Buchen. (rüb) Die Nachfrage nach Bauplätzen ist in Buchen selbst wie in den Stadtteilen unverändert hoch. Um die Weichen zu stellen, dass die Stadt auch künftig ausreichend Bauflächen zur Verfügung stellen kann, beschäftigte sich der Gemeinderat am Montag gleich mit vier Baugebieten.

> 2. Änderung des Bebauungsplans "Hühnerberg" Buchen: Der Gemeinderat fasste den Auslegungsbeschluss, so dass die weitere Erschließung des vorerst letzten Bauabschnitts des prosperierenden Baugebiets angegangen werden kann. Insgesamt bietet das 20 Hektar große Areal Platz für bis zu 160 Bauplätze. Im letzten Abschnitt werden rund 30 Bauplätze erschlossen. Die vorgesehenen Änderungen betreffen die Verkehrsführung und die Grundstückszuschnitte. Im nordwestlichen Bereich soll Platz für drei bis vier Mehrfamilienhäuser geschaffen werden - und zwar parallel zu den beiden bereits errichteten und unterhalb der Ein- und Zweifamilienhäuser.

> Aufstellung des Bebauungsplans "Steinmäuerle" Hettingen: "Das Baugebiet ,Oberhölzle‘ läuft gut, so dass absehbar ist, dass wir diese Fläche brauchen werden", sagte Bürgermeister Roland Burger. Bis zu 30 Bauplätze könnten auf dem zwei Hektar großen Areal an der Ecke Alte Rinschheimer Straße/Bürgermeister-Knühl-Straße entstehen (die RNZ berichtete bereits). "Allerdings nicht über Nacht", schränkte Burger ein. Frühestens 2022 kann dort gebaut werden.

> 1. Änderung des Bebauungsplans "Hostwiesen" Stürzenhardt: Wie zuvor beim neuen Baugebiet in Hettingen wird hier eine Erweiterung des Baugebiets mit Hilfe von Paragraf 13b Baugesetzbuch verwirklicht. Noch bis 31. Dezember besteht dadurch die Möglichkeit, ein kleineres Baugebiet, das an die bestehende Bebauung angrenzt, außerhalb des Flächennutzungsplans zu verwirklichen. Im Zuge des Grunderwerbs haben sich Änderungen gegenüber dem Entwurf ergeben. Die Erschließung solle "sehr behutsam" und bedarfsorientiert durchgeführt werden.

> Aufstellung des Bebauungsplans "Höhlenblick" Eberstadt: Den Grundsatzbeschluss für die Ausweisung des 2,3 Hektar großen Gebiets im westlichen Bereich von Eberstadt hat der Gemeinderat bereits am 6. November 2018 gefasst. Nun wurde das geplante Baugebiet um ein weiteres Grundstück erweitert. Etwa 15 Bauplätze können im "Höhlenblick" insgesamt entstehen.