Adelsheim. (zij) Mit der Firma Sanitärtechnik Friedlein schließt zum 30. April ein weiteres Adelsheimer Traditionsunternehmen seine Pforten. Trotz intensiver Suche ist es Geschäftsinhaber Wolfgang Friedlein nicht gelungen, einen Nachfolger für den alteingesessenen Handwerksbetrieb zu finden.

Die Firmengeschichte begann vor fast 125 Jahren im Jahr 1898, als Friedrich Fischer sen. (genannt "Blechfritz") ein Blechner- und Installationsgeschäft mit Haushaltswareneinzelhandel in der Marktstraße gründete. Er war ein humorvoller Mann, von dem viele Anekdoten überliefert sind. Sein Sohn Friedrich (Fritz) Fischer übernahm 1930 den elterlichen Betrieb und baute eine für damalige Verhältnisse moderne und großzügige Installationswerkstatt. Er verstarb 1948 im Alter von 51 Jahren. Danach führte seine Frau Marie Fischer zusammen mit ihrer ältesten Tochter Annemarie und Hermann Friedlein, der bei Fritz Fischer in die Lehre gegangen war, das Blechner- und Installationsgeschäft weiter. Anfang der 50er Jahre heiratete Hermann Friedlein Annemarie Fischer, und gemeinsam führten sie dann das Geschäft.

Nachdem das Gebäudeensemble der Verbreiterung der Marktstraße zum Opfer gefallen war, wurden 1968 die Neubauten fertiggestellt. Walter und Gisela Fischer führten seither den Heizungsbaubetrieb und das Haushaltswarengeschäft, und Hermann und Annemarie Friedlein gründeten zur gleichen Zeit den Sanitär- und Installationsbetrieb mit Blechnerei sowie einem Eisen- und Spielwarengeschäft.

Aus der Ehe von Hermann und Annemarie Friedlein gingen die Söhne Wolfgang und Rolf hervor. Sohn Rolf übernahm das Eisen- und Spielwarengeschäft und führt dieses mit seiner Frau Sonja erfolgreich.

Wolfgang Friedlein schlug den Weg des Vaters ein und fand seine Berufung ebenfalls im Handwerk. Er erlernte nach der mittleren Reife den Beruf des Gas- und Wasserinstallateurs und absolvierte in den Jahren 1974 und 1975 seinen Betriebswirt für Handwerk in Calw. Danach folgten die Meisterprüfung im Sanitärhandwerk sowie die Technikerabschlüsse für Sanitär- und Heizungstechnik in Karlsruhe.

Ab 1981 war Wolfgang Friedlein in Adelsheim im elterlichen Betrieb tätig, den er im Jahr 1990 übernahm. Mit seinem Betrieb arbeitete er jahrzehntelang im gesamten Neckar-Odenwald-Kreis mit dem Hochbauamt Vermögen und Bau Baden-Württemberg zusammen und kennt demzufolge jedes staatliche Gebäude vom Keller bis zum Dach, wie er im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung schmunzelnd erzählt.

Größere Projekte waren die Löschwasserversorgung der gesamten Firma Pucaro in Roigheim mit Pumpe und Dieselaggregat zur Wasserförderung aus der Seckach. Es wurden Industriehallen mit Gas-Infrarotheizungen bestückt sowie mit Dachentwässerungen im Unterdrucksystem unter anderem in Osterburken, Leipzig und Koblenz ausgestattet. Hinzu kamen im Laufe der Jahrzehnte viele langjährige gewerbliche und private Kunden, die Wolfgang Friedlein immer besonders wichtig waren, wie er ausdrücklich betont.

Mit Leib und Seele führte Wolfgang Friedlein den vom Urgroßvater mütterlicherseits gegründeten Betrieb, der nach dem Tod des Großvaters von seinen Eltern weitergeführt und schließlich von ihm übernommen wurde. "Für mich gab es nie einen anderen Beruf, die Eltern erzählten immer gerne, dass sie mich zuweilen suchen mussten, um mich in den Kindergarten zu bringen, ich jedoch mit den Monteuren, im Auto versteckt, schon auf der Baustelle war. Ich war überzeugter und leidenschaftlicher Handwerker und würde den Beruf sofort wieder ausüben", so Friedlein.

Leider gebe es heute wenig Interesse fürs Handwerk. Allein im Sanitär-, Heizungs- und Klimabau fehlten heute deutschlandweit rund 100.000 Fachkräfte. Rückblickend zeigt er sich sehr glücklich über eine ereignisreiche Zeit und dankbar, dass er immer gute Mitarbeiter hatte, die der Firma jahrzehntelang die Treue hielten, und dass es immer eine gute und familiäre Zusammenarbeit war.

Wolfgang Friedlein ist auch im "Städtle" ein Aktivposten, denn er ist Mitglied in vielen örtlichen Vereinen, leidenschaftlicher Sänger und verdienter Fastnachter. Außerdem hat er sich große Verdienste erworben: etwa als stellvertretender Innungsmeister, Stadtrat, Mitarbeiter in verschiedenen Ausschüssen, Elferrat, "Seestadtsänger" oder Kirchenältester.

In seinem wohlverdienten Ruhestand will Wolfgang Friedlein mit seiner Frau Irmtraud auch weiterhin die Welt bereisen, sich sportlich betätigen beim Radfahren, Skifahren und Wandern, und vielleicht widmet er sich auch wieder dem Laufen, nachdem er bereits beim Marathon in New York und Berlin teilgenommen hat. Doch auch zuhause in seinem Garten oder auf seiner Streuobstwiese fühlt er sich sehr wohl. Sein Hauptaugenmerk legt Wolfgang Friedlein aber auf viel gemeinsame (Frei-)Zeit mit seiner Familie, insbesondere seinen beiden Kindern, die in Zürich und München/Reutlingen leben, und mit seinen Freunden.