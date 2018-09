Hardheim. (hs) Große Freude herrschte am Wochenende in Hardheim bei den Verantwortlichen des KJG-Zeltlagers, den Teilnehmern und ihren Angehörigen, als die Nachricht die Runde machte: Das Hardheimer Zeltlager wurde als Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe des "Konradsblatts", der Wochenzeitung für das Erzbistum Freiburg, ausgewählt.

Das war eine gute Wahl der Blattmacher, denn die Hardheimer Mädchen und Jungen verbreiten Spaß, Freude und Teamgeist auf dem Titelblatt und im Innern der neuesten Ausgabe. In dem lesenswerten Artikel hat Redakteur Daniel Gerber seine Eindrücke von einem Besuch des Lagers auf vier Seiten in Wort und Bild festgehalten. Und die waren äußerst positiv.

Der Journalist malt ein lebhaftes Bild, voll Lebensfreude, Kameradschaft und Freude an der Natur. Nicht zu kurz kommen die Meinungen der Lagerteilnehmer über das vorzügliche und abwechslungsreiche Essen, die spannenden Spiele und Wanderungen. Und auch Betreuer, Küchenpersonal und Lagerleitung finden in seinem Bericht die verdiente Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Ferner fügt Gerber in seinem Artikel einen kleinen Rückblick über die Geschichte eines der ältesten KJG-Zeltlager der Erzdiözese ein: 51 Jahre ist es mittlerweile her, dass die Pfarrgemeinde Hardheim diese Zeltlager organisiert. Ohne Pause und immer noch lebhaft wie am ersten Tag.

Das Interesse der Redaktion des "Konradsblatts" wurde aber nicht durch diese interessante Historie, sondern von Edwin Gärtner (Hambrücken) geweckt, dessen Wiege in der Burggasse steht und der einer der Betreuer der ersten Zeltlager der KJG Hardheim war. Ihm ist zu verdanken, dass Hardheims Zeltlager nun durch das "Konradsblatt" überregional bekannt gemacht wurde.