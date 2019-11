Buchen. (tra) Statt zarte Schneeflocken leise rieseln zu lassen, lieferte Petrus zum Beginn des Weihnachtsmarkts Regen. Die Kinder der Buchener Kindergärten, die gespannt auf den Nikolaus warteten, ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und sangen – in Regenjacken eingemummt – auf dem Marktplatz gemeinsam mit ihren Erzieherinnen gut gelaunt Weihnachtslieder. Begleitet wurden sie vom Bläserensemble der Buchener Musikschule, das die Eröffnung des romantischen Weihnachtsmarktes, der nun bis einschließlich Sonntag mit viel Kerzenschein, Verkaufshüttchen und Glühwein in der historischen Altstadt ausgerichtet wird, stimmungsvoll umrahmte.

Das Bläserensemble der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule spielte Weihnachtslieder. Foto: Tanja Radan

Bürgermeister Roland Burger begrüßte alle Besucher, darunter auch Minister Peter Hauk, der als Ehrengast in Buchen weilte. Das Stadtoberhaupt lud die Bevölkerung dazu ein, den Weihnachtsmarkt und die Auftritte der Musikkapellen zu genießen, das eine oder andere Geschenk zu kaufen und gleichzeitig nicht zu vergessen, dass Weihnachten ein christliches Fest sei. „Wir haben hier einen Weihnachtsmarkt, keinen Wintermarkt“, betonte Burger und wies noch auf einige Highlights wie die Schlittschuhbahn, die Weihnachtswerkstatt im ehemaligen Haus Götz, die „Atempause in St. Oswald“, die Ausstellung im Bezirksmuseum und das Mobile Kindertheater Odenwald hin, das am Sonntag um 15 Uhr in der Stadtbücherei gastiert.

Marko Eichhorn, der Vorsitzende der Aktivgemeinschaft, regte die Besucher des Weihnachtsmarktes dazu an, Weihnachtsgeschenke regional zu kaufen. „In der Innenstadt kann man das passende Geschenk finden. Die Buchener Fachgeschäfte werden es Ihnen danken.“ Heute, Samstag, sind die Geschäfte bis 20 Uhr geöffnet. Dann war der offizielle Teil schon beendet und die Kinder, die natürlich alle brav gewesen waren, bekamen vom Nikolaus Gebäck geschenkt.