Für die Sport- und Kulturhalle Eckenberg wurde in öffentlicher Sitzung des Adelsheimer Gemeinderats am Montag die aktuelle Kostenfortschreibung vorgestellt. Demnach kostet der Neubau jetzt 11,88 Millionen Euro. Foto: Joachim Casel

Adelsheim. (joc) Alles neu macht nicht nur der Mai, sondern auch Corona. Und das traf am Montag in Adelsheim gleich in mehrfacher Hinsicht zu: Tagungsort der Gemeinderatssitzung war wegen der besser einzuhaltenden Abstandsregel die alte Eckenberghalle; und auch die ungewohnt weitläufige Sitzplatzordnung war der Pandemie geschuldet. Und schließlich beinhaltete die Tagesordnung dieses Mal gleich mehrere Punkte größerer Tragweite, die sich in den letzten Wochen angesammelt hatten. Nicht umsonst sprach Bürgermeister Wolfram Bernhardt eingangs von "einer wirklich außergewöhnlichen Zeit".

Im Mittelpunkt der bis fast 23 Uhr andauernden Sitzung stand dabei natürlich das derzeit laufende Adelsheimer Großprojekt, die neue Sport- und Kulturhalle auf dem Eckenberg. Ebenfalls bedeutend sind aber auch die Zukunft der alten Eckenberghalle, die Lärmschutzwände entlang der Bahngleise (hier wurde die Entscheidung vertagt), die Sanierung der Industriebrücke in Adelsheim und natürlich die bauliche Erweiterung der Kindergärten in der Gesamtstadt Adelsheim (siehe Hintergrund).

Hintergrund Weiteres aus der Sitzung: > In der Bürgerfragestunde lobte ein Zuhörer den guten Zustand der Rad- und Wanderwege auf dem Eckenberg. Der Bürgermeister freute sich und sagte, dass er das Lob gerne an den Bauhof [+] Lesen Sie mehr Weiteres aus der Sitzung: > In der Bürgerfragestunde lobte ein Zuhörer den guten Zustand der Rad- und Wanderwege auf dem Eckenberg. Der Bürgermeister freute sich und sagte, dass er das Lob gerne an den Bauhof weitergebe. > Die Aktion "Stadtradeln" (die RNZ berichtete) stellte der Bürgermeister im Gemeinderat noch einmal in Kürze vor. > Mit der Einrichtung eines Gemeindevollzugsdienstes in der Gesamtstadt Adelsheim wolle man sich in der zweiten Jahreshälfte beschäftigen, kündigte Bürgermeister Bernhardt an. > Synagoge Sennfeld: Der Adelsheimer Gemeinderat stimmte in der nichtöffentlichen Sitzung im Februar zu, einen Nutzungsvertrag mit dem Heimatverein Sennfeld über die Nutzung der Synagoge Sennfeld abzuschließen. Der Heimatverein möchte hier "Leader"-Gelder beantragen, um die Synagoge energetisch sanieren zu können. joc

Beim Großprojekt Neubau einer Sport- und Kulturhalle informierten der beauftragte Planer Marco Rieß vom Büro Sack und Partner aus Adelsheim, ein Mitarbeiter des verhinderten Architekten Nohé und ein Fachplaner in der Sitzung über den aktuellen Stand.

Zunächst beschäftigte sich der Gemeinderat am Montag aber erst einmal mit der Zukunft der alten Halle. Um eventuell Kosten für den Abriss einsparen zu können, wurde hier der Bau eines Parkhauses – unter Beibehaltung von Teilen der alten Halle – in Erwägung gezogen. In der Juli-Sitzung 2019 beschloss der Gemeinderat, dass die Stadt Adelsheim eine Bauvoranfrage zu diesem Vorhaben stellen soll. Am 20. April 2020 ging bei der Stadt der Bauvorbescheid ein. Darin wird die baurechtliche Zulässigkeit dieses Vorhabens festgestellt. Auch die Erteilung einer Baugenehmigung wird in Aussicht gestellt. Allerdings wird im Bauvorbescheid darauf hingewiesen, dass für das spätere Verfahren eine Schallimmissionsprognose nachzuweisen ist und zudem ein Gutachten über den Lichteinfluss notwendig wäre. Da dies mit Kosten verbunden sei, fragte der Bürgermeister daher am Montag in die Runde der Räte, ob man die Parkdeck-Pläne überhaupt weiter verfolgen soll.

Um sich hier ein Bild machen zu können, stellte Marco Rieß am Montag drei Varianten und die jeweils anfallenden Kosten vor. "Variante 1" sieht den kompletten Abriss des Gebäudes vor. Die beiden anderen Varianten sehen ein Parkhaus mit zwei bzw. drei Ebenen vor. Bei "Variante 1" würde man 65 Parkplätze – an Investitionskosten nannte Rieß die Summe von 650.000 Euro - und 40 weitere im Außenbereich erhalten.

Bei "Variante 2" (Parkhaus mit zwei Ebenen) erhalte man 54 plus 20 im Außenbereich. Die Kosten lägen hier bei einer Million Euro.

Bei "Variante 3" (Parkhaus mit drei Ebenen) erhalte man 82 Parkplätze und ebenfalls 20 zusätzliche im Außenbereich. Die Kosten hierfür bezifferte Rieß auf 1,3 Millionen Euro.

Bei den genannten Summen machte Marco Rieß allerdings darauf aufmerksam, dass es sich hierbei nicht um die Gesamtkosten handle, sondern lediglich um die Kosten für Parkplätze/Fläche im Parkhausbereich. Auf Nachfrage nach den Gesamtkosten (Stadtrat Funk) musste Rieß aber passen, weil das noch nicht durchgeplant sei. Allgemein wurde bedauert, dass noch keine verlässlichen Angaben zu den Gesamtkosten vorlägen.

Angesichts dieser Konstellation war die anschließende Diskussion im Gemeinderat nicht nur schnell abgehakt, sondern auch von klarer Eindeutigkeit geprägt. Edgar Kraft: "Bei dieser Kostensituation muss man jede Einsparchance nutzen. Das heißt, es gilt auf die billigste Art, so viele Parkplätze wie möglich zu schaffen". Heide Lochmann: "Die Zahlen sprechen für sich." Ralph Gaukel: "Für die Varianten 2 und 3 spricht nun gar nichts mehr!"

Nach den Wortmeldungen beschloss der Gemeinderat, die Nutzung der alten Eckenberghalle in Form eines Parkhauses zu verwerfen. Stattdessen wurde dem Komplettabriss zugestimmt.

Dann kam man zur aktuellen Kostenfortschreibung des Neubaus der Sport- und Kulturhalle. Als aktuelle Summe der Gesamtkosten ergibt sich nunmehr 11,88 Millionen Euro (allerdings ohne Parkplätze und Abriss der Halle). Die letzte Kostenfortschreibung vom November 2019 wies noch 11,5 Millionen Euro auf (hierin waren aber noch 600.000 Euro für Parkplätze enthalten). Der Anstieg um so etwas mehr als 300.000 Euro resultiert im Wesentlichen aus zusätzlichen Materialkosten und erhöhten Anforderungen des Gesetzgebers. So müssen beispielsweise nach aktuellen Vorgaben nunmehr alle Türen über Schallschutz verfügen. Auch bei der Küche wurde einige Änderungen und Aufwertungen vorgenommen, die Mehrkosten mit sich brachten.

Stärker in den Fokus rückte am Montag die komplette Außenanlage. Das Konzept stellte Marco Rieß in Kurzfassung vor, der darüber hinaus auch einige erweiternde Ideen präsentierte, wie etwa eine Grünfläche mit Wasseranlage. Einhellig waren die Räte hier der Meinung, dass das Gelände etwas offener gestaltet werden sollte.

Zu diesem Punkt vereinbarte das Gremium, dass man in den nächsten zwei bis drei Wochen eine gemeinsame Besichtigung vor Ort vornehmen wolle. Dies mit dem Ziel, noch eventuelles Einsparpotenzial auszuloten.