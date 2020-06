In Corona-Zeiten erweist sich die Aula im Eckenberg-Gymnasium als geeigneter Ort für kulturelle Veranstaltungen. Foto: Andreas Hanel

Adelsheim. (ahn) "Wenn die Kultur wegfällt, dann wird unsere finanziell sowieso schon arme Stadt noch ärmer", sagt Adelsheims Bürgermeister Wolfram Bernhardt. Und genau hier im materiellen Mangel liegt die Krux: Großprojekte wie etwa der Bau der neuen Eckenberghalle zehren am Geldbeutel der Stadt, für kulturelle Veranstaltungen bleibt im Haushaltstopf nicht mehr viel Geld übrig. Dass der Kulturhaushalt kulturelle Veranstaltungen – wie bisher – zu rund 60 Prozent finanziert, wird es wohl angesichts der finanziell angespannten Lage im Haushalt künftig erst einmal nicht mehr geben. Doch es gibt glücklicherweise Menschen in Adelsheim, die sich gegen die drohende Absenz kultureller Veranstaltungen wehren: Neben Bürgermeister Wolfram Bernhardt suchen Dr. Dirk Altmeppen sowie Nelli Bauer von der Stadtverwaltung nach Lösungen – auch in Zeiten von Corona.

Denn die Ausbreitung des Virus macht die Sache nicht gerade einfacher: Damit die Abstandsregeln bei Kultur-Events eingehalten werden können, musste man sich nach einer anderen Örtlichkeit umsehen – das Kulturzentrum ist schlicht zu klein. Gefunden hat man diese in der Aula des Eckenberg-Gymnasiums. "Diese hat uns Schulleiter Klaiber dankenswerterweise zur Verfügung gestellt", berichtet Dr. Dirk Altmeppen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Kultusministerium seine Zustimmung dafür erteilt, wie Schulleiter Martin Klaiber betont. Darum werde man sich noch kümmern, versicherte Dr. Altmeppen. "Wir holen uns noch die Generalabsolution von Kultusministerin Eisenmann ein."

Die EBG-Aula eignet sich gut, um kulturelle Veranstaltungen abzuhalten. "Der Saal mit einer Größe von elf auf 22 Metern fasst ungefähr 80 Menschen, und das mit einem Abstand von jeweils eineinhalb Metern", informiert Dr. Altmeppen. Das seien so viele, wie in das Kulturzentrum hineinpassten – ohne Abstand. Um die Corona-Maßnahmen einzuhalten, würde außerdem ein Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Außerdem gedenke man, die Karten nur im Vorverkauf zu verkaufen, verrät Nelli Bauer.

So geeignet die Aula auch ist – ganz ohne das Lösen von Problemen kommt man nicht aus. "Die Aula wird natürlich auch für andere Zwecke genutzt, z.B. für den Musikunterricht", sagt Nelli Bauer. Das bedeutet etwa, dass sich Instrumente im Raum befinden, die man vor einer Veranstaltung wegräumen müsste. "Außerdem muss die Aula für Veranstaltungen ja auch entsprechend bestuhlt werden", gibt Bauer weiterhin zu bedenken.

Und gerade für solche Arbeiten benötigt man nun freiwillige Helfer. Zwar bekommt man schon ein wenig Unterstützung, denn Larissa Damasceno und Markus Schäfer, beide Lehrer am EBG, sowie Annemarie Sitte, die Vorsitzende des EBG-Fördervereins, packen fleißig mit an.

Dies langt allerdings noch nicht. "Leider sind Freiwillige schwer zu bekommen – gerade in den Ferien", sagt Dr. Altmeppen. Deshalb planen er und Nelli Bauer, einen Aufruf zu veranstalten, um mehr helfende Hände begeistern zu können, die dann etwa beim Umräumen der Instrumente in der EBG-Aula helfen.

Jedoch betrifft das nicht alle Instrumente, die sich dort befinden. Denn in der Aula stehen auch zwei Flügel, darunter ein Steinway-Flügel. Allerdings müssten die für einen Konzertabend noch gestimmt werden, was natürlich auch wieder mit Ausgaben einhergeht.

Apropos Ausgaben: Wie es nächstes Jahr mit den Kulturveranstaltungen in Adelsheim – darunter auch die Veranstaltung "Adelsheim leuchtet", die ja dieses Jahr wegen des Coronavirus ausfällt – weitergeht, "steht noch in den Sternen", wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt sagt. Das Programm der kommenden Saison, die von Oktober dieses Jahres bis zum März 2021 geht, sei noch durch Mittel der Stadt gedeckt.

Dass die Stadt über die Hälfte der Kosten bei Kulturveranstaltungen trägt, fing unter Bernhardts Vorgänger Klaus Gramlich an. Denn "unter ihm wurde das Kulturprogramm unter die Obhut der Stadt gestellt", informiert Dr. Altmeppen. Betreut wurde das Programm bis letztes Jahr federführend von Ulrike Kautzmann, bei der sich sowohl Bürgermeister Bernhardt und Dr. Altmeppen als auch ihre Nachfolgerin, Nelli Bauer, bedanken. Bauer übernahm dann im Januar dieses Jahres das Kulturprogramm.

"Wir haben uns gefragt, wie es angesichts leerer Kassen weitergehen kann", berichtet das Stadtoberhaupt. Denn bis jetzt wurden rund 40 Prozent der Ausgaben durch "großzügige Spenden der Volksbank und der Sparkasse" sowie durch die Einnahmen, die man durch die Eintrittsgelder generierte, gestemmt, so Dr. Altmeppen. Die restlichen 60 Prozent habe die Stadt übernommen.

Da dies aufgrund der finanziellen Belastung durch den Neubau der Eckenberghalle und auch durch Corona künftig nicht mehr möglich sein wird, hat Dr. Altmeppen nun eine "Klassik-Initiative" gegründet, die kein Verein ist, wie er betont. Er und Nelli Bauer haben sich das hehre Ziel gesteckt, dass die Kultur in Adelsheim erhalten bleibt. Dafür suchen sie nun permanente Unterstützer – sei es durch Spenden von Firmen oder Klassikliebhabern oder durch tatkräftige Unterstützung von freiwilligen Helfern.

Denn wenn die "Kultur als Ferment in Adelsheim wegbricht, dann fehlt viel", ist sich Dr. Altmeppen sicher. Schließlich ist die "Kultur der Wohlstand der Seele", wie Bürgermeister Bernhardt abschließend formuliert.