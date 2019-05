ARD-Korrespondentin Gudrun Engel berichtete am Donnerstag aus Rotterdam über die Europawahl in den Niederlanden (Foto). Am Wahlsonntag wird die gebürtige Höpfingerin die Fernsehzuschauer live aus Brüssel auf dem Laufenden halten. Foto: Lena Henseler/ARD

Höpfingen/Brüssel. (rüb) Sie stammt aus Höpfingen, machte ihre ersten journalistischen Erfahrungen als Praktikantin und freie Mitarbeiterin bei der Rhein-Neckar-Zeitung in Buchen, und sie ist seit 1. Januar Korrespondentin im ARD-Europa-Studio in Brüssel: Gudrun Engel. Vor der Europawahl stand uns die EU-Expertin Rede und Antwort.

Wie groß ist die Anspannung bei Ihnen und Ihren Kollegen kurz vor der Wahl?

Wir sind ja schon mittendrin. Die europäischen Wahlen sind je nach Land über vier Tage verteilt zwischen Donnerstag und Sonntag. Am Donnerstag haben die Niederländer den Auftakt gemacht und gewählt. Ich war deshalb den ganzen Tag in Rotterdam in verschiedenen Wahllokalen unterwegs, habe mit Wählern gesprochen und für Tagesschau und Tagesthemen berichtet. Damit über so eine Wahl im Fernsehen schnell, informativ und unterhaltsam berichtet werden kann, bedarf es im Vorfeld wochenlanger Planung und enger Absprachen mit einem großen Team. Ausnahmslos alle sind an Bord: Kameraleute, Techniker, die Ü-Wagen-Crew, Cutter, Producer und Korrespondenten. Und alle wollen jetzt von der Planungsphase endlich mal zum Machen übergehen. Es ist wie ein Endspurt nach einem Marathon im Wahlkampf!

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag in diesen stressigen Tagen aus?

Nach dem langen Donnerstag in Rotterdam produziere ich am Freitag kurze Erklärstücke für den Wahlabend am Sonntag in der ARD, Samstag ist vermutlich der "Ruhe vor dem Sturm"-Tag - es sei denn Theresa May tritt zurück. Dann ist auch am Samstag schon viel zu tun (Anm. d. Red.: Das Interview wurde kurz vor Theresa Mays Rücktritt geführt). Sonntag ist quasi Großkampftag. Ab mittags gibt es Live-Schalten und Einschätzungen aus dem Parlament in Brüssel für verschiedene Sendungen und Sender. Dazwischen wechseln wir immer wieder den Standort zu Wahlpartys oder vor das Parlament. Bequeme Schuhe sind da Pflicht, weil man sehr viele Kilometer macht - und in Brüssel fast überall Kopfsteinpflaster verlegt ist. Außerdem wird es eine lange Nacht: In Italien haben die Wahllokale bis 23 Uhr geöffnet. Das heißt, die einzelnen Länderergebnisse gibt es erst danach. Und am Montagmorgen versuche ich, die Ergebnisse und was sonst noch Wichtiges passiert ist, halbwegs ohne Augenringe live im Morgenmagazin zusammenzufassen.

Und dann ist die Wahl für Sie beendet?

Nein, noch lange nicht. Für den Dienstag haben sich die 28 Regierungschefs schon zum Sondergipfel angekündigt. So gesehen ist die Arbeit mit dem Wahltag nicht vorbei, es geht eng getaktet weiter. Aber klar, der Wahltag ist etwas Besonderes!

Ist bei den Politikern große Aufregung zu verspüren?

Das kommt darauf an, wen man fragt. Gewählt werden ja die 96 deutschen Abgeordneten für das europäische Parlament. Die meisten Parlamentarier waren in den vergangenen Wochen in ihren Heimatwahlkreisen zum Wahlkampf unterwegs. Davon hat man in Brüssel wenig gemerkt. Deutlich spürbarer war da der Wahlkampf der Spitzenkandidaten der einzelnen Fraktionen. Und da ist es eine Typfrage. Man merkt schon, wer Spaß am Wahlkampf hat und die große Bühne sucht. Und wer sich lieber zurückhält.

Werden die EU-Befürworter oder die Europa-Skeptiker die Oberhand behalten?

Wahlforscher gehen davon aus - und da schließe ich mich an - dass die demokratisch-liberalen Kräfte, die EU-Befürworter, nach wie vor in der Mehrheit sein werden. Aber die Zahl der Europa-Skeptiker wächst. Und sie werden lauter. Darauf müssen die Verfechter Europas in den kommenden Jahren schnell eine Antwort finden. Je nachdem, wie viele gewählte Skeptiker ins Parlament einziehen, könnte das die Arbeit dort deutlich verändern, denn einige haben schon angekündigt, die Arbeit des Parlaments blockieren zu wollen.

Warum sollten die Menschen am Sonntag zur Wahl gehen?

Ich denke, das Recht zu wählen, sollte auch jeder in Anspruch nehmen. Nur wer sich beteiligt, kann etwas verändern. Die Entscheidungen, die in Brüssel bzw. in Straßburg getroffen werden, betreffen unser aller Leben jeden Tag in so vielen Bereichen. Das sollte es einem schon wert sein, sich ein paar Gedanken darüber zu machen, in was für einer Europäischen Union man leben möchte - und wie und von wem diese Gemeinschaft in Zukunft gestaltet wird. Spannenderweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sich über Brüssel oder Entscheidungen des Parlaments aufregen, meist über Dinge sprechen, für die Brüssel gar nicht zuständig oder verantwortlich ist, sondern beispielsweise die Mitgliedsstaaten selbst. Da wird manchmal einiges durcheinander geworfen, und es ist immer einfach, anklagend nach Brüssel zu zeigen. Daran sehe ich, dass wir unseren Job - informieren, erklären, berichten - noch besser machen können.

Wie geht es nach der für Sie Wahl weiter und wann können Sie sich von diesen stressigen Tagen erholen?

Die Europawahl und ihre Ergebnisse werden uns noch eine Weile beschäftigen. An Fronleichnam gibt es ein Gipfeltreffen der Regierungschef, bei dem Personalfragen diskutiert werden und vermutlich auch unser Dauerbrenner Brexit. Anfang Juli trifft sich das Parlament zur konstituierenden Sitzung. Der Parlamentspräsident muss gewählt werden. Es gibt eine neue Kommission, die sich im Herbst zusammenfindet. Dazwischen übernimmt Finnland die EU-Ratspräsidentschaft. Das ist das Schöne und Spannende am Standort Brüssel: Irgendwas passiert hier immer! Aber Anfang Juli habe ich tatsächlich Urlaub.