der steigende Betreuungsbedarf zu einem steten Ausbau der Betreuungsangebote. Deshalb werden ab September drei neue Kindergartengruppen geschaffen: eine Krippengruppe in Eberstadt, eine altersgemischte Gruppe in Bödigheim und eine zweite Gruppe im Waldkindergarten in Buchen. Für die Einrichtung der drei neuen Gruppen rechnet die Stadt mit Kosten von 560.000 Euro. Einstimmig segnete der Gemeinderat den Kindergartenbedarfsplan 2020/21 ab.

Fachdienstleiterin Anne Rottermann zeigte eingangs auf, dass die Zahl der Geburten in Buchen zuletzt leicht rückläufig war, nachdem es zuvor steigende Zahlen gab: Sie sank von 173 (2016) auf 142 (2019). Der Höchststand der letzten 20 Jahre wurde 1999 mit 207 erreicht, der Tiefstwert von 122 stammt aus dem Jahr 2012. Die Zahl der betreuten Kinder in den Kindergärten steigt gleichzeitig. Die gute Nachricht: Buchen kann den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz erfüllen. Dass dies nicht immer im Wunschkindergarten möglich ist, räumte Bürgermeister Roland Burger ein: "Wir bemühen uns, die Plätze so ortsnah wie möglich anzubieten, aber das kann natürlich nicht immer ganz aufgehen."

Für Kinder unter drei Jahren stehen insgesamt 165 Plätze zur Verfügung, die sich auf zwölf Kleinkindgruppen, sieben altersgemischte Gruppen und zwei Gruppen der Kindertagespflege "TigeR" aufteilen. Insgesamt werden davon zum Ende des Kindergartenjahres im August 2021 voraussichtlich noch 50 Plätze zur Verfügung stehen, zeigte Anne Rottermann auf.

Insbesondere die Krippenplätze in der Kernstadt und in Hettingen seien ganzjährig belegt. Alternativ gebe es freie Plätze in St. Elisabeth in Buchen und in den neuen Krippengruppen im Kindergarten Hainstadt. Im evangelischen Kindergarten "Sonnenschein" in Eberstadt wird eine Krippengruppe eingerichtet. Damit reagiert die Stadt auf die hohe Geburtenzahl dort.

Bei den Kindern über drei Jahren stehen in den zwölf kirchlichen Kindergärten im Stadtgebiet 766 Plätze zur Verfügung. Gemäß Einwohnermeldestatistik vom 31. Dezember 2019 haben im Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt 700 Kinder Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Zur Verfügung stehen 766 Plätze. Das entspricht einer Versorgungsquote von 109,5 Prozent. Tatsächlich in Anspruch genommen werden am Ende des Kindergartenjahres im August 2021 (höchster Anmeldestand) 707 Plätze. Somit stehen noch 59 Plätze zur Verfügung. Wie im Kleinkindbereich gelte auch hier: "Es gibt keine Platzgarantie im Wunschkindergarten!"

Wie Anne Rottermann deutlich machte, sind die Plätze in der Kernstadt und in den Stadtteilen Eberstadt, Hettingen und Waldhausen weitgehend belegt. Um Kinder aus Bödigheim – aufgrund der gestiegenen Kinderzahl durch Zuzüge und der Ausweisung von Bauplätzen vor Ort – im evangelischen Kindergarten in Bödigheim betreuen zu können, wird eine zweite altersgemischte Gruppe eingerichtet. Ebenso wird im evangelischen Waldkindergarten "Roth-Füchse" in Buchen eine zweite Ü3-Gruppe eingerichtet, um der großen Nachfrage dort Rechnung tragen zu können.

Auch bedingt durch Zuzüge sei die Zahl der Kinder über drei Jahren in Buchen unverändert hoch. So gibt es heute mit 705 Kindern über 100 Kinder mehr in dieser Altersgruppe als noch 2015. Die Zahl der Betreuungsplätze wurde in diesem Zeitraum von 654 auf 766 erhöht.

"Wir freuen uns, wenn die Zahl der Kinder steigt, und wir freuen uns über dieses umfassende Betreuungsangebot für Kinder aller Altersklassen", sagte Dr. Harald Genzwürker für die CDU-Fraktion und dankte den Kirchen als Trägern der Einrichtungen und Anne Rottermann von der Stadtverwaltung, die mit Weitblick dafür sorge, dass es keine Engpässe bei der Betreuung gibt.