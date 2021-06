Die neue Eckenberghalle Adelsheim nimmt so langsam Formen an. Allerdings kann der für den Sommer geplante Fertigstellungstermin wegen Lieferschwierigkeiten nicht eingehalten werden. Dafür gibt es bei den Kosten keine negativen Überraschungen. Foto: Andreas Hanel

Adelsheim. (ahn) Betritt man die neue Eckenberghalle Adelsheim, fallen einem sofort die nicht geringen Ausmaße auf. Auf den zweiten Blick kann man dann erkennen, dass die Halle so langsam Formen annimmt. Davon konnten sich auch die Adelsheimer Stadträte bei einem Rundgang durch die Halle vor dem öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung, die am Montagabend ein paar Meter weiter in der alten Eckenberghalle stattfand, ein Bild machen. "Allerdings gibt es noch einiges zu tun", sagte Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Sitzung, in der es auch um den Kanalaustausch in der Hergenstadter Straße sowie um die Vergabe von Erschließungsarbeiten am evangelischen Kindergarten ging (wir werden noch berichten). Deshalb könne auch der ursprüngliche Plan, die Halle bis zum Sommer fertigzustellen, nicht eingehalten werden. Der Grund liegt auf der Hand: Corona.

Dadurch gebe es – wie auf so ziemlich allen Baustellen – Lieferschwierigkeiten, wie Architekt und Bauleiter Bertold Nohé vom gleichnamigen Architekturbüro aus Fahrenbach anschließend darlegte. Außerdem sei wegen eines Coronafalls nach Pfingsten die Baustelle "drei Wochen lang zu" gewesen.

Doch trotz der pandemiebedingten Widrigkeiten geht es voran. Im Außenbereich sei die Holzfassade an den Klassenzimmern angebracht, wie Nohé informierte. Aktuell seien die Wärmedämm- und Verputzarbeiten im Gange.

Auch im Innenbereich hat sich einiges getan. "Die Gerüste sind abgebaut, und die Rohmontage für die Sportgeräte ist auch abgeschlossen", so Nohé. Die Rohmontage im Bühnenbereich sei – genauso wie die Lüftungsanlage – ebenfalls fertiggestellt, die Elektroinstallation zum Großteil.

Die Fliesenarbeiten seien gerade im Gange, und "am Donnerstag werden die Trockenbauarbeiten noch einmal festgelegt, die dann angegangen werden", so der leitende Architekt.

Die nächste große Maßnahme betreffe den Hallenboden: Hier werde dann die Abdichtung vorgenommen sowie die Fußbodenheizung installiert. Danach komme der Schwingboden rein. Anschließend würden die Prallwände montiert. Diese bestünden auf drei Seiten aus Holz, während nach vorne zur Oberen Eckenbergstraße eine Glasprallwand Verwendung finde.

Was trotz aller Lieferschwierigkeiten bis zu Beginn des neuen Schuljahrs fertiggestellt werden soll, sind die drei Klassenzimmer im oberen Bereich der Halle. Doch auch hier gibt es Unwägbarkeiten. "Ob wir die Türen für die Klassenzimmer in der bestellten Form bis September bekommen, ist noch nicht sicher", so Nohé. Allerdings habe man im Fall der Fälle schon eine Lösung in Form von Bautüren parat. Die Schulküche im unteren Bereich werde indes "definitiv nicht bis zum September fertig sein". Hier werde in dieser Woche der Estrich eingebracht.

Zulieferprobleme gebe es auch im Sanitärbereich. "Wir sind eben abhängig von den Zulieferern", sagte der Architekt. Und die machten dem "von vorneherein sehr sportlichen Zeitplan" einen Strich durch die Rechnung. Deshalb habe man nun den Termin für die Fertigstellung auf Ende Januar verschoben. "Den können wir voraussichtlich gut einhalten." Denn schließlich seien alle Ausschreibungen und Vergaben schon in trockenen Tüchern. Und dabei habe man – auch was die Kosten betrifft – noch einen guten Zeitpunkt erwischt.

Apropos Kosten: Die Schlussabrechnungen der Rohbauarbeiten – vier dicke Ordner – wurden wiederholt geprüft. "Wir sind im Moment noch im Kostenrahmen. Es gab keine negativen Überraschungen", berichtete Nohé.