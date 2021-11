Bei der großen Feldschlacht im Rahmen des zweitägigen Herbstfests in der mittelalterlichen Stadt „Adventon“ ging es hoch her. Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Mit dem traditionellen zweitägigen Herbstfest, verbunden mit der großen Feldschlacht, geht die kurze diesjährige Saison im "Histotainmentpark Adventon" auf der Marienhöhe in Osterburken nun schon wieder dem Ende entgegen. Bei sonnigem Herbstwetter versammelte sich nochmals die Frühmittelalterszene im Park, um ein Wochenende lang zu lagern, zu feiern und sich in einer offenen Feldschlacht auf der Festwiese miteinander zu messen. Zu diesem besonderen Fest mit vielen Attraktionen waren an beiden Tagen viele hundert Besucher aus nah und fern gekommen, die bereits im Innenhof des Parks von der Gruppe "Drachenmond" musikalisch begrüßt wurden.

Das Highlight des traditionellen Herbstfests war die große Feldschlacht, die sich zwischenzeitlich zum größten Frühmittelaltertreffen in ganz Deutschland entwickelt hat und in diesem Jahr nach der coronabedingten Zwangspause wieder stattfand. Für viele der Kämpfer war es das erste große Feldlager in diesem Jahr. Normalerweise, also ohne Corona, sind sie an bis zu 25 Feldlagern im Jahresverlauf beteiligt. Singend, voller Anspannung und hoch motiviert marschierten die vielen verschiedenen Gruppen mit mehr als 400 "schwerbewaffneten" Kämpfern von ihrem Lagerplatz, wo sie ihre Zelte aufgestellt hatten, zum Schlachtfeld.

Dort säumten schon frühzeitig die Besucher die Umzäunung des abgesperrten Kampfplatzes. Aus der Umgebung von Köln und Trier sowie dem süddeutschen Raum und den Nachbarländern wie Dänemark, Niederlande und der Schweiz kamen die Kämpfer, Wikinger, Sachsen, Franken, Alemannen und Slawen, bewaffnet mit Hieb- und Stichwaffen sowie den unterschiedlichsten bemalten Schutzschilden in den Park, um sich in der großen Schlacht dem Gegner zu stellen und dem Zuschauer zu präsentieren.

Dieser nicht gerade ungefährliche Kampfsport wird von den einzelnen Gruppen mehrmals wöchentlich geübt und verschiedene Waffentechniken trainiert. Erst nach etwa vier Jahren intensivem Training dürfen die Anwärter dann an einer solchen Feldschlacht wie der in "Adventon" teilnehmen, informierte ein Kenner der Szene. Denn bei diesen Kämpfen muss man stets vorsichtig sein, um nicht sich selbst oder andere mit den Waffen zu verletzen.

Zur Stärkung gab es dann mittelalterliche Köstlichkeiten. Foto: Helmut Frodl

Nach einigen kurzen Befehlen ihrer Oberbefehlshaber brachten sich die vielen Kämpfer in Stimmung, sangen ihren eigenen Schlachtruf und feuerten sich so gegenseitig an. Schon gingen die Verteidiger mit Gebrüll und einer ausgewählten Taktik auf die Angreifer los. Mehrmals wurden die gegnerischen Flanken durchbrochen. Da krachten Äxte und Schwerter auf Schilde und Helme, da klirrte Stahl auf Stahl, und die Zuschauer gewannen den Eindruck, dass es so im rauen Mittelalter zugegangen sein muss, als derartige kriegerische Auseinandersetzungen nahezu alltäglich waren.

Ein Kämpfer nach dem anderen sank "getroffen" zu Boden. Trotz der robusten Kämpfe war es wieder bemerkenswert, dass sich keiner der Teilnehmer verletzte, was auch von einer guten Kameradschaft unter den Gruppen zeugt. Nach mehreren Durchgängen und nachdem sich dann alle Kämpfer gegenseitig zur erfolgreichen Schlacht beglückwünscht hatten, rückten die Truppen sichtlich mitgenommen wieder in ihr Feldlager ab. Die anschließende Musik von "Drachenmond" ließ dann alle "Wunden" heilen.

Am Abend gab es auf der Hauptbühne im Innenhof des Parks noch Musik und Tanz zum Mitmachen. Da waren dann auch die Kämpfer so weit erholt, dass sie wieder aktiv mitmachen konnten. Stärken konnten sie sich zudem mit dem eigens nach alter Tradition hergestellten Met.

Während der beiden Tage konnten die Besucher neben dem Lagerleben noch ein umfangreiches Beiprogramm genießen. Für die Kinder gab es viel zu sehen und zu erleben. Die "Klangwerkstatt", in der eigene Musikinstrumente gebaut werden, hatte geöffnet. Ein großer Markt mit verschiedenen Angeboten wie Helmen, Fellen, Stoffen, Waffen, Kleidung, Körben und Floristik umrahmte das Herbstfest, ebenso die vielen historischen Handwerkerstände und ein reichliches Speisenangebot. Hier gab es zum Beispiel mittelalterlichen Bohneneintopf, Zwiebelfleisch, Rinderbeinscheiben, "Knubbels" (Käseteiglinge in Fett ausgebacken) sowie weitere saisonale und regionale Speisen bei "Monsieur Ratatouille" und in "Heiners kleine Schenke". Und selbstverständlich durfte auch ein Blick in das vielfältige Lagerleben der Krieger nicht fehlen.