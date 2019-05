Franziska Jascheks Skulptur "NRIO" (bei Rosenberg) besteht aus 14 verschiedenen Radwegformen, die in Metallrohren gebogen zu einer Skulptur vereint wurden. Mit in die Formgebung eingeflossen sind alle verzeichneten Radwege in der Region Odenwald. Foto: zg

Von Helmut Frodl

Bauland/Buchen. Ein Erfolgsmodell geht in die Fortsetzung! Der Skulpturenradweg, der in landschaftlich reizvoller Umgebung sportliche Radfahrfreude mit Kunst harmonisch kombiniert, wurde in den letzten Monaten um insgesamt sieben weitere Kunstwerke bereichert.

Und es ist ab sofort nicht mehr ausschließlich ein Bauländer Skulpturenradweg, denn jetzt ist auch die Stadt Buchen mit im Boot. Auf Buchener Gemarkung wurden jetzt gleich zwei der insgesamt sieben reizvollen Kunstwerke installiert. Zu Ehren dieser Erweiterung finden am Wochenende in den Anrainer-Städten und -Gemeinden ein Festakt und zahlreiche Aktionen statt.

Zum Hintergrund: Der Skulpturenradweg verbindet auf einer 77 Kilometer langen Strecke die touristischen Ziele in der Region. Dabei werden die bislang dort stehenden 18 unterschiedlichsten Kunstwerke selbst zu einer originellen Ausstellungsstrecke für die an Kunst interessierten Radfahrer in der Landschaft.

Dieses einzigartige und ehrgeizige Projekt begann im Jahre 2005 mit einem Skulpturenwettbewerb, an dem sich die Kunstakademien Karlsruhe, Stuttgart und Halle beteiligten. 18 Kunstwerke junger Absolventinnen und Absolventen der Meisterklassen der Akademien wurden von einer namhaften Jury ausgestellt und zeigen die verschiedensten künstlerischen Ausdrucksformen, unterschiedlichster Größen und Materialien. Die fertigen Skulpturen wurden im Herbst 2005 in den fünf Städten und Gemeinden des Zweckverbands Regionaler Industriepark, Adelsheim, Osterburken, Ravenstein, Rosenberg und Seckach aufgestellt, die bei der Verwirklichung des Projekts eng zusammengearbeitet haben.

Manche Kunstwerke wurden gleich richtige Publikumsliebling, wie etwa der filigrane "Manta" bei Bronnacker. Bei anderen dauerte es etwas länger. So lösten einige der damals in der Landschaft aufgestellten Kunstwerke, wie besonders das "Baugerüst" bei Merchingen oder der einzelne Koffer bei Osterburken die unterschiedlichsten Reaktionen und sicherlich auch so manche Diskussion unter den Betrachtenden aus - eines aber ist zweifellos sicher: Radweg und Kunstobjekte bilden in ihrer Gesamtheit eine harmonische Einheit, die attraktiv ist und unsere Landschaft - auch auf touristischem Gebiet - bereichern.

2018 folgte ein zweiter Wettbewerb, an dem sich die Kunstakademien Stuttgart, Karlsruhe und Nürnberg beteiligt haben. In der Folge entstanden zunächst auf dem Reißbrett und später dann auch real sieben weitere Kunstwerke, die aus einer Vielzahl von Angeboten ausgewählt wurden. Die sieben ausgewählten Objekte wurden im Frühjahr aufgestellt.

Dabei erweiterten die fünf RIO-Gemeinden ihre Ausstellungsfläche um je ein weiteres Kunstwerk. Und ab sofort beteiligt sich auch die Stadt Buchen am Projekt. Auf Gemarkung Buchen wurden zwei Werke neu geschaffen. Bei Eberstadt steht das Objekt: "Licht lautlos" von Laila Auburger. Sie hat mit "Licht lautlos, die Bereiche Skulptur, Architektur und Fotografie verbunden.

"Ausgrabung", ein 16 Tonnen schwerer Granitstein, zur Hälfte in die Erde versenkt, von Shinroku Shimokawa, steht bei Bofsheim. Foto: zg

Der Künstler Jochen Damian Fischer erforscht mit seiner Arbeit "Subterran", das in der Nähe von Bödigheim aufgestellt wurde, den nicht sichtbaren Untergrund unserer Städte und macht das für den Betrachter üblicherweise Unsichtbare erfahrbar. Weitere neue Kunstobjekte sind: "Ausgrabung", ein 16 Tonnen schwerer Granitstein, bis zur Hälfte in die Erde versenkt, von Shinroku Shimokawa, er steht bei Bofsheim.

Die "Welle" von Nina Laaf sorgt für mehrere blaue Farbtupfer auf Gemarkung Seckach. Markus Gehrig hat mit "Underground" einen Fahrstuhlschacht auf freiem Feld entworfen, der bei Adelsheim zu sehen ist. Nino Maaskola stellte mit seiner "Sculpture fort the road" bei Merchingen vier hohe Aluminium-Stelen durch Abgüsse in die Erde. Und schließlich entnahm Franziska Jaschek die Formen ihrer Skulptur "NRIO" aus dem Kartenmaterial der Broschüre "Natürliches Radfahren im Odenwald". Diese Skulptur ist auf dem Radweg bei Rosenberg in Richtung Talmühle zu bewundern.

Mit Preisgeldern in Höhe von 25.000 Euro je Kunstwerk (vergeben durch den federführenden Zweckverband RIO) konnten die Künstlerinnen und Künstler ihre Werke realisieren. Eine namhafte Jury, mit unter anderem Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm und Seckachs-Alt-Bürgermeister Ekkehard Brand, der zugleich Projektleiter ist, wählte die Arbeiten aus.

Die Themen der jungen Künstler sind vielfältig und spiegeln eine Auseinandersetzung mit der Landschaft des Neckar-Odenwald-Kreises, aber auch immer mit dem Menschen selbst wider. Sie zeigen den Umgang mit der Natur, aber auch das Zugehörigkeitsgefühl der Menschen und sein Bedürfnis nach Nähe. Einige Skulpturen sind partizipativ: Der Betrachter soll selbst aktiv werden, um sie zu erfahren. Immer wird dabei sein Blick verändert, denn die Skulpturen regen zum Nachdenken an, über die Natur, den Menschen und über uns selbst.