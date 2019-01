Hardheim. (rüb) Die Problematik ist sei Jahren bekannt: Eintretende Feuchtigkeit sorgt im Untergeschoss der Alten Realschule für Schimmelpilzbildung. Als Folge daraus kann die DLRG-Ortsgruppe ihr dortiges Büro nicht mehr nutzen. Doch nun soll Abhilfe geschaffen werden: Der Gemeinderat vergab die Sanierungsarbeiten am Montag bei drei Enthaltungen einstimmig an die Firma Die Thonigs (Heilbronn) zum Preis von 97.201 Euro.

Die DLRG, die rund ein Drittel der Räume im Untergeschoss der Alten Realschule nutzt, hatte die Gemeinde schon früh auf die Feuchteschäden hingewiesen. Der Technische Ausschuss hatte sich vor Ort ebenfalls schon ein Bild gemacht. Bürgermeister Volker Rohm bedauerte, dass es durch die notwendigen Absprachen mit der Denkmalbehörde zu deutlichen Verzögerungen gekommen sei.

Bauamtsleiterin Denise Reichert zeigte auf, dass die Firma Die Thonigs vor einem Jahr Raumluftmessungen in drei Räumen der DLRG (Büro, Küche und großer Raum) durchgeführt hatte. Das Ergebnis: Während in den anderen beiden Räumen erfreulich niedrige Sporenkonzentrationswerte festgestellt wurden, gab es in der Raumluft des Büros eine stark erhöhte Sporenkonzentration des Schimmelpilzes Aspergillus restrictus.

Dieser Schimmelpilz komme häufig in Innenräumen vor und sei ein typischer Indikator für Feuchte- bzw. Wasserschäden. Als Krankheitserreger besitzt er aber zum Glück eine eher untergeordnete Bedeutung. Jedoch können auch er Allergien auslösen. Auch Mykosen (durch Pilze verursache Entzündungen) seien in der Forschung beschrieben.

Denise Reichert teilte mit, dass die DLRG aufgrund der Untersuchungsergebnisse vorübergehend in das Obergeschoss des Marstallgebäudes (ehemaliges Grundbuchamt) umgezogen sei.

Die Ursache der Schäden seien bekannt: Aufgrund des Alters und der Bauausführung sei das Gebäude an den erdberührenden Bauteilen nicht mit Feuchtigkeitssperren ausgerüstet. In den Wintermonaten könnten die Räume daher - selbst bei einer guten Durchlüftung - nicht ausreichend austrocknen. Deshalb seien die Außenwände in einer Höhe von rund 1,20 Meter auf der Grünflächenseite bis hin zu 2,30 Meter im Bereich des Innenhofes sehr feucht. An den Innenwänden sei im Sockelbereich eine aufsteigende Feuchtigkeit bis auf eine Höhe von rund 30 Zentimeter vorhanden.

Die Firma Die Thonigs hatte für die Sanierung ein Injektionsverfahren vorgeschlagen. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung hierfür wurde am 22. Oktober erteilt. Das Injektionsverfahren soll in den Bereichen der DLRG-Räume, dem rückwärtigen Lager und der Lüftungszentrale angewandt werden. Im Bereich der DLRG-Lagerräume sei eine Sanierung nicht notwendig, sagte die Bauamtsleiterin. Für den unterkellerten Bereich unter dem Jugendhaus werde die Firma lediglich ein Be- und Entlüftungsgerät einsetzen, wodurch einiges an Geld gespart werden könne. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 6000 Euro. Sie sind in der Auftragssumme nicht enthalten. Da die Sanierung zur sogenannten Gebäudeunterhaltung zählt, gibt es vom Landesamt für Denkmalpflege keine Förderung.

Positiv beantwortete die Bauamtsleiterin die Frage von Michael Messerer, ob das vorgesehene Sanierungsverfahren eine dauerhafte Lösung des Problems darstelle. Klaus Schneider erkundigte sich, ob mit zusätzlichen Kosten etwa für Maler- und Elektroarbeiten zu rechnen sei. Hierzu teilte Bürgermeister Rohm mit, dass die DLRG bei der Neugestaltung der Räume einen hohen Anteil an Eigenleistungen zugesichert habe. Die restlichen Arbeiten sollten größtenteils durch den Bauhof erledigt werden, so dass die im haushalt eingestellten 120.000 Euro für Gebäudeunterhaltung - Stand jetzt - ausreichen würden.

Siggi Horn übte Kritik am vorgesehenen Sanierungskonzept. Er befürchtete, dass der Schimmel in die Räume wandern könnte, in denen das Injektionsverfahren nicht angewandt wird. Er sprach sich dafür aus, alle Räume mit Feuchtigkeitssperren abzudichten. Andernfalls werde die Sanierung langfristig nicht zum gewünschten Erfolg führen. Bürgermeister Rohm verwies auf die Kosteneinsparungen durch das gewählte Sanierungsverfahren und sagte: "Wir machen das, was notwendig ist, und nicht das, was wünschenswert wäre."

Bei der örtlichen DLRG sind die Verantwortlichen mit der Entscheidung des Gemeinderats zufrieden: "Wir freuen uns sehr, dass der Gemeinderat der dringend erforderlichen Sanierung unserer Räumlichkeiten zugestimmt hat", sagte Vorsitzender Daniel Emmenecker im Gespräch mit der RNZ. "Die derzeitige Interimsunterbringung im ehemaligen Marstallgebäude seit nunmehr einem Jahr ist mit enormen Einschränkungen für unsere Aktivitäten verbunden. Daher haben wir die Entscheidung des Gemeinderats als einen sehr großen Erfolg aufgenommen, wir kämpfen mittlerweile auch schon fast drei Jahre darum."

Dementsprechen zuversichtlich blickt er nach vorn: "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde und Bauamtsleiterin Denise Reichert die Baumaßnahme erfolgreich umsetzen können."