Adelsheim. (er) Vor der malerischen Kulisse des Wasserschlosses findet von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Dezember, der nunmehr 40. Adelsheimer Weihnachtsmarkt statt, der einmal mehr attraktiv für Jung und Alt ist. Das illuminierte Schloss, die festliche Beleuchtung des Schlosshofs und der Innenstadt und Tannengrün prägen das Bild. An den Ständen und Buden gibt es ein vielfältiges Angebot, und für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Zum bunten Rahmenprogramm gehören unter anderem eine Modellbahn-Ausstellung und ein Krippenspiel.

Dieser 40. Weihnachtsmarkt, der vom Jugendhaus und der Stadt organisiert wird, dürfte auch diesmal wieder ein Fest der Begegnungen werden. Vereine und Organisationen, aber auch Einzelpersonen, sind mit Ständen im idyllischen Hof des Wasserschlosses vertreten und bieten ein vielfältiges Angebot an selbst gemachten Geschenkartikeln, Spielsachen, Bastelarbeiten und kulinarischen Köstlichkeiten.

Auf die Kinder warten ein historisches Karussell und ein Streichelzoo, und auch der Nikolaus wird die kleinen Marktbesucher erfreuen. Die Kindergartenkinder, Schüler, Musikensembles und Chöre werden die Besucher mit Musik und Gesang auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Eine Attraktion ist auch wieder die Sonderausstellung "Modelleisenbahn", die vom Team des Bauländer Heimatmuseums im Sitzungssaal des Rathauses präsentiert wird

Am Freitag, 15. Dezember, werden um 16 Uhr die Buden und Stände im Hof des Unterschlosses geöffnet. Um 16.30 Uhr findet das Krippenspiel des evangelischen Kindergartens in der evangelischen Stadtkirche statt.

Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes erfolgt am Freitag um 18 Uhr durch die Vorstandschaft des Jugendhauses und Bürgermeister Klaus Gramlich. Im Anschluss werden die Jugendkapelle unter Leitung von Anne Bangert sowie Gesangverein und Katholischer Kirchenchor unter Leitung von Daniel Borkeloh, die Besucher mit Weihnachtsliedern auf das Weihnachtsfest einstimmen.

Am Samstag, 16. Dezember, wird der Markt um 16 Uhr geöffnet. Ab 16.30 Uhr erklingen Weihnachtslieder vom Schulchor der Martin-von-Adelsheim-Schule.

Die Adelsheimer Fachgeschäfte laden bis 20 Uhr zum Weihnachtsmarkt-Shopping ein. Alle teilnehmenden Fachgeschäfte versüßen ihren Kunden den Weihnachtseinkauf mit einer kleinen Überraschung. Mit etwas Glück können Sachpreise gewonnen werden. Außerdem werden die beliebten Adelsheimer Einkaufsgutscheine als Geschenkidee angeboten. Ab 18 Uhr werden das Blechbläserquintett "Blechgeflüster" sowie die Feuerwehr- und Stadtkapelle spielen.

Am Sonntag, 17. Dezember, wird der Markt bereits um 15 Uhr geöffnet. Um 16.30 Uhr werden die kleinen Gäste vom Nikolaus beschenkt. Ab 17 Uhr spielt die Feuerwehr- und Stadtkapelle.

Die Sonderausstellung "Modelleisenbahn" im Sitzungssaal des Rathauses ist am Freitag von 17 bis 20 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Das Team des Bauländer Heimatmuseums bietet Kaffee und Kuchen im Rathausfoyer an. Der Eintritt ist frei.