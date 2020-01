Adelsheim. (rnz) Die gute Nachricht vorweg: Die in finanzielle Schieflage geratene Josef Schimmel Adelsheim GmbH hat einen neuen Eigentümer gefunden, nämlich die R. Weiss-Gruppe (unter anderem Bleichert Förderanlagen, Osterburken).

Die Josef Schimmel Adelsheim GmbH ist bereits seit 1949 auf dem Markt tätig. Nach einem ersten Insolvenzverfahren 2016, bei dem das Unternehmen an einen Finanzinvestor veräußert wurde, musste es drei Jahre später im Mai 2019 erneut Insolvenz beantragen. Im Zuge dieses neuen Insolvenzverfahrens wurde eine neue Unternehmensstruktur geschaffen, wobei massive und schmerzhafte Personalanpassungen vorgenommen werden mussten. Nur so war es möglich, ein im Hinblick auf die tatsächlichen Umsatzzahlen wirtschaftlich tragfähige Personalstruktur aufweisen zu können.

Nachdem Ende Juli 2019 das Insolvenzverfahren eröffnet worden war, initiierte Insolvenzverwalter Dr. Renald Metoja in Zusammenarbeit mit der bundesweit tätigen Restrukturierungsberatung Enomyc GmbH einen intensiven Investorenprozess mit dem Ergebnis, dass zum 1. Januar 2020 die Assets, also die Vermögenswerte, von Schimmel an die R. Weis-Gruppe verkauft werden konnten.

"Ich bin sehr froh, dass wir einen regionalen, strategisch ausgerichteten Investor finden konnten", so Dr. Metoja. "Die R. Weiss-Gruppe hat das nachhaltigste Übernahmekonzept für den Geschäftsbetrieb der Josef Schimmel Adelsheim GmbH präsentiert. Insbesondere auch durch die räumliche Nähe werden sich Synergieeffekte ergeben, die den dauerhaften Bestand des Unternehmens sichern werden. Die neue Eigentümerin wird die beiden Unternehmensbereiche Filtertechnik und Präzisionsdrehteile weiterführen und bereits während der Insolvenzverwaltung begonnene Restrukturierungsprozesse fort- und umsetzen. Auch aufgrund der guten Vernetzung des Investors hat das Unternehmen nun die Chance nach den zwei überstandenen Insolvenzen, sich wieder nachhaltig am Markt zu etablieren", so Metoja weiter.

Dabei setzt der Investor insbesondere auf das qualifizierte Management-Team und hat den Geschäftsführer Matthias Roos, der nach Antragstellung durch die vorherigen Eigentümer abgelöst worden war, als solchen wieder in dem neu gegründeten Unternehmen implementiert.