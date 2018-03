Buchen/Mudau. (dore/pm) Er ist Mudauer Ehrenbürger und war einer der herausragenden Vertreter der figürlichen Malerei in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Arthur Grimm. Zu seinem 70. Todestag, am 23. Februar, gibt nun das Bezirksmuseum Buchen als Band 35 der Schriftenreihe "Zwischen Neckar und Main" einen großformatigen Text-Bild-Band "Arthur Grimm - Erlebnisse und Betrachtungen eines Malers" mit den Lebenserinnerungen des Künstlers heraus.

Das Buch wurde von Dieter Steigleder, Kurator der Gemäldesammlung des Museums, in mehr als 700 Stunden ehrenamtlicher Arbeit aufwendig zusammengestellt. Dr. Volker Schneider half bei der Recherche der Bilder mit. Der Text-Bild-Band zeigt neben den Erinnerungen des Malers einen Querschnitt durch Grimms künstlerisches Werk.

Am gestrigen Nachmittag lud der Verein Bezirksmuseum zu einer Pressekonferenz mit Vorstandsmitglied Dr. Jürgen Strein, Bearbeiter Dieter Steigleder und Layoutgestalter Bernd Respondek ein, um über die Entstehung und den Inhalt des Buches zu informieren. "Uns ist es ganz wichtig, dass Arthur Grimm mal richtig dargestellt wird und man alles über seine Erlebnisse und Betrachtungen lesen kann", betonte Dieter Steigleder. Man wolle möglichst viele authentische Bilder zeigen, um das Schaffen von Grimm zu dokumentieren.

Zum Hintergrund: Vor zwei Jahren kam der ehemalige Kulturstaatssekretär Michael Sieber, ein Freund und Förderer des Museums, auf Dieter Steigleder zu und sagte zu ihm: "Dieter, ich habe etwas ganz Besonderes für dich!" Es waren Grimms komplette Aufzeichnungen, seine "Erlebnisse und Betrachtungen", die Sieber dem Museum schenkte. Eine Veröffentlichung dieser Aufzeichnungen in Zusammenhang mit den darin erwähnten Gemälden, Zeichnungen und Grafiken erschien Bearbeiter Dieter Steigleder von über das lokale Interesse weit hinaus gehender Bedeutung.

Die Aufzeichnungen Grimms bestehen aus zwei Teilen: Band I bildet Aufzeichnungen von seiner Geburt bis 1933 ab. Es handelt sich hier um ein gebundenes Typoskript, einseitig mit Schreibmaschine beschrieben in DIN A4-Format. Die leeren gegenüberliegenden Seiten sind eng mit handschriftlichen Kommentaren versehen, die den Text ergänzen. Zusätzlich haben sich einzelne handschriftliche, aber auch mit Schreibmaschine geschriebene Fragmente erhalten, die zu den einzelnen Textpassagen gehören. Außerdem hat Arthur Grimm für seinen Band I 75 gekennzeichnete Zeichnungen, Fotos und Gemälde ausgewählt, die er bei bestimmten Textpassagen eingefügt haben wollte. "Seine handschriftlichen Kennzeichnungen mit Nummerierung waren wichtig, um zu wissen, wo die Bilder einzufügen sind", erklärte Steigleder. Band II zeigt die Aufzeichnungen von 1933 bis 1945. Er besteht aus teilweise losen nummerierten Blättern, mit Schreibmaschine geschrieben, und nummerierten Blättern in der schwer zu lesenden Handschrift des Autors.

Für die Zusammenstellung des Buchs waren zunächst einmal ausgiebige Recherchen für Dieter Steigleder und Dr. Volker Schneider notwendig, um die Standorte der Gemälde ausfindig zu machen. In vielen privaten Wohnungen der Region hängen noch Gemälde Grimms. "Wir sind rumgereist, so weit es geht, um Grimm-Bilder zu finden und anschließend professionell abzulichten", so Steigleder. Mit diesen Bildern sowie dem großen Sammlungsbestand des Bezirksmuseums erhielt Bearbeiter Dieter Steigleder eine umfangreiche, noch nie da gewesene Sammlung an Zeichnungen, Grafiken und Ölgemälden aus den verschiedenen Schaffensepochen des Künstlers. Besonders aufwendig war für Steigleder das Entziffern der besonderen Schriftart, die Grimm verwendete: "Ich habe mir ein Alphabet dieser Schrift dazugelegt. Die Schrift zu übersetzen hat viel Arbeit gemacht", so Steigleder. Die Ideen für das Layout kommen auch von ihm, die technische Umsetzung übernahm Bernd Respondek, wofür sich Steigleder bedankte. "Auch das Layouten war ein großer Act." Das Korrekturlesen habe zusätzlich sehr viel Zeit in Anspruch genommen.

Bei diesen Schilderungen wird schnell klar: Dieter Steigleder hat sein ganzes Herzblut in das Buch gesteckt. Besonders wichtig ist es ihm, wirklich alles - auch das Nachwort von Grimms Aufzeichnungen - abgedruckt zu haben, denn: "Es kursieren viele Gerüchte, dass er sich dem Nationalsozialismus verbunden gefühlt habe. Im Nachwort distanziert sich Grimm jedoch eindeutig vom Nationalsozialismus. Während des NS-Regimes durfte er aber nichts dagegen sagen oder schreiben, deshalb hat er es erst am Ende seiner Aufzeichnungen gemacht."

1983 brachte Michael Sieber zwar bereits ein Buch mit dem gleichen Titel heraus - allerdings ohne den Zusatz Gesamtausgabe, wie im nun erscheinenden Buch der Fall.

Inhaltlich sei bei Grimms Aufzeichnungen besonders prägnant, dass er alle Facetten der Landschaft (Wiesen, Felder, Bäume, Blumen usw.) mit seiner ganzen Schönheit und gleichzeitig sehr fachkundig beschrieben habe, so Steigleder. Auch eine christliche Erziehung sei Grimm sehr wichtig gewesen: "Für ihn ist Lügen ein Verbrechen. Das hat ihm sein Vater mit auf den Weg gegeben."

Zu guter Letzt wünschte sich Dieter Steigleder, "dass das Buch den Lesern viel Freude bereitet". Steigleder und Dr. Jürgen Strein betonten, dass man das Buch ausdrücklich nicht über einen großen Verlag habe vermarkten wollen. Stattdessen habe man sich entschieden, als Bezirksmuseum das Buch selbst zu einem akzeptablen Preis herauszugeben, der gerade so die Kosten decke. Gedruckt wurde das gute Stück von einer Amorbacher Druckerei.

Info: "Arthur Grimm - Erlebnisse und Betrachtungen eines Malers" erscheint in einer Auflage von 750 Exemplaren. Dank einer Zuwendung der Joachim und Susanne Schulz-Stiftung und der Volksbank kann ein Fünftel davon kostenlos an Schulen und kulturelle Institutionen der Region weitergegeben werden. Das Buch wird am Freitag, 23. Februar, um 19 Uhr im Joseph-Martin-Kraus-Saal in Buchen für Interessierte vorgestellt.