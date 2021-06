Ein Blick zurück in die Zeit vor Corona: 2019 feierte man die Wiedereröffnung der Tanzschule Boger im Businesspark in Adelsheim. Jetzt, nach der dritten Corona-Welle, steht erneut eine Wiedereröffnung an: Ab morgen kann hier wieder das Tanzbein geschwungen werden. Foto: Tanzschule Boger

Adelsheim. (ahn) Bei der Tanzschule Boger aus Adelsheim freut man sich auf die Wiedereröffnung am morgigen Sonntag. Den langen Lockdown hat man Fortbildungen und Umbaumaßnahmen genutzt, wie Inhaberin Natascha Boger-Wieland im Gespräch mit der RNZ erklärt.

"Das Wasser stand uns wirklich bis zum Hals", berichtet sie. Zwar hätten sie staatliche Überbrückungshilfen bekommen, doch die seien "sehr schleppend" gekommen. Seit November letzten Jahres hat die Tanzschule wegen Corona geschlossen. Und das nur ein Jahr, nachdem man die neuen Räumlichkeiten im Businesspark Adelsheim bezogen hatte.

Bereits im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 mussten sie auch für etwa drei Monate schließen. "Im Juni konnten wir dann wieder öffnen, allerdings unter strengen Auflagen", so die Tanzschul-Inhaberin. Bis November sei es dann "relativ gut gelaufen". Und das, obwohl die Schülerkurse, bei denen jährlich 70 bis 120 Schüler aus den Schulen in Adelsheim und Osterburken mitmachen, weggefallen sind.

Tanzschul-Inhaberin Natascha Boger-Wieland freut sich über die neue großflächige Terrasse, wo künftig auch Kurse angeboten werden sollen. Foto: Andreas Hanel

Dann kam eben der zweite Lockdown, der den Betrieb für über ein halbes Jahr lahmlegte. "Das war eine sehr intensive und arbeitsreiche Zeit", blickt Boger-Wieland zurück. Denn statt den Kopf in den Sand zu stecken, ist man gerade dabei, die Außenanlage neu zu gestalten. Dabei wird unter anderem einerseits ein Sichtschutz angebracht, andererseits wurde eine großflächige Terrasse angelegt. "Hier wollen wir künftig auch Outdoor-Unterricht anbieten", verrät die Tanzlehrerin. Diese Fläche steht dann zusätzlich zu den zwei großen Tanzräumen, die eine Fläche von 270 Quadratmetern haben, zur Verfügung.

Außerdem hat man die Zeit genutzt, um die Homepage neu zu gestalten. Darüber hinaus hat die Tanzschule nun auch einen Online-Shop, über den das neue Label mit z.B. Klamotten oder CDs und Tanzlernvideos vermarktet werden soll. "Wir haben in Sachen Digitalisierung vieles dazugelernt", verrät Boger-Wieland.

Davon zeugt auch das professionelle Equipment mit Kameras, Licht und Monitoren, das im großen Tanzsaal aufgebaut ist. Damit hat man während des Lockdowns online Fitness-Tanzkurse angeboten, "die sehr gut angenommen wurden." Ähnlich gut kamen über das Internet der "Tanz-Marathon", die Vorlesung zum Tag des Buchs oder auch der Kurs "Fit dank Baby" an. Einige Online-Angebote will man auch weiterhin anbieten.

Darüber hinaus wird an der Tanzschule ein neues Konzept namens "Windelflitzer" angeboten. Dieser Kurs ist für Kinder zwischen zwei und drei Jahren mit Begleitperson gedacht. Im März haben die Tanzlehrer dazu eine Fortbildung gemacht. Auch Natascha Boger-Wieland hat sich während des Lockdowns in Sachen Führungskraft weitergebildet. Außerdem haben einige der zehn Mitarbeiter tanzspezifische Fortbildungen durchlaufen.

Generell ist die Ausbildung ein wichtiger Faktor an der Tanzschule. So sucht man händeringend nach Auszubildenden. "Wir brauchen dringend jemanden, allerdings ist es schwierig, geeignete Azubis zu finden", sagt Boger-Wieland.

Alle Mitarbeiter sind nun gefragt, wenn am morgigen Sonntag die Tanzschule wieder ihre Pforten öffnet. Denn "jetzt müssen wir alles wieder hochfahren", so die Inhaberin. Die Öffnung "mit ganz normalem Angebot" gilt bis zum 1. Juli allerdings nur für die rund 400 Mitglieder. Und vorerst auch nur für maximal zehn Paare oder 20 Personen. Außerdem ist die "3G-Regel" zu beachten: Tanzbegeisterte müssen also nachweisen, dass sie negativ getestet, geimpft oder genesen sind. Die Tanzschule Boger hält kostenlose Schnelltests bereit, die vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden können. "Dies erschwert den Ablauf natürlich. Nicht nur deswegen finde ich diese Maßnahmen auch nicht mehr angemessen", kritisiert Boger-Wieland. "Man bräuchte bundesweit einheitliche Regeln, denn so sind unsere Kunden nur verunsichert."

Dennoch freut sie sich, dass es jetzt wieder losgeht: "Jetzt können sich die Leute endlich wieder beim Tanzen bewegen. Oder auch in unserem Gastro-Bereich Kontakte pflegen und Freunde treffen."

Genau dies kann man auch bei Feiern oder bei Seminaren oder Tagungen, für die man die Räumlichkeiten der Tanzschule mieten kann. "Wir bieten vom Auf- bis zum Abbau ein All-Inklusive-Paket", informiert Boger-Wieland, die hofft, dass "die Leute das Tanzen ebenso vermisst haben wie wir".