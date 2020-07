Adelsheim. (ahn) Nun ist es offiziell: Das Seniorenzentrum, das ein privater Investor an der Ecke Untere Austraße/Tanzbergstraße mitten in Adelsheim errichten wollte, wird nicht realisiert. Der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplans vom 24. September 2018 wurde aufgehoben. Das entschied der Gemeinderat einstimmig in seiner Sitzung am Montag.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 25. Februar 2019 wurden die Stellungnahmen der Behörden und der Träger der öffentlichen Belange sowie der Öffentlichkeit behandelt und der Beschluss zu einer weiteren Offenlage des Planentwurfs gefasst.

Die Offenlage sowie die Beteiligung der Behörden und Träger der öffentlichen Belange wurden fristgerecht durchgeführt. Die in der zweiten Offenlage eingegangenen Stellungnahmen und daraus resultierenden Änderungserfordernisse wurden vom Investor nicht mehr weiterverfolgt, heißt es in der Vorlage.

Danach habe die Stadt mehrmals beim Investor angefragt, wie es nun weitergehen solle. Anfang März habe dieser mitgeteilt, dass er die Pläne für die Errichtung des Seniorenzentrums aufgegeben habe und keinerlei Interesse an der Weiterverfolgung des Bebauungsplanverfahrens mehr habe.

Die bisher angefallenen Planungskosten wurden vollständig vom Investor getragen.

Obwohl in Adelsheim altersgerechter Wohnraum dringend benötigt wird, hatte der Bau des Seniorenzentrums Diskussionen ausgelöst, da der voluminöse Neubau mitten in der Stadt mit einer Höhe bis zu 18 Metern für Bedenken gesorgt hatte.