Eigentlich ein schöner Anblick: Die Menschen genießen am Sonntag auf der Buchener „Alla Hopp“-Anlage die Frühlingssonne. In Zeiten der Pandemie ist es an solchen beliebten Treffpunkten aber schwer, die nötigen Abstände einzuhalten. Foto: Tanja Radan

Buchen. (rüb) Die frühlingshaften Temperaturen haben die Menschen am vergangenen Wochenende in Scharen ins Freie gelockt. Nach den schweren Wochen des Lockdowns ein nur allzu verständliches Verhalten. Das Ganze hat aber auch eine Schattenseite: Beliebte Treffpunkte sind so voll, dass die Coronaregeln nicht oder kaum einzuhalten sind. In Sinsheim wurde beispielsweise die "Alla Hopp"-Anlage durch die Polizei geräumt. Auch in Buchen war das beliebte Freizeitgelände am Wochenende sehr voll. Ein Leser monierte in einem Schreiben an die RNZ, dass keine Abstände eingehalten und keine Masken getragen worden seien.

Die Einhaltung der Regeln kann die Stadt nicht kontrollieren – dies wäre zu aufwändig und zu teuer. Die Stadtverwaltung zieht deshalb die Reißleine und schließt die "Alla Hopp"-Anlage an den Wochenenden. Eine komplette Schließung auch unter Woche wäre, so Bürgermeister Burger am Montag im Gemeinderat, übertrieben gewesen. Er räumte aber ein, dass es schwierig sei, hier die richtige Entscheidung zu treffen.

In einer Pressemitteilung der Stadt heißt es unter anderem: "Am ersten Frühlingswochenende strömten vor wenigen Tagen so viele Menschen auf die Anlage, dass an Abstand nicht zu denken war. Auch wenn die Inzidenzzahlen sinken, gelten nach wie vor die Regelungen der Corona-Verordnung und hier insbesondere die Kontaktbeschränkungen. Und die verbieten derartige Menschenansammlungen. Vor diesem Hintergrund sieht sich Bürgermeister Roland Burger gezwungen, zu handeln."

Denn seit Montag ist – nach Unterschreiten der Inzidenz von 50 an sieben aufeinanderfolgenden Tagen – die Stadt Buchen wieder als Ortspolizeibehörde zuständig. Als solche wird in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landratsamtes Neckar-Odenwald-Kreis eine Allgemeinverfügung erlassen, die die Schließung der Anlage zunächst nur am Wochenende anordnet. Diese Schließung wird mit Bauzaunelementen und entsprechenden Schildern dokumentiert. Wer der Anordnung zuwider handelt, begeht eine Ordnungswidrigkeit, die entsprechend geahndet werden kann.

Bürgermeister Burger ist sich der Schärfe dieser unpopulären Maßnahme bewusst: "Wir verstehen die Leute, die nach diesem langen Winter mit den vielen Einschränkungen bei schönem Wetter raus und mit ihren Kindern gerne auf die ,Alla Hopp‘-Anlage wollen. Aber Corona ist nach wie vor eine Gefahr, gerade auch die Mutanten. Und die Verordnung mit ihren Kontaktbeschränkungen gilt nach wie vor."

Ein regulierendes Eingreifen bei überfüllter Anlage sei nicht möglich: "Leider können wir auf das Verhalten der Menschen, wenn sie erst mal da sind, wenig Einfluss nehmen. Und eine Räumung durch städtische Ordnungskräfte und die Polizei, wie sie am letzten Wochenende in Sinsheim geschehen ist, wollen wir unbedingt vermeiden."

Eine Maskenpflicht besteht auf der Anlage übrigens nicht: Entsprechende Schilder betreffen nur den Parkplatz in der Hollergasse. Nichtsdestotrotz sind Masken zu tragen, wenn der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.

Info: Die Schließung ist vorerst bis 7. März befristet und soll, sobald es vertretbar ist, wieder aufgehoben werden.